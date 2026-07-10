Corveta „Contraamiral August Roman” a fost primită de România: Prima navă de luptă nouă după mai bine de 30 de ani

Corveta din clasa HISAR „Contraamiral August Roman” (261) a intrat în dotarea Forțelor Navale Române, după ce a fost livrată în doar șase luni de la semnarea contractului cu compania turcă Asfat. Este prima navă de luptă nouă de mari dimensiuni care se alătură flotei românești în ultimii peste 30 de ani.

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a declarat vineri, după acostarea în portul Constanţa, că „este un lucru fantastic care s-a întâmplat pentru Armata Română, după 35 de ani”.

„Cooperarea strategică dintre Turcia şi România în domeniul industriei de apărare a atins o nouă etapă. În urma Acordului interguvernamental (Government-to-Government) semnat în decembrie 2025, corveta din clasa HISAR ‘Contraamiral August Roman’ (261) a fost livrată în termen de şase luni de la semnarea contractului şi a intrat în dotarea Forţelor Navale Române – prima navă de luptă nouă, de mari dimensiuni, care se alătură flotei în peste trei decenii.

Livrată sub coordonarea Asfat, nava ‘Contraamiral August Roman’ oferă Forţelor Navale Române o platformă modernă, multifuncţională, pentru o gamă largă de misiuni – supraveghere, recunoaştere, patrulare, interdicţie maritimă şi căutare-salvare, precum şi operaţiuni de suprafaţă, antiaeriene şi antisubmarine, inclusiv operarea unui elicopter îmbarcat”, se arată într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

Nava intră în serviciu într-o configuraţie operaţională iniţială şi este proiectată pentru o dezvoltare graduală a capabilităţilor, permiţând integrarea unor sisteme de luptă şi de senzori suplimentare pe parcursul duratei sale de serviciu.

O lungime de aproximativ 99,5 metri şi un deplasament de circa 2.300 de tone

Cu o lungime de aproximativ 99,5 metri şi un deplasament de circa 2.300 de tone, la o viteză maximă de peste 24 de noduri, nava este echipată cu un tun principal de 76 mm, staţii de armament operate de la distanţă, un radar de control al focului cu senzor electro-optic integrat, sisteme de război electronic, un sonar montat în cocă şi o suită de comunicaţii integrată, interoperabilă NATO.

Am văzut o navă modernă, bine construită

,,Le mulțumesc militarilor care au adus acasă corveta „Contraamiral August Roman” și care mi-au oferit onoarea de a fi alături de ei în voiajul din Turcia până în România.

Au fost aproape 14 ore în care am văzut, dincolo de uniformă, oameni care își trăiesc meseria cu pasiune, disciplină și un respect profund pentru România. Respect real, nu prin vorbe pompoase.

Le mulțumesc comandantului navei, locotenent comandor Huruială, comandorului Ioan și întregului echipaj de 85 de militari. Pe parcursul voiajului au desfășurat exerciții de instruire, iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult nu a fost doar profesionalismul lor, ci încrederea pe care o au unii în ceilalți. În astfel de misiuni, performanța nu este niciodată rezultatul unui singur om. Este rezultatul unei echipe.

Am văzut o navă modernă, bine construită, care mai are doar câțiva pași de parcurs pentru a fi pregătită pentru toate misiunile complexe pentru care este proiectată: de la supraveghere și patrulare până la lupta antiaeriană, antisubmarin și la suprafață, inclusiv prin operarea unui elicopter de la bord.

Aceasta este prima navă nouă care intră în dotarea Forțelor Navale Române după 36 de ani. Iar acest lucru spune multe. Nu despre trecut, ci despre responsabilitatea pe care o avem pentru viitor.

Noi, cei aflați vremelnic în funcții publice, avem obligația să le oferim acestor profesioniști echipamentele de care au nevoie. Ei și-au făcut și își fac datoria în fiecare zi. Este rândul nostru să ne facem datoria față de ei.

România are oameni extraordinari. Am văzut asta încă o dată la bordul corvetei „Contraamiral August Roman”. Acum trebuie să ne asigurăm că au și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea la cel mai înalt nivel.

România are cu cine. Datoria noastră este să arătăm că are și cu ce.”, a scris Radu Ministrul Apărării Naţionale, pe o rețea de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE