Metalurgistul Cugir și-a readus golgheterul! Cristian Cocan a revenit în „roșu-albastru”, după un an, de la ACS Mediaș

Metalurgistul Cugir va începe antrenamentele pentru viitoarea stagiune luni, 13 iulie, la antrenamentele „roș-albaștrilor” urmând să participe și portarul Rareș Pop, dar și Cristian Cocan (întors după un sezon de la ACS Mediaș).

„M-am întors la formația unde m-am simțit cel mai bine, am prieteni foarte mulți în echipă și în zonă. Este probabil să mă și stabilesc pe viitor în Cugir. Am urmărit echipa și sezonul trecut, a avut evoluții foarte bune. Îmi doresc să depășim performanșa de anul trecut. Cu ocazia aceasta îi salut pe cei de la Mediaș și le doresc tot binele și rezultate bune. Sunt oameni profesioniști și foarte preocupați să crească fotbalul acolo„, a spus Cristian Cocan.

Goalkeeperul (27 de ani) s-a răzgândit și va continua la formația cugireană, după ce în urmă cu o lună era anunțat ca plecat la SCM Zalău, echipa din orașul natal.

Cristian Cocan (30 de ani) a evoluat stagiunea precedentă la ACS Mediaș. Anterior, fusese golgheterul Metalurgistului Cugir, cu 10 reușite, în „roșu-albastru” evoluând 6 ani (a venit în 2019 de la CSM Deva)

„Scopul nostru este să etalăm același fotbal ofensiv, dar în același timp să continuăm să creștem jucători localnici, mergând pe linia ultimilor ani. Firesc, ne dorim să menținem ștacheta sus, și să ne calificăm din nou în play-off”, a precizat Lucian Itu

Metalurgistul Cugir este cea mai veche divizionară terță din Alba în Liga 3, pregătindu-se de al 14-lea sezon consecutiv pe a treia scenă fotbalistică. Antrenorul Lucian Itu, aflat în fața celui de-al campionat la rând pe banca echipei de suflet, va fi ajutat de secunzii Tudor Șaucă (și jucător) și portughezul Vitinha (retras la vârsta de 40 de ani). O noutate este Ioan Budin, ex-Hidro Mecanica Șugag, în funcția de team manager al Metalurgistului. Au plecat tinerii S. Itu (Poli Timișoara), P. Pahone (în pregătiri cu ASA Tg. Mureș), Berța, Suciu, Cunțan (CSM Sebeș), spaniolul Sanchez, Dobre și Mihăilă.

Sunt sigure achiziții precum Sebaș (CSU Alba Iulia), Cocan (revenit după un sezon de la ACS Mediaș), plus underii Similie (portar) și Bugnariu (mijlocaș), proveniți de la LPS Sebeș Under 17, un semn de întrebare fiind pentru F. Budin (Viitorul Sântimbru).

Partide test sunt cu Minerul Lupeni (17 iulie), CSM Deva (24 iulie), Inter Sibiu (1 august sau 8 august), CSU Alba Iulia (14 august) și Jiul Petroșani (22 august).

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