Mesajul unui medic din Oradea, pentru persoanele care nu cred în COVID-19: ,,35 de ore! Da, 35 de ore nedormite! Astazi am batut recordul”

Un medic de laborator de la Spitalul Municipal din orașul Oradea (spital Covid), Iulia Borsa, a publicat pe pagina de Facebook un mesaj in care subliniaza cat de intensa si obositoare este munca in laboratoarele de testare PCR, cum personalul medical se lupta sa ramana sanatos si se „indoapa cu vitamine”, ajungand sa nu doarma chiar si 35 de ore, in aceasta perioada.

Tanara doctorita a precizat ca mesajul nu se doreste a fi o lamentare, ci un apel la constientizare pentru „berbecii conspirationisti”.

„35 de ore! Da, 35 de ore nedormite! Astazi am batut recordul, la inceput de noiembrie, ca mine, multi alti colegi medici! Sunt sigura ca altii au mai multe ore nedormite, pentru ca fiecare dintre noi, cand ajungem acasa, ne luptam cu oboseala cronica, care nu ne lasa sa dormim, si cu toate astea inca exista oameni care nu cred in existenta Covid-19, care nu cred ca spitalele sunt pline, care nu cred ca li se poate intampla lor!”, a inceput mesajul postat pe Facebook, citat de ebihoreanul.ro.

Aceasta a continuat sa descrie cum e viata personalului medical in pandemie. „Traim vremuri sumbre, obositoare atat fizic cat si psihic, ne luptam sa ramanem sanatosi, ne luptam sa rezistam! Ne indopam cu vitamine si cafea si ne punem poze cu natura pe desktop, pentru ca nu am vazut-o de mult”, a scris medicul, criticandu-i pe cei care spun ca munca de laborator este „balet”.

Mi-a zis cineva ca la noi pe laborator e balet! Ca toata medicina de laborator e balet! Il invit pe aceasta cale sa facem balet impreuna! Sa minimalizezi munca unui medic care e pe paraclinic e rusinos! Il invit sa citeasca minimum 70 de frotiuri la microscop, asta in timp ce fuge de pe un sector pe altul sa puna controale, sa faca mentenante, sa citeasca citologie in timp ce vin alte probe si sectia asteapta dupa tine, in timp ce trebuie sa faci dilutii pentru ca valorile sunt mari si rezultatul trebuie sa fie corect, te lupti si cu sistemul informatic si trebuie sa stii si ceva inginerie in caz ca ti se defecteaza vreun aparat, asta in timp ce fugi de pe biochimie, pe bacte apoi pe hema, apoi pe urini… si asta este 5%!”, a scris Iulia Borsa.

Aceasta a facut un apel catre cei care nu poarta masca, care nu iau masuri pentru a preveni raspandirea virusului Covid-19. „Da, suntem obositi cu totii, dar nu renuntam, asa ca minimumul de respect, pe care tu, cel care umbli cu nasul pe afara din masca, este sa iti pui naibii masca aia bine si sa te protejezi, pentru ca maine poti fi tu cel pentru care fug dintr-un sector in altul sa trimit rezultatele cat mai repede!”, a scris doctorita de la Spitalul Municipal.

In fine, ea le-a transmis un mesaj colegilor din sistemul medical. „Felicitari tuturor colegilor medici de laborator care lucreaza fara oprire PCR, laborator conventional, centrelor de transfuzie pentru promptitudine si profesionalism, cat si tuturor asistentelor de pe laborator pentru munca titanica pe care o fac alaturi de noi! Noapte buna! PS. Aceasta nu este o postare de lamentatie, ci de constientizare a „berbecilor” conspirationisti!”, a incheiat Iulia Borsa.

Sursa: ziare.com