Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa”

Un biciclist din Alba Iulia a publicat, pe o rețea de socializare, un mesaj prin care a mulțumit public șoferilor care, în ciuda traficului din oraș aglomerat, au dat dovadă de respect, răbdare și prudență atunci când l-au întâlnit.

Biciclistul a povestit mai multe momente din traseul său prin Alba Iulia, în care conducătorii auto i-au făcut loc în trafic, i-au acordat prioritate sau au evitat gesturi care i-ar fi putut pune în pericol siguranța. De la șoferi opriți la semafor sau în intersecții, până la un taximetrist care i-a făcut semn să traverseze în siguranță un sens giratoriu, toate aceste gesturi i-au lăsat impresia unei după-amiezi petrecute „ca într-un oraș civilizat din Europa”.

,,Sunt un amator al sportului pe două roti numit ciclism ca mulți alții din Alba Iulia și fac o postare mai atipică pe acest grup în seara asta:

Mulțumesc șoferilor pe care i-am întâlnit în trafic în aceasta după-masă când am ieșit la o plimbare cu bicicleta prin oraș într o zonă unde nu sunt amenajate piste de biciclete și pot zice că s-au comportat exemplar :

– zona Lidl Cetate: șir lung de mașini la semafor, ultim un Audi Negru break. Oprise aproape de bordura așa încât nu puteam trece înainte pe lângă. M-a observat din timp și mi-a făcut loc să înaintez prin dreapta până lângă semafor lângă prima mașină din coloana. Respect!

– apoi puțin mai sus Intersecția străzilor Lalelelor cu Fântânele. Am fost ajuns din urmă de o dubă Mercedes albă chiar înainte de intersecție. Duba urma să vireze dreapta pe Fântânele. A oprit fiind puțin în față deja și mi-a acordat prioritate să merg pe direcția înainte fără a-mi tăia calea cum fac MULȚI șoferi. Respect!

-câteva sute de metrii mai în față la giratoriul din spatele Catedralei de la Schit, un taxi Mercedes, cu toate că venea cu ceva viteză la urcarea de pe str M Eliade a oprit fără probleme și mi-a făcut semn că pot continua deplasarea prin giratoriu în siguranță fără probleme. (putea lejer să-mi taie calea în graba lui) Respect.

-pe strada Iancu Jianu (cea cu Zen Gym), o stradă pietruita și plină de praf, în fața aveam un Audi A3 argintiu care se deplasa pe aceiași direcție de mers cu mine. Când m-a observat în retrovizoare că sunt în spatele lui, șoferul a încetinit mult viteza de deplasare așa încât să nu îmi ridice tot praful acela de pe drum în gură, ochi, nas și să pot merge în spatele lui fără probleme. Respect!

-nici o mașină parcată pe pista de biciclete de pe strada Pinului. Respect.

Pot zice că azi a fost o zi minunată de ieșire cu bicicleta prin orașul nostru. M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa.

Mulțumesc tuturor șoferilor prudenti care mi-au făcut ziua de poveste.

Este o postare lungă dar zic că merita să o împart cu lumea pentru a arăta că putem fi și respectuoși față de toți cei pe care îi întâlnim în trafic într-un oraș destul de aglomerat ca al nostru.

Hai, că se poate!”, se arată în postarea publicată de un biciclist anonim pe o rețea de socializare.

