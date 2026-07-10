11 iulie 2026 | Restricții de circulație pe DN 1R Transursoaia, drumul spectaculos din Apuseni: Care este motivul

Restricții de circulație pe DN 1R Transursoaia, drumul spectaculos din Apuseni: Care este motivul

Sâmbătă, 11 iulie 2026, se vor institui restricții de circulație pe DN 1R Transursoaia, drumul spectaculos din Apuseni care trece și prin Alba.

Restricțiile vizează sectorul dintre km 0+100 și km 33+850 (sens baraj Fântânele – Huedin / sens Huedin – baraj Fântânele), județul Cluj.

Restricțiile sunt necesare în vederea desfășurării competiției sportive „Turul Ciclist al Clujului – ediția 34 & Trofeul Ardealul”.

„Restricțiile se vor institui pe o bandă de circulație, în intervalul orar 11:00-14:30.

Lungimea maximă a sectorului de drum restricționat (ocupat de pluton/coloană) este de 5 km.

Pe perioada desfășurării competiției, în zona intersecțiilor vor fi prezenți piloți de dirijare a traficului.

Vă rugăm să circulați cu prudență în zonele restricționate și să respectați indicațiile organizatorilor și a echipajelor de poliție!”, au precizat reprezentanții DRDP Cluj.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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