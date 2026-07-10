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11 iulie 2026 | Restricții de circulație pe DN 1R Transursoaia, drumul spectaculos din Apuseni: Care este motivul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Restricții de circulație pe DN 1R Transursoaia, drumul spectaculos din Apuseni: Care este motivul

Sâmbătă, 11 iulie 2026, se vor institui restricții de circulație pe DN 1R Transursoaia, drumul spectaculos din Apuseni care trece și prin Alba.

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Restricțiile vizează sectorul dintre km 0+100 și km 33+850 (sens baraj Fântânele – Huedin / sens Huedin – baraj Fântânele), județul Cluj.

Restricțiile sunt necesare în vederea desfășurării competiției sportive „Turul Ciclist al Clujului – ediția 34 & Trofeul Ardealul”.

„Restricțiile se vor institui pe o bandă de circulație, în intervalul orar 11:00-14:30.

Lungimea maximă a sectorului de drum restricționat (ocupat de pluton/coloană) este de 5 km.

Pe perioada desfășurării competiției, în zona intersecțiilor vor fi prezenți piloți de dirijare a traficului.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele restricționate și să respectați indicațiile organizatorilor și a echipajelor de poliție!”, au precizat reprezentanții DRDP Cluj.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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