Mesajul preşedintele Klaus Iohannis ca urmare a evenimentelor din ultimele zile, adresat luni, cetățenilor României

Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, luni, la ora 18:00, în contextul protestelor din ultimele zile marcate de o intervenție brutală a Jandarmeriei în seara și noaptea de vineri. Presedintele Iohannis nu a invitat presa acreditată la Cotroceni, așa cum face de obicei, mesajul fiind transmis live pe site-ul instituției.

”Zeci de mii de romani au iesit sa protesteze. Romania inregistreaza o stare grava de tulburare. Atitudinea civica a fost aspru pedepsita cu gaze si lovituri aplicate cu exces de zel. Multi oameni din diaspora au participat la manifestari.

Nu au fost adusi de partide si nu au fost platiti. Au venit din proprie initiativa. Demonstratiile au fost eminamente pasnice, cu exceptia unor instigatori. Protestele au arata adevarata fata a celor care ies in strada.

Romanii stiu sa fie civilizati, activi si corecti. Nu merita etichetele venite din partea unor voci iresponsabile din politica. Vocea celor care transmis mesaje in strada e legitima.

Violenta nu e acceptabila. Atacarea jurnalistilor, femeilor si copiilor e neacceptabila. Cei vinovati trebuie identificati si pedepsiti, indiferent cine sunt.

Interventia Jandarmeriei a fost puternic disproportionata. Marturie stau inregistraile video din piata si miile de mesaje pe care le-am primit.

Condamn la fel de ferm actiunile violente ale celor care au instigat jandarmii, in incercarea de a deturna un protest pasnic.

Explicatiile publice ale ministrului de Interne si ale Jandarmeriei nu au convins. Au trecut trei zile si nu exista niciun responsabil.

Exista doua planuri: cel judiciar, si am cerut anchetarea de catre procurorul general, si responsabilii trasi la raspundere. Violenta impotriva cetatenilor e caracteristica regimurilor autoritare. Exista si un plan politic: in orice alta tara am fi avut pana acum o demisie.

Suntem martorii unui guvern care se preface ca nu vede revolta oamenilor.

Ne aflam intr-un moment de criza acuta. Un protest legitim a degenerat in violenta. Nu cumva cei care doresc sa ingenuncheze lupta anticoruptie si-au dorit o diversiune?

Ce se va intampla daca acest guvern va dori sa inchida gura nemultumitilor?

PSD a compromis guvernarea si a tulburat societatea prin masurile controversate, o guvernare haotica si atacuri repetate la adresa magistratilor.

Acum avem si o componenta represiva.

Este evidenta ruptura intre romani si Executiv. Cei din guvern fac tot ce pot pentru a distruge imaginea Romaniei, sondajele arata ca peste 80% dintre romani cred ca mergem intr-o directie gresita.

PSD a castigat alegerile, nu am contestat niciodata, insa actuala conducere abuzeaza si ataca populatia, incearca scoaterea Romaniei de pe drumul euro-atlantic.

Nu avem nevoie de instabilitate si de o criza sociala prelungita. Oamenii se vor revolta in continuare daca sunt ignorati. Fac un apel la membrii PSD: sa guverneze in favoarea Romaniei.

Fac un apel si la societatea civila: nu va lasati descurajati.

Acest apel nu este un apel la revolta, ci la responsabilitate si implicare. Doar impreuna putem sa schimba aceasta stare de lucru.

Un ultim apel il adresez Opozitiei: alternativa nu vine de la sine. Doar lucrand cu determinare si intelepciune se poate ajunge la increderea oamenilor. Sta si in mainile Opozitiei responsabilitatea de a asigura stabilitatea tarii. E nevoie de dialog.

Cu intelegere intre partidele de Opozitie se obtine alternativa asteptata de romani.

Oricat de mare va fi presiunea PSD si a propagandei, voi continua sa sustin interesele romanilor, institutiile care lupta impotriva coruptiei, voi continua sa lupt pentru statul de drepta, pentru protejarea drepturilor cetatenilor”.

Sursa: ziare.com