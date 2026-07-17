Metalurgistul Cugir – Minerul Lupeni 1-3 (1-2) | „Roș-albaștrii”, înfrângere la primul test al verii, cu gol Bura

Metalurgistul Cugir a pierdut primul joc amical al perioadei de pregătire, 1-3 (1-2), acasă, cu Minerul Lupeni, fosta adversară a Unirii Alba Iulia la barajul semifinal de promovare în Liga 2.

Unicul gol al „roș-albaștrilor” a fost înscris de Bura, în primul mitan, la scorul de 0-2, după ce au punctat Bedea și Baidoo. După pauză, pentru mineri a mai marcat Zamora (în probe)

Au fost prezenți, printre alții, R. Pop, Perjeriu, Similie – Tăban, Liubashov, Kiraly, Sebaș, Mâlnă, Udrea, P. Păcurar, Șaucă, Bura, Cocan, B. Minteuan, Bugnariu, G. Andriuc, Goronea, G. Cristea, și jucători tineri, în probe. Partide test sunt cu CSM Deva (24 iulie), Inter Sibiu (1 august sau 8 august), CSU Alba Iulia (14 august) și Jiul Petroșani (22 august).

Cugirenii mai întâlnesc CSM Deva (în 24 iulie), iar apoi intră în cantonament centralizat la domiciliu

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE