Mesajul unui avocat, în urma cazului de sinucidere a pacientului cu COVID-19: ,,La ce vă asteptati dupa ce de 7 luni turnati doar panica, frica, spaima in mintea si inima romanilor ?”

Un avocat, a postat pe rețeaua de socializare o opinie, legată de cazul recent al unui pacient cu COVID-19, care s-a sinucis în urma aflării faptului că a luat virusul. Acesta era internat la spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balş”.



,,Un pacient cu COVID-19 internat la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş” s-a aruncat de la fereastra unui salon aflat la etajul 2 al unităţii medicale. Acesta nu a decedat în urma impactului, anunţă instituţia. Medicii de la „Matei Balş” avertizează asupra riscului de depresie la pacienţii cu COVID-19 si spun ca „‘depresia incepe sa capete forme grave in populatia tarii”‘

Pai bine mai oameni nemernici ce sunteti, si la ce va asteptati dupa ce de 7 luni turnati doar panica, frica, spaima in mintea si inima romanilor ? Ati adus o natiune intreaga in prag de depresie.

Medicii spun ca „”nu este normal acest gest al pacientului”‘. Serios ? Pai spuneti merci ca nu a luat o bata in mana atunci…” A relatat pe rețeaua de socializare Facebook avocatul.