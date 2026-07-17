VIDEO | Cseke Attila, despre cele 80 de milioane de lei pentru autobuzele electrice din Alba Iulia. Condiții stricte pentru finanțare: „Dacă nu vor fi folosite, vom cere banii înapoi”

Cseke Attila, despre cele 80 de milioane de lei pentru autobuzele electrice din Alba Iulia. Condiții stricte pentru finanțare: „Dacă nu vor fi folosite, vom cere banii înapoi”

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, vineri, 17 iulie 2026, pentru ziarulunirea.ro, că finanțarea europeană de aproximativ 80 de milioane de lei obținută de Municipiul Alba Iulia pentru achiziția autobuzelor și microbuzelor electrice este condiționată de utilizarea acestora în serviciul public de transport local.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia vizitei acestuia la Alba Iulia și în contextul situației fără precedent din municipiu, unde transportul public local este suspendat de peste o lună.

Întrebat dacă municipiul poate ieși din actualul ADI, respectiv AIDA-TL, și poate asigura sustenabilitatea proiectului într-o altă asociere, cu un alt operator, ministrul a precizat că Ministerul Dezvoltării nu este parte în contractele de delegare a transportului public, însă va urmări strict respectarea obligațiilor asumate prin finanțarea europeană.

„Noi avem un contract de finanțare cu municipiul Alba Iulia pentru acest segment de mobilitate urbană și pentru mijloacele de transport. Prin acest contract de finanțare, municipiul Alba Iulia și-a asumat obligația de a asigura sustenabilitatea proiectului pe o perioadă de cinci ani, timp în care autobuzele și microbuzele electrice vor fi utilizate în transportul public local”, a declarat Cseke Attila.

Ministerul va monitoriza utilizarea autobuzelor

Potrivit ministrului, responsabilitatea privind modul în care este organizat serviciul de transport aparține exclusiv autorității locale, însă ministerul are obligația de a verifica dacă investiția finanțată din fonduri europene își atinge scopul.

„Modalitatea de punere în aplicare a acestei obligații de sustenabilitate, care reprezintă o condiție esențială pentru finanțarea europeană, este exclusiv responsabilitatea municipiului Alba Iulia. Noi, ca minister care implementează fonduri europene, avem obligația de a monitoriza permanent respectarea acestei sustenabilități”, a explicat ministrul.

Acesta a avertizat că neutilizarea autobuzelor și microbuzelor electrice în serviciul public poate conduce la recuperarea finanțării.

„Dacă vom constata că autobuzele și microbuzele electrice nu sunt folosite pentru transportul public local, avem obligația, conform prevederilor legale europene și naționale, să solicităm recuperarea sumelor de bani.”

Proiectul nu este încă închis

Cseke Attila a precizat că proiectul finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu este încă finalizat din punctul de vedere al finanțatorului, întrucât Municipiul Alba Iulia nu a depus cererea finală de rambursare.

„Finanțarea este una importantă, de aproximativ 80 de milioane de lei. În prezent, așteptăm sfârșitul lunii august, când se încheie implementarea PNRR. Municipiul Alba Iulia nu a depus încă cererea finală de rambursare, astfel că proiectul nu este închis din punctul de vedere al finanțatorului.”

Ministrul a subliniat că, după închiderea proiectului, obligațiile privind sustenabilitatea investiției rămân valabile pe o perioadă de cinci ani, iar contractele trebuie să respecte jaloanele 293 și 296. Mai exact, municipiul Alba Iulia va fi obligat să aibă un operator conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și să înregistreze o creștere cu 20% a numărului de călători.

Ministerul nu intervine în alegerea operatorului

Întrebat dacă municipiul poate asigura sustenabilitatea proiectului printr-un alt ADI și cu un alt operator de transport, ministrul a evitat să se pronunțe asupra relațiilor contractuale dintre administrația locală și operatorii de transport.

„În acest moment, eu nu sunt parte în contractul dintre municipiul Alba Iulia și operatorul de transport. Indiferent despre ce ADI vorbim, aceasta nu mă privește în calitate de finanțator.”

El a reiterat că Ministerul Dezvoltării urmărește exclusiv respectarea condițiilor asumate prin contractul de finanțare.

„Pe mine mă interesează ca mijloacele de transport achiziționate din fonduri europene să fie folosite în slujba cetățenilor. Despre asta este vorba.”

Respectarea jaloanelor din PNRR, obligatorie

În cadrul dialogului, ministrul a confirmat că proiectul trebuie să respecte jaloanele asumate prin PNRR, inclusiv cele referitoare la organizarea serviciului de transport public în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și la indicatorii de performanță ai investiției.

„Mijloacele de transport trebuie predate unui operator care are o atribuire legală, aceasta este legea în România. Acestea sunt criterii pe care trebuie să le monitorizăm. Dacă vom constata că ele nu sunt respectate, vom aplica măsurile legale prevăzute.”

Totodată, Cseke Attila a precizat că atribuirea serviciului de transport rămâne responsabilitatea exclusivă a administrației locale.

„Cui deleagă municipiul Alba Iulia serviciul de transport public și în ce condiții o face nu este, în această etapă, atribuția Ministerului Dezvoltării. Eu trebuie să mă asigur că mijloacele de transport achiziționate din fonduri europene sunt folosite în slujba cetățenilor și ne vom asigura de acest lucru.”

În final, ministrul a transmis un avertisment clar privind consecințele neutilizării investiției.

„Vom vedea care va fi decizia municipiului Alba Iulia. Dacă, indiferent de decizie, aceste mijloace de transport nu vor ajunge în slujba cetățenilor, vom fi obligați să solicităm recuperarea sumelor.”

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