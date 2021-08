Metode eficiente ca să te relaxezi în această vară (P)

Știm mai multe despre efectele alcoolului astăzi decât în trecut. Cu toate acestea, există mituri despre băutură și problemele de băut care pur și simplu nu vor să dispară. Aflați adevărul despre consumul de alcool, astfel încât să puteți lua decizii sănătoase.

Mitul nr. 1: Puteți bea o băutură pe oră și totuși să fiți suficient de treaz pentru a conduce.

Realitatea: corpul dvs. are, de obicei, nevoie de mai mult de o oră pentru a elimina alcoolul pe care îl beți, iar consumarea băuturilor una peste alta vă poate lăsa destul de intoxicat.

Corpul uman metabolizează alcoolul la o rată constantă: aproximativ 20 de miligrame pe decilitru (mg / dL) pe oră. Nu puteți face prea multe pentru a încetini sau a accelera acest lucru. O unitate de alcool are aproximativ 8 grame de alcool pur. Un pahar de bere, de exemplu, are aproximativ 2 unități (16 grame) de alcool per fiecare porție.

În acest ritm, corpul poate procesa:

un shot de lichior (1 unitate) în 1 oră

o bere tipică sau cidru tare (2 unități) în 2 ore

un pahar de vin de mărime medie (2 unități) în 2 ore

un pahar de vin supradimensionat (3 unități) în 3 ore

o bere tare (3 unități) în 3 ore

Chiar dacă vă încetiniți ritmul și beți un singur Aperol Spritz pe oră, corpul dumneavoastră nu are timp să elimine alcoolul din prima băutură înainte de a o începe pe următoarea. Ați putea fi foarte ușor beat – și peste limita legală. Înmânați cheile cuiva treaz sau apelați la un taxi.

Mitul nr. 2: Vinul după bere e plăcere. Berea după vin e chin.

Realitatea: nu contează tipul, ci cantitatea.

Orice student poate cita probabil faimosul avertisment despre băuturi alcoolice: „Vinul după bere e plăcere. Berea după vin e chin.” Adevărul este că nu contează tipul sau ordinea alcoolului, ci cât de mult beți.

New York Times a scris că uneori, carbonatarea din bere și din vinurile spumante poate irita mucoasa stomacului, crescând rata absorbției alcoolului. Dacă treceți la băuturi alcoolice, cu un procent mai mare de alcool, după ce ați băut câteva beri, s-ar putea să vă intoxicați mai repede.

Cu toate acestea, ordinea sau tipul de alcool pe care îl beți nu este cel mai important factor; ci cât beți – și dacă beți pe stomacul gol.

Mitul nr. 3: Băuturile mai întunecate sunt mai sănătoase.

Realitatea: vinul roșu și băuturile întunecate, cum ar fi bourbonul și whisky-ul, pot avea mai multe substanțe chimice benefice organismului, dar conțin și mai multe substanțe chimice toxice care înrăutățesc mahmureala.

Berile întunecate au mai multe flavonoide decât berea normală, care au un puternic efect antiinflamator asupra organismului. Vinul roșu are mai mulți polifenoli decât cel alb; aceste substanțe acționează ca antioxidanți în sânge, ajutându-vă să vă protejați împotriva bolilor cardiovasculare, cancerului și a altor boli posibile.

Cu toate acestea, băuturile mai întunecate au și cantități mai mari de congeneri, substanțe chimice toxice care sunt create în timpul procesului de fermentare. Nu sunt mortale, dar vă pot agrava mahmureala.

De fapt, un studiu a comparat simptomele mahmurelii raportate la persoanele care au băut cantități egale de bourbon și vodcă. Participanții care au băut bourbon au raportat simptome mai grave de mahmureală.

Mitul nr. 4: Cafeaua vă poate repezi mai repede.

Realitatea: Cofeina – indiferent dacă este vorba de cafea sau băuturi energizante – nu face absolut nimic pentru a vă ajuta corpul să proceseze alcoolul mai repede.

Mai rău, băuturile cu cofeină vă pot face să vă simțiți mai alert; vă păcălește puțin creierul, făcându-vă să credeți că sunteți mai treaz decât sunteți. Asta înseamnă că, deși sunteți mai conștient, starea dvs. de incapacitate nu s-a schimbat.

Cofeina poate ajuta la combaterea oboselii unei mahmureli – a doua zi. Când vă simțiți afectat din cauza tuturor acelor beri pe care le-ați băut, puteți prepara câteva căni de cafea pentru un impuls rapid de energie.

Mitul nr. 5: Puteți vomita pentru a vă reveni din beție.

Realitatea: Fals. Corpul dvs. absoarbe alcoolul din băuturi destul de repede. Cu excepția cazului în care vomitați la câteva minute după ce ați consumat o băutură, corpul dvs. vă va trimite deja alcoolul în sânge.

Cu toate acestea, conținutul dvs. de alcool din sânge (BAC) poate fi foarte diferit de cel al unei alte persoane după o băutură, iar BAC-ul dvs. determină modul în care sunteți afectat de alcool. BAC este o măsură a cantității de alcool din sânge în raport cu cantitatea de apă din sânge. Cu cât beți mai mult alcool, cu atât este mai mare BAC-ul. Cu cât este mai mare BAC-ul, cu atât este mai mare nivelul de afectare.

Mitul nr. 6: Mâncatul înainte de a adormi va preveni mahmureala.

Realitate: Oricât de mult vă tentează o shaorma pe drum, probabil că este mai bine să stați în taxi și să mergeți acasă.

Corpul dvs. a absorbit deja alcoolul din toate băuturile, iar consumul de alimente după ce ați băut nu vă va afecta prea mult nivelul de intoxicație. Ce ar putea face? Vă oferă reflux acid, vă face rău la stomac sau vă face să vomitați.

Consumul de alcool pe stomacul gol poate duce la o intoxicație mai rapidă și mai gravă, deci este mai bine să mâncați înainte de a începe să consumați alcool.