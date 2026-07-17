VIDEO | Cseke Attila: Alba ar putea deveni primul județ din România cu toate creșele din programul guvernamental finalizate

Cseke Attila: Alba ar putea deveni primul județ din România cu toate creșele din programul guvernamental finalizate

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a participat vineri, 17 iulie 2026, la Alba Iulia, la inaugurarea celei mai mari creșe din județul Alba, o investiție realizată prin Programul Guvernamental de Construire de Creșe, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua unitate de educație antepreșcolară are o capacitate de minimum 110 locuri și este cea de-a cincea creșă finalizată în județul Alba prin acest program, după cele din Aiud, Abrud, Sebeș și Zlatna.

În cadrul evenimentului, ministrul Cseke Attila a subliniat că inaugurarea creșei și finalizarea noii secții de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba reprezintă două investiții majore pentru comunitatea locală și dovada unei colaborări eficiente între administrația locală și Guvernul României.

„În legătură cu cele două obiective importante – secția de psihiatrie și creșa – vorbim despre două investiții importante pentru comunitatea locală, care demonstrează succesul acesteia. Chiar dacă investițiile sunt realizate din fonduri naționale, cu implicarea Guvernului României, ele reprezintă un pas important pentru dezvoltarea județului”, a declarat ministrul.

Referindu-se la programul de construire a creșelor, Cseke Attila a afirmat că județul Alba este foarte aproape de a deveni primul din România care finalizează toate investițiile asumate prin PNRR în acest domeniu.

„Este a cincea creșă din județul Alba realizată în cadrul Programului Guvernamental de Construire de Creșe. Suntem în etapa în care, până la sfârșitul lunii august, când trebuie finalizate investițiile din PNRR, vom încheia toate proiectele privind creșele din județul Alba. A mai rămas creșa de la Blaj. După cele din Aiud, Abrud, Sebeș, Zlatna și Alba Iulia, va urma și municipiul Blaj, iar astfel vom închide toate investițiile pe PNRR. În plus, mai avem o creșă la Ighiu, realizată prin finanțare națională”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, există șanse reale ca Alba să devină primul județ din țară care încheie integral acest program.

„Cu bune șanse, în toamna acestui an, județul Alba ar putea deveni primul județ din țară în care toate creșele din programul guvernamental sunt finalizate. Este un mesaj important pentru familiile tinere și pentru tinerele mame”, a spus Cseke Attila.

Investiții pentru susținerea familiilor tinere

Ministrul Dezvoltării a explicat că programul de construire a creșelor reprezintă una dintre măsurile prin care statul încearcă să răspundă provocărilor demografice și să sprijine familiile aflate la început de drum.

„Este un program important, care vine să răspundă provocării demografice cu care ne confruntăm. Este, totodată, un mesaj care vine în sprijinul creșterii natalității sau, cel puțin, al opririi declinului numărului de copii nou-născuți, care reprezintă, din păcate, un trend național”, a declarat acesta.

Noua creșă din Alba Iulia este dotată cu echipamente moderne și oferă condiții la standarde actuale pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani.

„Această infrastructură modernă de educație antepreșcolară oferă toate condițiile necesare, fiind dotată cu echipamente moderne pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani. Important este că, odată cu această creșă de minimum 110 locuri, municipiul Alba Iulia dispune, cel puțin în prezent, de suficiente locuri pentru copiii din această categorie de vârstă”, a subliniat ministrul.

Investiții și în sistemul sanitar

În aceeași zi, ministrul Cseke Attila a participat și la inaugurarea noii secții de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba, investiție finanțată de Ministerul Dezvoltării cu peste 25 de milioane de lei din bugetul de stat.

„Spitalul Județean de Urgență Alba se află într-un amplu proces de transformare. Noua secție de psihiatrie aduce această specialitate din cadrul Spitalului Județean la standarde occidentale, demne de secolul XXI”, a afirmat ministrul.

Potrivit acestuia, investiția a fost deja recepționată, urmând să fie predată oficial în administrarea Consiliului Județean Alba, după semnarea protocolului de predare-preluare.

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