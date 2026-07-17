Proiectul noii Legi a salarizării a fost modificat: Sporuri dublate, reguli noi pentru salarii și creșteri eșalonate până în 2031 pentru demnitari

Noul proiect al Legii salarizării unitare aduce o serie de modificări importante față de varianta anterioară, prezentată de Ministerul Muncii. Printre cele mai importante schimbări se numără majorarea sporului acordat aleșilor locali implicați în proiecte europene, redefinirea mecanismului privind „diferența salarială tranzitorie”, noi reguli pentru modificarea salariilor și un control bugetar mai strict. Totodată, proiectul prevede ca majorările salariale pentru demnitari să fie aplicate etapizat până în anul 2031.

Sporurile pentru proiectele europene se dublează

Una dintre cele mai importante modificări vizează sporurile acordate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

În forma din mai 2026, președinții de consilii județene, primarii și viceprimarii implicați în astfel de proiecte puteau primi un spor de cel mult 20%. În noua variantă, plafonul maxim este ridicat la 40%.

Se schimbă regulile pentru „diferența salarială tranzitorie”

Proiectul modifică semnificativ modul în care este acordată diferența salarială tranzitorie, una dintre prevederile cu cel mai mare impact.

În varianta din mai 2026:

* diferența se calcula raportat la salariul din decembrie 2026;

* nu era acordată personalului nou angajat;

* înceta la promovare sau la schimbarea funcției.

În noua variantă, din iulie 2026:

* diferența se raportează la venitul salarial din noiembrie 2026;

* este inclusă în salariul brut și intră în baza de calcul pentru celelalte drepturi;

* poate fi acordată și personalului nou încadrat;

* se păstrează și în cazul reîncadrării pe funcții similare.

Creșterile pentru demnitari vor fi aplicate până în 2031

Noul proiect menține calendarul de majorări etapizate pentru demnitari.

În cazul președintelui României, coeficientul salarial va ajunge la valoarea maximă de 8 în anul 2031. Evoluția prevăzută în proiect este:

* 2027 – 6,47

* 2028 – 6,85

* 2029 – 7,24

* 2030 – 7,62

* 2031 – 8

Același mecanism de creștere graduală este prevăzut și pentru deputați, senatori, membrii Guvernului și aleșii locali.

Totodată, noua grilă salarială prevede o majorare și pentru șeful Armatei, al cărui salariu brut crește de la 20.500 de lei la 22.550 de lei.

Reguli noi pentru modificarea salariilor

Față de proiectul din luna mai, noua variantă introduce un mecanism mai strict pentru modificarea grilelor salariale.

Astfel:

* ministerele nu vor mai putea modifica ușor grilele de salarizare;

* orice modificare va trebui analizată împreună de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor;

* înaintea oricărei modificări va fi obligatorie evaluarea impactului bugetar.

Control bugetar mai strict

Proiectul introduce și măsuri suplimentare privind disciplina financiară.

Printre acestea se numără:

* obligativitatea unui raport anual al Ministerului Finanțelor privind aplicarea valorii de referință;

* obligația ca toate actele subsecvente să fie însoțite de o declarație privind impactul financiar.

Aceste prevederi nu existau în proiectul prezentat în luna mai.

Apar reguli noi pentru personalul trimis în străinătate

Noua formă a legii extinde și domeniul de aplicare.

Sunt introduse prevederi referitoare la:

* personalul trimis în misiuni permanente în străinătate;

* excepții pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești.

În plus, proiectul introduce definiții și criterii noi privind:

* coeficienții de țară;

* salariul de bază în străinătate;

* salariul în străinătate;

* costul vieții;

* riscul medical;

* securitatea;

* distanța față de România.

Ce prevederi rămân neschimbate

Noua variantă a Legii salarizării păstrează o serie de principii din proiectul anterior:

* raportul salarial maxim de 1:8;

* structura cu 12 grade salariale;

* intervalele coeficienților;

* cele 6 gradații de vechime;

* mecanismul general de calcul al salariilor pe baza coeficientului înmulțit cu valoarea de referință.

Proiectul a fost discutat la Palatul Cotroceni

Proiectul noii Legi a salarizării a fost analizat vineri, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei reuniuni la care au participat reprezentanții partidelor.

La finalul discuțiilor, consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat că ministrul Muncii le-a prezentat forma de lucru a proiectului, urmând ca partidele să o analizeze, iar liderii PSD, PNL, USR și UDMR să revină săptămâna viitoare la Cotroceni pentru noi discuții.

Ministrul Dragoș Pîslaru a declarat, la rândul său, că sindicatele au solicitat alocarea a 20 de miliarde de lei pentru aplicarea legii, însă, potrivit acestuia, suma maximă pe care România o poate susține este de 12,1 miliarde de lei.

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