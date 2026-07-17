Incendiu la o combină agricolă din Cergăul Mic. Intervin pompierii din Blaj

Un incendiu a izbucnit vienri seara, în jurul orei 19.00, la o combină agricolă din Cergăul Mic. Intervin pompierii din Blaj.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o combină agricolă în localitatea Cergăul Mic.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

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