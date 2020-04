Mesaje de Paste fericit 2020. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi cu ocazia Sârbătorilor Pascale

MESAJE de PASTE fericit • Texte cu URARI, FELICITARI de Paste 2020, SMS -uri frumoase, haiose şi amuzante de Sfintele Pasti • Felicitare de Paşte pentru persoanele dragi, prieteni, părinți, profesori, bunici, colegi, iubit(ă), sefi. Felicitare de Paște.

Mesaje de Paște prin SMS, gânduri pe care le poţi trimite prietenilor cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale.

Învierea Domnului aduce bucurie în sufletele tuturor, cel mai răspândit obicei fiind vopsirea ouălor roşii, a căror prezenţă este obligatorie pe masa de Paşti. 40 de zile după Învierea Domnului creştinii îşi spun Hristos A Înviat şi răspund Adevărat a Înviat! Fii primul care trimite un mesaj de Paști prietenilor şi urează-le sărbători fericite!

MESAJE DE PASTE

Mesaje de Paste: Iisus a fost un crin printre spini, iar tu, prin dragostea lui, ai devenit un crin printre crini. Hristos a înviat!

Mesaje de Paste: O singură dată pe an e Paştele. O zi specială, îmbogăţită de aroma bucatelor tradiţionale şi parfumul florilor de primavară şi al tău! Paşte fericit!

Mesaje de Paste: Pentru unii, Paştele e un moment de întregire a familiei, în care îşi doresc pace şi bucurie. Pentru alţii, e o zi în care se distrează ceva mai mult sau scapă de serviciu ori de şcoală. Pentru mine e pur şi simplu o zi minunată, pe care vreau să o împărtăşesc cu voi. Paşte fericit!

Mesaje de Paste: Cei care se războiesc să aducă pace, cei care se urăsc să ştie să iubească, iar cei bogaţi să înveţe să dăruiască. Hristos a înviat!

Mesaje de Paste: Sper ca Paştele să-ţi întărească încrederea şi speranţa! Hristos a înviat!

Mesaje de Paste: Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire. Paşte fericit!

Mesaje de Paste: Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet linişte, pace şi fericirea de a petrece aceste clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat!

Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniştea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecăruia. Paşte Fericit!

Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să-ţi aducă cele 4 taine divine: încredere, lumină, iubire, speranţă. Clipe de neuitat alături de cei dragi şi numai realizări!

Mesaje de Paste: E atâta lumină în jur, pentru fiecare dintre noi. Lasă lumina să intre în casa sufletului tău şi te vei simţi cu adevărat împlinit.

Mesaje de Paste: Hristos a înviat! Fie ca lumina Învierii să îţi umple sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

Mesaje de Paste: Aş vrea să petrecem Paştele împreună. Deşi ştiu că nu e posibil, îţi voi fi alături cu sufletul şi fie ca speranţa Învierii să mi te aducă aproape în curând! Paşte fericit!

Mesaje de Paste: Redescoperă sentimentele sincere ce ţi se adăpostesc în suflet, fii mai bun cu cei ce au nevoie de dragoste şi sprijin şi la fel de iubitor şi plin de caldură cum numai tu ştii să fii!

Mesaje de Paste: Un iepuraş cu boticul alb, a venit la voi în prag. Să v-aducă oul roşu, care să vă umple coşul. Hristos a înviat!

Mesaje de Paște fericit

Mesaje de Paște pentru prieteni

SMS-uri de PASTE FERICIT

Mesaje de Paște haioase și amuzante

URĂRI cu mesaje de PAŞTE

Mesaje de Paşte în spirit religios:

MESAJE DE PASTE pentru copii:

Mesaje de Paște în mai multe limbi

Mesaje de Paste: Afrikana – Geseënde Paasfees Albaneza – Gëzuar Pashkët

Mesaje de Paste: Araba – فِصْح سعيد

Mesaje de Paste: Armeana – Քրիստոս յառեաւ ի մեռելոց (Kuhreestos harryav ee merrelotz)

Aromana – Ti multsã-anji Pashtili! Hristolu-nye! – Dealihea cà-nye! Basca – Ondo izan Bazko garaian

Bikol – Maogmang Pagkabuhay na Liwat ni Kristo

Bretona – Pask Seder

Bulgara – честит Великден (čestit Velikden)

Catalana – Bona Pasqua

Ceha – Veselé Velikonoce

Chamorro – Felis Pasgua

Chineza (cantoneza) – 復活節快樂 (fuhkwuhtjit faailohk)

Chineza (mandarina) – 復活節快樂 [复活节快乐] (fùhuójié kuàilè)

