20 iulie 2026 | Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER vor funcționa în program normal de Ziua Electricianului
Centrele de Relații cu Utilizatorii DEER vor funcționa în program normal de Ziua Electricianului
Distribuție Energie Electrică Romania – DEER informează utilizatorii că, luni, 20 iulie 2026, Centrele de Relații cu Utilizatorii din arealul de activitate al companiei vor fi deschise și vor funcționa conform programului obișnuit, pentru a asigura continuitatea serviciilor.
Având în vedere avertizările meteorologice emise pentru această perioadă, precum și intensificarea activității operaționale, Distribuție Energie Electrică Romania a dispus toate măsurile necesare pentru asigurarea funcționării Centrelor de Relații cu Utilizatorii (CRU) în program normal, astfel încât utilizatorii să beneficieze în continuare de servicii și asistență fără întreruperi.
Deși, cu prilejul Zilei Energeticianului, aflată sub semnul patronului spiritual Sf. Proroc Ilie Tesviteanul, angajații DEER beneficiază de o zi liberă acordată conform prevederilor interne aplicabile, compania a luat măsurile necesare pentru ca activitatea Centrelor de Relații cu Utilizatorii să se desfășoare în regim normal.
Totodată, echipele operative DEER rămân în permanență disponibile, pregătite să intervină prompt în cazul apariției unor eventuale disfuncționalități în alimentarea cu energie electrică. Posibilele întreruperi în alimentarea cu energie electrică pot fi semnalate la numerele de telefon prefix județ +929.
Utilizatorii au posibilitatea de a raporta orice disfuncționalitate în alimentarea cu energie electrică sau alte incidente la următoarele numere de telefon, disponibile 24/7, apelabile gratuit prin serviciul TELVERDE:
*Zona Transilvania Nord (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj): 0800 400 929
*Zona Transilvania Sud (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu): 0800 500 929
*Zona Muntenia Nord (județele Brăila, Buzău, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea): 0800 500 205
De asemenea, utilizatorii pot consulta harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER accesând următorul link: https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/
Aplicația ChatVolt oferă informații actualizate în timp real despre întreruperile în alimentarea cu energie electrică, iar deranjamentele pot fi sesizate rapid și facil prin formularul dedicat, disponibil pe site-ul companiei la următorul link: https://www.distributie-energie.ro/deranjamente/
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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