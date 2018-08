”Methamorphosis”, proiect dedicat amenajării unei zone atractive pentru copii – Pajiște cu flori, livadă, umbrar și chiar o mică grădină de legume, în Cetatea Alba Carolina

Municipiul Alba Iulia şi Asociaţia Institutul de Cercetare în Permacultură din România va încheia un protocol de colaborare pentru implementarea proiectului „Creşterea calităţii vieţii pentru cetăţeni prin transformarea cartierelor în zone atractive pentru copii”- acronim Methamorphosis, (Transformation of neighbourhoods in a child-friendly way to increase the quality of life for all Citizen) finanţat în cadrul programului european HORIZON 2020, respectiv amenajarea unei grădini urbane.

În acest sens, se cere aprobarea consilierilor locali pentru cofinanțarea proiectului cu suma de 6.000 de euro, de la bugetul local.

”Metamorphosis este un proiect care urmăreşte să contribuie la dezvoltarea cartierelor cu accent pe nevoile pe care le au copiii în ceea ce priveşte spaţiul de locuit şi de recreere. Proiectul porneşte de la premisa că atunci când un cartier se bucură de mulţi copii în spaţiile sale publice acesta reflectă un indicator important al calităţii vieţii şi al durabilităţii acestui cartier”, precizează reprezentantul municipalității.

În urma aprobării colaborării dintre Municipiul Alba lulia şi Asociaţia Institutul de Cercetare în Permacultura din Romania va fi amenajată o grădină urbană având disponibilă o sponsorizare de 25.000 de euro din partea Kaufland România. Conceptul grădinii urbane presupune amenajarea unui spaţiu integrat, în specificul zonei urbane, cu posibilităţi de utilizare multiplă.

Spaţiul amenajat va fi împărţit în 4 zone: Grădină de Umbră (arbori, structură umbrar, copertine, arbuşti, poiană înflorită; în Livada – Grădina pentru evenimente (pomi şi arbuşti fructiferi, tufe, mobilier urban, zona educaţională}; Pajişte înflorită şi habitat pentru insecte (zona de acces, pajiște și flori, arbuşti); Grădina de legume cu plante companion (straturi înălţate, arbuşti tufe, compost, acces).

În cadrul proiectului Metamorphosis, coordonat de Forschungsgesellschaft Mobilitaet – Austrian Mobility Research Fgm – Amor Gemeinnützige Gmbh – Austria, municipiul Alba Iulia este partener cu Synergo Mobilitat-Politik-Raum-Gmbh – Elveţia, Municipalitatea Merano-Italia, Stichting Nhtv internationale Hogeschool Breda – Olanda, Consiliul Local Southampton – Marea Britanie, Universitatea Southhampton – Marea Britanie, Oekoinstitut Suedtirol/Alto Adige – Italia, Landeshauptstadt Muenchen – Germania, Technische Universitaet Dresden – Germania, Lendwirbel – Verein Für Nachbarschaftliche Stadtentwicklung – Austria, Gemeente Tilburg – Olanda.

Bugetul total al proiectului este de 3.413.922 de euro, din care 133.065 de euro este bugetul alocat municipiului Alba Iulia, iar durata de implementare este de 36 de luni.