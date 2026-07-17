Sport

Metalurgistul Cugir – Minerul Lupeni 1-3 (1-2) | „Roș-albaștrii”, înfrângere la primul test al verii

Dan HENEGAR

Publicat

acum 52 de minute

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Metalurgistul Cugir – Minerul Lupeni 1-3 (1-2) | „Roș-albaștrii”, înfrângere la primul test al verii, cu gol Bura

Metalurgistul Cugir a pierdut primul joc amical al perioadei de pregătire, 1-3 (1-2), acasă, cu Minerul Lupeni, fosta adversară a Unirii Alba Iulia la barajul semifinal de promovare în Liga 2.

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Unicul gol al „roș-albaștrilor” a fost înscris de Bura, în primul mitan, la scorul de 0-2, după ce au punctat Bedea și Baidoo. După pauză, pentru mineri a mai marcat Zamora (în probe)

Au fost prezenți, printre alții, R. Pop, Perjeriu, Similie – Tăban, Liubashov, Kiraly, Sebaș, Mâlnă, Udrea, P. Păcurar, Șaucă, Bura, Cocan, B. Minteuan, Bugnariu, G. Andriuc, Goronea, G. Cristea, și jucători tineri, în probe. Partide test sunt cu CSM Deva (24 iulie), Inter Sibiu (1 august sau 8 august), CSU Alba Iulia (14 august) și Jiul Petroșani (22 august).

Cugirenii mai întâlnesc CSM Deva (în 24 iulie), iar apoi intră în cantonament centralizat la domiciliu

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