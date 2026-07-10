Metalurgistul Cugir și-a readus golgheterul! Cristian Cocan a revenit în „roșu-albastru”, după un an, de la ACS Mediaș
Metalurgistul Cugir și-a readus golgheterul! Cristian Cocan a revenit în „roșu-albastru”, după un an, de la ACS Mediaș
Metalurgistul Cugir va începe antrenamentele pentru viitoarea stagiune luni, 13 iulie, la antrenamentele „roș-albaștrilor” urmând să participe și portarul Rareș Pop, dar și Cristian Cocan (întors după un sezon de la ACS Mediaș).
Citește: Marcatorii divizionarelor terțe din Alba: Andrei Banyoi (CSU Alba Iulia) – golgheterul Seriei 7 în ediția trecută! Cocan și Bura (Metalurgistul Cugir), Cioară (CIL Blaj) – pe podiumul județean
Goalkeeperul (27 de ani) s-a răzgândit și va continua la formația cugireană, după ce în urmă cu o lună era anunțat ca plecat la SCM Zalău, echipa din orașul natal.
Cristian Cocan (30 de ani) a evoluat stagiunea precedentă la ACS Mediaș. Anterior, fusese golgheterul Metalurgistului Cugir, cu 10 reușite, în „roșu-albastru” evoluând 6 ani (a venit în 2019 de la CSM Deva)
„Scopul nostru este să etalăm același fotbal ofensiv, dar în același timp să continuăm să creștem jucători localnici, mergând pe linia ultimilor ani. Firesc, ne dorim să menținem ștacheta sus, și să ne calificăm din nou în play-off”, a precizat Lucian Itu
Metalurgistul Cugir este cea mai veche divizionară terță din Alba în Liga 3, pregătindu-se de al 14-lea sezon consecutiv pe a treia scenă fotbalistică. Antrenorul Lucian Itu, aflat în fața celui de-al campionat la rând pe banca echipei de suflet, va fi ajutat de secunzii Tudor Șaucă (și jucător) și portughezul Vitinha (retras la vârsta de 40 de ani). O noutate este Ioan Budin, ex-Hidro Mecanica Șugag, în funcția de team manager al Metalurgistului. Au plecat tinerii S. Itu (Poli Timișoara), P. Pahone (în pregătiri cu ASA Tg. Mureș), Berța, Suciu, Cunțan (CSM Sebeș), spaniolul Sanchez, Dobre și Mihăilă.
Sunt sigure achiziții precum Sebaș (CSU Alba Iulia), Cocan (revenit după un sezon de la ACS Mediaș), plus underii Similie (portar) și Bugnariu (mijlocaș), proveniți de la LPS Sebeș Under 17, un semn de întrebare fiind pentru F. Budin (Viitorul Sântimbru).
Partide test sunt cu Minerul Lupeni (17 iulie), CSM Deva (24 iulie), Inter Sibiu (1 august sau 8 august), CSU Alba Iulia (14 august) și Jiul Petroșani (22 august).
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
David Popovici înaintea marilor competiții internaționale din 2026: „Pur și simplu, nu mă mai interesează dacă câștig sau pierd. Important este să înot cât pot de bine”
David Popovici înaintea marilor competiții internaționale din 2026: „Pur și simplu, nu mă mai interesează dacă câștig sau pierd. Important este să înot cât pot de bine” Cu doar câteva săptămâni înaintea marilor competiții internaționale, David Popovici transmite un mesaj care contrastează puternic cu imaginea sportivului obsedat de rezultate. Campionul olimpic și mondial spune că […]
Aiudenii Rareș Macavei și Darian Marian (Olimpia Aiud), în probe la Gloria Bistrița! Alooo, CSM Unirea Alba Iulia, se aude?
Aiudenii Rareș Macavei și Darian Marian (Olimpia Aiud), în probe la Gloria Bistrița! Alooo, CSM Unirea Alba Iulia, se aude? Talentații fotbaliști aiudeni Rareș Macavei (căpitan, foto dreapta) și Darian Marian (golgheterul județului Alba la Under 17, foto stânga), jucători formați de Olimpia Aiud, antrenor Marius Călușer, ambii din 2009, vor fi testați de divizonara […]
Viitorul Sântimbru, meci pentru finală, cu Vulturii Târgu Mureș | Campioana din Alba, șansă de a câștiga a doua oară Cupa României, faza regională!
Viitorul Sântimbru, meci pentru finală, cu Vulturii Târgu Mureș | Campioana din Alba, șansă de a câștiga a doua oară Cupa României, faza regională! Viitorul Sântimbru joacă sâmbătă, 11 iulie, la ora 18.00, în deplasare, pe „TranSil” a doua partidă din cadrul Cupei României, faza județeană. Citește și: Viitorul Sântimbru a câștigat, dramatic, în prelungiri, 4-3 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
11 iulie 2026 | Restricții de circulație pe DN 1R Transursoaia, drumul spectaculos din Apuseni: Care este motivul
Restricții de circulație pe DN 1R Transursoaia, drumul spectaculos din Apuseni: Care este motivul Sâmbătă, 11 iulie 2026, se vor...
Corveta „Contraamiral August Roman” a fost primită de România: Prima navă de luptă nouă după mai bine de 30 de ani
Corveta „Contraamiral August Roman” a fost primită de România: Prima navă de luptă nouă după mai bine de 30 de...
Știrea Zilei
VIDEO | Inspectorul școlar general din Alba: „Unele școli lasă intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau îi descurajează pe elevi să susțină Evaluarea Națională”
Inspectorul școlar general din Alba: „Unele școli lasă intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau îi descurajează pe elevi să...
VIDEO | Momente tensionate și replici acide între primarul din Alba Iulia, președintele AIDA-TL și un lider de sindicat: „Mințiți cum respirați” / „Trei fabrici nu își vor putea desfășura activitatea”
Momente tensionate și replici acide între primarul din Alba Iulia, președintele AIDA-TL și un lider de sindicat: „Mințiți cum respirați”...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 20.07-26.07.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 13.07-19.07.2026 Distribuție...
10 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
10 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
Politică Administrație
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați din Parlamentul European
Victor Negrescu, cel mai bine clasat român în Indexul EU Matrix 2026. Se situează pe locul 4 în topul celor...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...