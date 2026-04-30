1 Mai 2026 | Fanfara Petrești vestește sosirea primăverii, continuând o tradiție de aproape 150 de ani

Fanfara Petrești continuă o tradiție de peste 147 de ani și, la fel ca în fiecare primăvară, vestește cu bucurie sosirea acestui anotimp pe acordurile „Der Mai ist gekommen”.

„De 1 Mai 2026, la ora 10:30, îi așteptăm cu drag pe copiii care vor să însoțească fanfara, în centrul Petreștiului, să pornim împreună la drum.

Apoi ne mutăm la Casa Fanfarei, unde ne vom bucura de muzica de fanfară și dansuri săsești, oferite de trupa de dansuri săsești din Sebeș.

Haideți să ne bucurăm împreună de venirea primăverii și să ducem mai departe această tradiție frumoasă!

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Sebeș și Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș”, au transmis membrii Fanfarei Petrești.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

