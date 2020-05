Mesajul unei absolvente a Colegiului Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia: Încă de la începutul clasei a IX-a visam să strigăm în fața colegilor mai mici, a tuturor celor adunați, „Absolvent!”

Experiențele trăite într-un colegiu militar își lasă puternic amprenta asupra personalității tinerilor. Mesajul absolventei Oana Vențel demonstrează încă o dată cât de puternice sunt legăturile care se creează între elevii militari și între aceștia și dascălii lor sau cadrele militare.

„În ultimele zile am primit de nenumărate ori întrebarea cum mi se pare ideea de învățământ online. Ei bine, pentru noi elevii militari e relativ dificil faptul că nu suntem fizic împreună. Momentul acesta nu e unul tocmai fericit. Încă de la începutul clasei a IX-a visam să strigăm în fața colegilor mai mici, a tuturor celor adunați, „Absolvent!”.

Din păcate despărțirea de colegi și profesori a fost relativ prematură. În ziua în care am fost anunțați că aveam să plecăm acasă, am privit toată situația ca pe un weekend prelungit. Eram siguri că totul va reveni la normal curând, dovadă stând și faptul că ne-am lăsat obiectele personale în dulapuri. Eram optimiști că ne vom întoarce în locul care ne-a fost casă timp de aproape patru ani, că vom trăi emoția schimbului de clase cu cei mai mici, că ne vom distra la balul absolvenților și că va fi un an memorabil. Este memorabil, însă nu așa cum ne-am planificat noi.

Acum, în calitate de absolvenți ai promoției 2016 – 2020 privim înapoi cu tristețe, însă suntem conștienți că examenele ce vor urma sunt cele mai importante. De aceea ne pregătim cu seriozitate fiind necondiționat susținuți de profesorii care ne-au transformat timiditatea în curaj și au contribuit activ la formarea noastră ca oameni pe parcursul celor patru ani de liceu.

Țin să mulțumesc în numele întregii promoții!

Vivat Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”!

Absolvent Oana Vențel, plutonul V, compania a IV-a”

Foto: Adrian Sultănoiu /CER SENIN – Revista Forţelor Aeriene