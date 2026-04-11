Mesaje de Paște 2026. Urări și felicitări pentru familie și prieteni

Mesaje de Paște 2026. Care sunt cele mai frumoase urări și felicitări pentru familie și prieteni

Paștele ortodox 2026 pică anul acesta, duminică, 12 aprilie, la o săptămână după cel catolic. Pentru a fi mai aproape de cei dragi, ți-am pregătit cele mai frumoase mesaje de Paștele 2026. Ce urări să trimiți familiei și prietenilor de Paște 2026.

Ce urări să trimiți de Paștele 2026

„Umblă veste-n tot orașul, cum că vine iepurașul, Să vă aducă pe-nserat, Paști bun și Luminat!”

„Simte-te bine de Paște și înfruptă-te cu bucate. Bucură-te ca daltonistul când vede ouă colorate”

„Mântuitorul a avut o cruce de lemn și o inima de aur. Azi mulți vrem cruci de aur și inimi de lemn. Fie ca în clipă vestirii, într-un glas al Învierii Celui fără de moarte, să renască și puterea noastră de a iubi și a ierta. Paște Fericit alături de cei dragi”

„Sper că Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!”

„Învierea Domnului să-ţi umple sufletul de lumină, ochii de lacrimile bucuriei, mintea de gânduri frumoase şi inima de iubire! HRISTOS A ÎNVIAT!”

„Sper să nu te ocolească iepuraşul nici anul acesta, deşi ştiu că nu ai fost atât de cuminte precum încerci să pari!”

„Sărbătoarea Învierii Domnului binecuvântată de lumina sfântă să aducă sentimente calde, bogăţie sufletească şi bunăstare”

„Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară şi să dăruim iubire celor dragi. Paște fericit!”

„Cu lumânări aprinse şi sufletul curat să spunem împreună HRISTOS A ÎNVIAT!” „Multă căldură, pace și liniște în suflet. Hristos a înviat!”

„O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primăvară şi al tău! Paşte fericit!”

„Cei care se războiesc, să aducă pace, cei care se urăsc, să ştie să iubească, iar cei bogaţi, să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!”

„Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!” „Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!”

„Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit. Paște fericit!”

„Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!”

„Anul acesta iepuraşul o să vină la tine încărcat cu bunătăţi şi o să-ţi dea plicul cu cei o sută de pupici de la mine. Paște fericit!”

„M-a contactat iepuraşul şi mi-a zis că eu o să fiu cadoul tău de Paşte”

„Un gând curat, un miel împănat, un ou înroşit, cozonac îndulcit, un vin de-ai bea, HRISTOS va Învia!”

„Iepuraşul mustăcios, e de Paşte norocos. Nu-ţi lasă cadou în ghete, are el alte secrete: pască, oul înroşit, cozonacul, mielul fript şi un Paşte fericit!”

Care sunt cele mai amuzante mesaje de Paștele 2026

„16 iepuraşi: opt se spionează, cinci sunt la somnic şi frumos visează. Doi mai albiori dau cadouri de sărbători. Iar ultimul a citit: un nou Paşte fericit!”

„Mai bine dau mesaje de Paşte decât să fac minute adiţionale. Mi-am dat salariul ca să umplu masa de bucate tradiţionale”

„Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să vă aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!”

„Azi, în zi de sărbătoare, să coboare liniştea şi pacea. Minunea Învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aducă renaşterea credinţei, speranţei şi bucuriei cu bunătate şi căldură în suflet. Hristos a înviat!”

„Iepuraşul mustăcios, şi-a luat ciorapii pe dos şi mi-a zis în două şoapte, să-ţi dau un MESAJ DE PAŞTE”

„Iepuraşi nenumăraţi/ Să îţi sară buclucaş/ Drept pe covoraş”

„Anul acesta nu mai există sponsorizări așa că îți aduc doar urări de fericire, sănătate, veselie și multă iubire. Semnat: Iepurașul!”

„Un iepuraș tare drăgălaș… a ieșit în cale… cu viteză mare… și-ți urează neîncetat… să ai Paște Minunat… și Hristos a Înviat!”

„Eu sunt iepurașul și sunt puțin în dilemă! Ar trebui ca în dimineața de Paște să ajung în grădina ta, dar parcă tu nu ai grădina… Să vin pe balcon? Aștept răspuns!”

„Paște mielul fericit, oul șade înroșit, de rușine s-a scumpit, iar iubitul iepuroi să vă aducă euroi, fericire, sănătate, mult noroc și spor la toate”

„Cu ocazia sărbătorii sfântului Paște îți doresc să-ți fie iertate toate păcatele, Paște Fericit!”