Mesaje de Paste: Coreeana – 행복한 부활절이 되시길 (haengpoghan puhwarcheori toesikir)

Mesaje de Paste: Croata – Sretan Uskrs

Mesaje de Paste: Daneza – God påske

Mesaje de Paste: Ebraica – (chag pascha same’ach) חג פסחא שמח

Mesaje de Paste: Engleza – Happy Easter

Mesaje de Paste: Esperanto – Esperanto Feliĉan Paskon

Mesaje de Paste: Estona – Häid lihavõttepühi

Mesaje de Paste: Faroe – Gleðilig páskir

Mesaje de Paste: Finlandeza – Hyvää Pääsiäistä / Iloista pääsiäistä

Mesaje de Paste: Franceza – Joyeuses Pâques

Mesaje de Paste: Galitiana – Boas Pascuas

Mesaje de Paste: Georgiana – გილოცავთ აღდგომას (gilocavth aghdgomas) ; გილოცავ აღდგომას (gilocav aghdgomas) ;ქრისტე აღდგა (kʻriste aghdga)

Mesaje de Paste: Germana – Frohe Ostern

Mesaje de Paste: Germana (elvetiana) Schöni Oschtere

Mesaje de Paste: Greaca – Καλὸ Πάσχα (Kaló Páskha)

Mesaje de Paste: Hawaiana – E ʻôlelo mâlie Hindi – शुभ ईस्टर (śubh īsṭar)

Mesaje de Paste: Islandeza – Gleðilega páska

Mesaje de Paste: Indoneziana – Selamat Paskah

Mesaje de Paste: Irlandeza (galeza) – Cáisc Shona Dhuit/Dhaoibh ; Beannachtaí na Cásca

Mesaje de Paste: Italiana – Buona Pasqua

Mesaje de Paste: Japoneza – イースターおめでとう (īsutā omedetō)

Mesaje de Paste: Latina – Prospera Pascha sit

Mesaje de Paste: Letona – Priecīgas Lieldienas

Mesaje de Paste: Lituaniana – Sveiki sulaukę velykų

Mesaje de Paste: Luxemburgheza – Schéin Ouschteren

Mesaje de Paste: Macedoniana – Среќен Велигден (Sreken Veligden)

Mesaje de Paste: Malteza – L-Għid it-tajjeb

Mesaje de Paste: Marathi – शुभ ईस्टर (śubh īsṭar)

Mesaje de Paste: Norvegiana – God påske

Mesaje de Paste: Occitana – Bonas Pascas

Mesaje de Paste: Olandeza – Vrolijk Pasen ; Zalige paasdagen ; Zalig Pasen

Mesaje de Paste: Persiana – (eide pak mobārak) عيد پاک مبارک

Mesaje de Paste: Poloneza – Szczęśliwej Wielkanocy! Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Mesaje de Paste: Portugheza – Boa Páscoa, Páscoa Feliz, Feliz Páscoa

Mesaje de Paste: Punjabi ਈਸਟਰ ਖੁਸ਼ਿਯਾੰਵਾਲਾ ਹੋਵੇ (īsṭar khuśyāṅvālā hove)

Mesaje de Paste: Rusa – Христос воскресе (Xristos voskrese)

Mesaje de Paste: Sarba – Христос васкрсе (Hristos vaskrse) – Cristos a inviat

Mesaje de Paste: Scotiana (galeza) – A’ Chàisg sona Siciliana – Bona Pasqua

Mesaje de Paste: Slovaca – Milostiplné prežitie Veľkonočných sviatkov

Mesaje de Paste: Slovena – Vesele velikonočne praznike

Mesaje de Paste: Spaniola – ¡Felices Pascuas!

Mesaje de Paste: Suedeza – Glad Påsk

Mesaje de Paste: Swahili – Heri kwa sikukuu ya Pasaka

Mesaje de Paste: Tailandeza – สุขสันต์วันอีสเตอร์ (Suk-sənt-wən īs-toer)

Mesaje de Paste: Turca – Paskalya bayramınız kutlu olsun

Mesaje de Paste: Ucrainiana – З Великодніми святами (Z Velykodnimy sviatamy)

Mesaje de Paste: Ungara – Kellemes Húsvéti Ünnepeket

Mesaje de Paste: Urdu (eid mubarak) عید مبارک

Mesaje de Paste: Vietnameza – Chúc Mừng Phục Sinh

Mesaje de Paste: Welsa – Pasg Hapus

Mesaje de Paste: Yorùbá – Ẹ ku Ayọ Ajinde

Mesaje de Paste: Zulu – IPhasika elijabulayo/ IPhasika elithokozayo