A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată. Procesul, pe cale să înceapă la Judecătoria Blaj
A condus fără permis o motocicletă neînmatriculată. Procesul, pe cale să înceapă la Judecătoria Blaj
Un bărbat trimis în judecată pentru conducerea unei motociclete neînmatriculate și fără a deține permis de conducere va răspunde în fața instanței, după ce Judecătoria Blaj a confirmat vineri, 3 iulie 2026 legalitatea întregii anchete penale și a dispus începerea judecății.
Hotărârea a fost pronunțată în procedura de cameră preliminară, etapă în care sunt verificate legalitatea rechizitoriului, a probelor și a actelor de urmărire penală, fără a se analiza vinovăția inculpatului.
Potrivit rechizitoriului, incidentul a avut loc în seara zilei de 15 octombrie 2025, în jurul orei 20:50. Polițiștii au depistat în trafic un motociclist care conducea o motocicletă marca Alfard fără plăcuțe de înmatriculare și fără documente care să ateste înmatricularea vehiculului. Verificările efectuate ulterior au indicat că motocicleta era supusă obligației de înmatriculare, iar persoana aflată la ghidon nu deținea permis de conducere pentru categoria necesară.
În urma cercetărilor, procurorii au dispus trimiterea în judecată a inculpatului pentru două infracțiuni prevăzute de Codul penal: conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Dosarul a fost înaintat instanței, iar în camera preliminară inculpatul a avut posibilitatea legală de a formula cereri și excepții privind desfășurarea urmăririi penale. Acesta nu a contestat legalitatea probelor sau a actelor efectuate de organele de anchetă, iar judecătorul nu a identificat nereguli care să impună excluderea probelor sau restituirea dosarului la parchet.
Instanța a analizat competența organelor judiciare, regularitatea rechizitoriului și modul în care au fost administrate probele. Printre acestea se numără declarațiile inculpatului, adrese oficiale emise de autorități, documente tehnice, procese-verbale și planșe fotografice întocmite pe parcursul anchetei. Judecătorul a ajuns la concluzia că toate aceste mijloace de probă au fost administrate cu respectarea dispozițiilor legale și că actele de urmărire penală sunt valide.
Ca urmare, Judecătoria Blaj a constatat legalitatea sesizării instanței, a rechizitoriului, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecății cauzei. În această etapă procesuală nu se stabilește dacă inculpatul este vinovat sau nevinovat, ci doar că dosarul îndeplinește condițiile legale pentru a fi judecat pe fond.
În perioada următoare, cauza va intra în faza de judecată propriu-zisă, când instanța va analiza toate probele administrate și va decide dacă acuzațiile formulate de procurori se confirmă dincolo de orice îndoială rezonabilă. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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