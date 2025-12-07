Micile magazine sătești, obligate să permită retragerea banilor cash: Limita, 750 de lei, pentru a facilita accesul la fonduri în zonele unde nu există bancomate

Micile magazine sătești ar putea fi obligate să permită clienților retragerea de bani cash în limita a 750 lei, conform unei decizii recente luate la nivel european. Măsura vizează facilitarea accesului cetățenilor la fonduri în zonele unde nu există bancomate.

Consiliul Europei și Parlamentul European au decis săptămâna trecută în privința unui regulament privind plățile cash să ca micile magazine din mediul rural să permită retragerea de către clienți a sumei maxime echivalente a 150 de euro (circa 750 de lei).

„Accesul la numerar va fi îmbunătățit în special pentru persoanele din zonele rurale care pot avea dificultăți în accesarea unui bancomat. În cadrul noului cadru, comercianții cu amănuntul vor putea oferi retrageri de numerar fără a fi necesară efectuarea unei achiziții. Pentru a preveni abuzurile, astfel de retrageri vor necesita tehnologia cipului și a codului PIN și vor fi supuse unei limite maxime de retragere de 150 EUR sau echivalentul în moneda națională”, se arată în document.

Îmbunătățirea accesului la numerar

Noile reguli introduc mai multă transparență pentru tranzacțiile efectuate la bancomat. Furnizorii vor fi obligați prin lege să arate utilizatorului toate comisioanele datorate și cursurile de schimb aplicate înainte de efectuarea unei tranzacții.

În mod similar, companiile care oferă facilități de plată cu cardul comercianților vor trebui să clarifice comisioanele pe care le percep pentru serviciile lor. Per total, consumatorii și întreprinderile din UE vor avea o imagine de ansamblu mult mai bună asupra comisioanelor aplicabile și vor putea face alegeri mai informate.

În cele din urmă, comercianții trebuie să se asigure că denumirea lor comercială obișnuită corespunde cu numele care apare pe extrasele de cont ale clienților . Acest lucru va ajuta consumatorii să recunoască cu ușurință cheltuielile din conturile lor și va reduce confuzia.

Noul cadru va contribui, de asemenea, la adaptarea peisajului serviciilor de plată din UE la modalități noi și inovatoare de efectuare a plăților. Furnizorii de servicii și informații inovatoare vor putea oferi clienților servicii de plată mai utile și mai moderne printr-un acces îmbunătățit la informațiile despre conturile bancare.

„Consiliul și Parlamentul European vor continua să lucreze la elementele tehnice ale pachetului înainte de adoptarea finală de către colegislatori”, se precizează în documentul agreat de cele două instituții europene.

Textul convenit va trece acum prin procesul legislativ obișnuit al UE înainte de adoptarea sa formală, inclusiv revizuirea și traducerea juridico-lingvistică. La sfârșitul acestui proces, probabil la sfârșitul primului trimestru sau începutul celui de-al doilea trimestru din 2026, textul va intra în vigoare și va începe să se aplice după o perioadă de tranziție care se preconizează a fi de 21 de luni.

România are o astfel de lege încă din 2016, dar pentru retragerea a maxim 200 lei

În România, legea a intrat în vigoare în luna mai 2016, inițial doar pentru magazinele care permiteau deja plata cu cardul bancar. Normele de aplicare au fost emise însă cu o întârziere de mai bine de un an, astfel că abia din 2018 s-a emis o nouă lege îi obliga pe toți comercianţii cu o cifră de afaceri de peste 10.000 de euro pe an să instaleze dispozive pentru plata cu cardul, încheind cu banca lor un acord prin care să aplice sistemul „cash back”.

Adică un client care cumpără un produs oricât de puțin costisitor, chiar şi o gumă de mestecat, va putea să ceară vânzătorului să îi dea o sumă de „bani gheaţă” de până la 200 de lei din contul lui.

La 16 iunie 2024 a intrat în vigoare o altă lege – 406/2023 – care reglementează cardurile bancare și plata cu cardul la comercianți, conținând prevederi și pentru avansuri cash din magazine.

Potrivit acesteia, din vara anului trecut se pot retrage din magazinne până la 500 de lei cash.

În plus, comercianții pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituţiile acceptante şi pot acorda avansuri în numerar. Comercianții trebuie să afișeze la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum şi informaţii privind costurile serviciului.

Avansul prevăzut mai sus se evidenţiază distinct pe bonul fiscal şi nu poate depăşi suma de 500 de lei.

Tranzacţiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacţiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părţi.

Comercianţii pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăşi 1% din valoarea avansului acordat.

Ce spun comercianții

Micii comercianți din mediul rural contactați de „Adevărul” nu s-au arătat deloc încântați de demersurile oficialilor europeni, cei mai mulți dintre ei invocând încasările mici.

„Eu nu-mi permit nici măcar să fac un contract cu banca pentru POS din cauza comisioanelor pe care le percep. Am încercat o dată anul trecut și am renunțat”, a declarat pentru „Adevărul” un mic comerciant, dintr-un sat aflat la circa 30 de km de București.

De cealaltă parte, marii retaileri sunt de altă părere, susținând că în localitățile unde bancomatele au dispărut, acest serviciu ar putea deveni esențial.

„Bancomatele din sate au fost desființate pentru că nu mai erau eficiente. Oamenii sunt nevoiți să facă 15-20-30 de kilometri până în oraș ca să își scoată niște bani”, a declarat recent Feliciu Paraschiv, vicepreședinte ANCMMR, precizând că cei mai avantajați ar fi pensionarii care primesc banii pe card, dar nu au acces la ATM-uri sau sucursale bancare.

„Știu de aceste reglementări de mult timp, că sunt și la noi în România. Dar eu am încasări foarte mici, de cele mai multe ori pe caiet. Oamenii sunt serioși, îmi dau banii la salariu. De unde să scot eu 750 lei cash?! Și n-am nici POS”, a declarat un altul.