Ce felicitări să trimiți de Paște 2026 familiei și celor apropiați

„Paștele este o promisiune pe care Dumnezeu o reînnoiește în fiecare primăvara. Fie că promisiunea de Paște să îţi umple inima de pace și bucurie! Paște fericit!”

„Copacii care cresc, florile care înfloresc și păsările care cântă suav îmi şoptesc că Paștele e aici și îți doresc multă căldură în suflet, presărată cu fericire! Paște fericit!”

„Iisus a venit pe lume pentru a ne dărui viață, astfel încât fiecare dintre noi să se bucure de clipele de trăire de pe pământ și de veșnicia din în ceruri. Un Paște fericit!”

„Fie ca Sfintele Sărbători să ne facă viaţa mai frumoasă, casa mai bogată şi masa îmbelșugată. Fie că Învierea Mântuitorului să ne facă să aducem lumină, căldură şi iubire în suflet”

„În noaptea învierii, când clopotele bat, eu îţi doresc din suflet «Hristos a înviat!»”

„Cu lumânări aprinse şi sufletul curat să spunem împreună HRISTOS A ÎNVIAT!”

„Fie ca sfânta sărbătoare a învierii Domnului să vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Un Paște fericit!”

„Învierea Domnului să-ți aducă în suflet bucurie și iubire. Paște fericit, alături de cei dragi!”

„Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas, o promisiune la fiecare grijă și un răspuns la fiecare întrebare!”

„Să te protejeze îngerii, tristeţea să o uiţi, bunăstarea să te înconjoare, și Dumnezeu să te binecuvânteze mereu. Paște Fericit!”

Ce mesaje creștine sunt potrivite de Paşte 2026

Fie ca magia Învierii lui Hristos să-ţi umple inima cu pace și speranță! Să ai parte de bucurii infinite și dragoste divină în această sfântă zi de Paște! Hristos a înviat!

Fie ca harul și iubirea lui Dumnezeu să-ți umple inima în această sfântă zi de Paște. Să trăiești sub binecuvântarea divină și să răspândești iubirea lui Hristos! Paște fericit și liniştit!

Fie ca Învierea Domnului să aducă pace și armonie în sufletele noastre, să trăim fiecare moment cu recunoștință și iubire de Dumnezeu. Hristos a înviat!

În această zi de Paște, să ne amintim de miracolele și iubirea lui Hristos. Să trăiești fiecare moment cu har divin și liniște sufletească. Hristos a înviat și Paște binecuvântat!

În această zi sfântă, să ne amintim de sacrificiul și iubirea lui Hristos pentru oameni. Să mulțumim pentru miracolul Învierii și să trăim în armonie și iubire. Să ai o sărbătoare minunată și plină de har divin! Paște fericit!

Paștele este o sărbătoare a speranței și a renașterii. Fie ca iubirea lui Hristos să-ți umple inima cu bucurie și pace, și să te călăuzească mereu. Hristos a înviat!

În această sfântă zi, să te bucuri de miracolul Învierii și să răspândeşti iubirea și lumina lui Hristos în jurul tău. Să ai o sărbătoare frumoasă și liniştită. Paște fericit!

Învierea lui Hristos să-ți aducă speranță și lumină în sufletul tău! Să îţi aminteşti de puterea iubirii divine și să sărbătoreşti în pace și armonie. Hristos a înviat și Paște fericit!

Paștele este simbolul speranței și al renașterii şi fie ca miracolul Învierii să-ți aducă liniște, pace și bucurie în viața ta. Hristos a înviat!

Sărbătoarea Paștelui să-ți aducă pacea și iubirea lui Hristos în viața ta şi fie ca lumina divină să îți călăuzească pașii. Paște fericit!

Mesaje frumoase pe care să le trimiți de Paștele

„Minunea Învierii Domnului să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viața și să vă aducă renașterea credinței, speranței, bucuriei cu bunătate și căldură în sufletele voastre! Hristos a înviat!”

„Poate o să ți se pară complet lipsit de originalitate, dar știi că vorbele simple sunt și cele mai frumoase. Așa că Hristos a înviat!”

„Să aveți liniște în casă și un an îmbelșugat, Paște Fericit și Hristos a înviat!”

„Bucuria vine din lucrurile mărunte, dragostea față de frumos vine din trăirile noastre. Trăiește cu adevărat Învierea Domnului!”

„Abia aștept să ajung lângă voi, cei dragi sufletului meu. Până atunci aveți grijă de voi și faceți curățenie în casă și în suflete. Se apropie Marea Sărbătoare a Învierii Domnului. Să o întâmpinăm așa cum se cuvine!”

