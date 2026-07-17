VIDEO | Cseke Attila: Alba ar putea deveni primul județ din România cu toate creșele din programul guvernamental finalizate
Cseke Attila: Alba ar putea deveni primul județ din România cu toate creșele din programul guvernamental finalizate
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a participat vineri, 17 iulie 2026, la Alba Iulia, la inaugurarea celei mai mari creșe din județul Alba, o investiție realizată prin Programul Guvernamental de Construire de Creșe, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Noua unitate de educație antepreșcolară are o capacitate de minimum 110 locuri și este cea de-a cincea creșă finalizată în județul Alba prin acest program, după cele din Aiud, Abrud, Sebeș și Zlatna.
Citește și: Video | Creșa „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, inaugurată în prezența ministrului Dezvoltării: 110 locuri, pentru 11 grupe de copii
În cadrul evenimentului, ministrul Cseke Attila a subliniat că inaugurarea creșei și finalizarea noii secții de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba reprezintă două investiții majore pentru comunitatea locală și dovada unei colaborări eficiente între administrația locală și Guvernul României.
„În legătură cu cele două obiective importante – secția de psihiatrie și creșa – vorbim despre două investiții importante pentru comunitatea locală, care demonstrează succesul acesteia. Chiar dacă investițiile sunt realizate din fonduri naționale, cu implicarea Guvernului României, ele reprezintă un pas important pentru dezvoltarea județului”, a declarat ministrul.
Referindu-se la programul de construire a creșelor, Cseke Attila a afirmat că județul Alba este foarte aproape de a deveni primul din România care finalizează toate investițiile asumate prin PNRR în acest domeniu.
„Este a cincea creșă din județul Alba realizată în cadrul Programului Guvernamental de Construire de Creșe. Suntem în etapa în care, până la sfârșitul lunii august, când trebuie finalizate investițiile din PNRR, vom încheia toate proiectele privind creșele din județul Alba. A mai rămas creșa de la Blaj. După cele din Aiud, Abrud, Sebeș, Zlatna și Alba Iulia, va urma și municipiul Blaj, iar astfel vom închide toate investițiile pe PNRR. În plus, mai avem o creșă la Ighiu, realizată prin finanțare națională”, a precizat ministrul.
Potrivit acestuia, există șanse reale ca Alba să devină primul județ din țară care încheie integral acest program.
„Cu bune șanse, în toamna acestui an, județul Alba ar putea deveni primul județ din țară în care toate creșele din programul guvernamental sunt finalizate. Este un mesaj important pentru familiile tinere și pentru tinerele mame”, a spus Cseke Attila.
Investiții pentru susținerea familiilor tinere
Ministrul Dezvoltării a explicat că programul de construire a creșelor reprezintă una dintre măsurile prin care statul încearcă să răspundă provocărilor demografice și să sprijine familiile aflate la început de drum.
„Este un program important, care vine să răspundă provocării demografice cu care ne confruntăm. Este, totodată, un mesaj care vine în sprijinul creșterii natalității sau, cel puțin, al opririi declinului numărului de copii nou-născuți, care reprezintă, din păcate, un trend național”, a declarat acesta.
Noua creșă din Alba Iulia este dotată cu echipamente moderne și oferă condiții la standarde actuale pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani.
„Această infrastructură modernă de educație antepreșcolară oferă toate condițiile necesare, fiind dotată cu echipamente moderne pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani. Important este că, odată cu această creșă de minimum 110 locuri, municipiul Alba Iulia dispune, cel puțin în prezent, de suficiente locuri pentru copiii din această categorie de vârstă”, a subliniat ministrul.
Investiții și în sistemul sanitar
În aceeași zi, ministrul Cseke Attila a participat și la inaugurarea noii secții de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba, investiție finanțată de Ministerul Dezvoltării cu peste 25 de milioane de lei din bugetul de stat.
„Spitalul Județean de Urgență Alba se află într-un amplu proces de transformare. Noua secție de psihiatrie aduce această specialitate din cadrul Spitalului Județean la standarde occidentale, demne de secolul XXI”, a afirmat ministrul.
Potrivit acestuia, investiția a fost deja recepționată, urmând să fie predată oficial în administrarea Consiliului Județean Alba, după semnarea protocolului de predare-preluare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăreste Ziarul Unirea pe ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Video | Ce spun albaiulienii despre protestul STP. „Toți au familii care trebuie să mănânce, iar primarul ne lasă pe jos”
Ce spun albaiulienii despre protestul STP. „Toți au familii care trebuie să mănânce, iar primarul ne lasă pe jos” Protestul angajaților Societății de Transport Public (STP) din fața Primăriei Alba Iulia, desfășurat joi, 16 iulie 2026 și vineri, 17 iulie 2026, stârnește reacții aprinse în rândul comunității locale. În timp ce unii cetățeni nu sunt […]
Video | Creșa „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, inaugurată în prezența ministrului Dezvoltării: 110 locuri, pentru 11 grupe de copii
Creșa „Gheorghe Șincai” din Alba Iulia, inaugurată în prezența ministrului Dezvoltării: 110 locuri, pentru 11 grupe de copii Creșa „Gheorghe Șincai”, situată pe strada Gheorghe Șincai nr. 14 din Alba Iulia, a fost inaugurată vineri, 17 iulie 2026, în cadrul unei ceremonii la care au participat reprezentanți ai administrației locale și centrale. La evenimentul inaugural […]
Gabriel Pleșa: „Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ”
Gabriel Pleșa: „Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ” „Întreruperea transportului public local ESTE ILEGALĂ! Acest lucru a fost decis inclusiv de instanță, iar lipsirea cetățenilor de acest serviciu de utilitate publică este ABUZIVĂ”, afirmă primarul Gabriel […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Proiectul noii Legi a salarizării a fost modificat: Sporuri dublate, reguli noi pentru salarii și creșteri eșalonate până în 2031 pentru demnitari
Proiectul noii Legi a salarizării a fost modificat: Sporuri dublate, reguli noi pentru salarii și creșteri eșalonate până în 2031...
20 iulie 2026 | Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER vor funcționa în program normal de Ziua Electricianului
Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER vor funcționa în program normal de Ziua Electricianului Distribuție Energie Electrică Romania – DEER...
Știrea Zilei
VIDEO | Cseke Attila: Alba ar putea deveni primul județ din România cu toate creșele din programul guvernamental finalizate
Cseke Attila: Alba ar putea deveni primul județ din România cu toate creșele din programul guvernamental finalizate Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor...
Video | Ce spun albaiulienii despre protestul STP. „Toți au familii care trebuie să mănânce, iar primarul ne lasă pe jos”
Ce spun albaiulienii despre protestul STP. „Toți au familii care trebuie să mănânce, iar primarul ne lasă pe jos” Protestul...
Curier Județean
FOTO | Doi elevi din Alba, rezultate remarcabile la Concursul Național,,Memoria Holocaustului”: Cristiana Cioca și Nicolae Florea au obținut premiul III și mențiune
Doi elevi din Alba, rezultate remarcabile la Concursul Național,,Memoria Holocaustului”: Cristiana Cioca și Nicolae Florea au obținut premiul III și...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 27.07-02.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 20.07-26.07.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 27.07-02.08.2026 și suplimentar pentru intervalul 20.07-26.07.2026 Distribuție Energie...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Executare silită și încasare venituri. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior din...
18 august 2026 | Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren de 407 mp din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea ANUNŢ...
Opinii Comentarii
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale
17 iulie: Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale La 17 iulie este marcată Ziua mondială a justiţiei penale internaţionale. Marcarea...
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...