Mesaje de Crăciun în limba italiană, traduse în limba română. Cântece tradiționale de Crăciun în limba italiana

Mesaje, urări și felicitări de Crăciun în limba italiană, traduse în limba română. Mesaje de Crăciun pentru prietenii din străinătate în limba italiană



Dacă aveți prieteni care cunosc limba italiană vă propunem să le trimiteți, în preajma sărbătorilor, unul dintre mesajele de mai jos. Surpriza va fi pe măsură.

Buon Natale / Buone Feste Natalizie! – Craciun fericit!

Ti auguro un Natale di Pace e Serenità! – Iti urez un Craciun (plin) de pace si liniste sufleteasca!

Per un Natale pieno di pace, amore, e tanta felicità!– Un Craciun plin de pace , dragoste si multa fericire!

A chi sta leggendo questo messaggio auguro ogni bene, un Natale sereno e in allegria con amici o parenti con chicchessia… La vita è una gran cosa e va vissuta al meglio perchè essa racchiude mille colori e sfaccettature… viviamola al meglio e senza rancore perchè in tutto il mondo ci sia più amore. Auguri ancora e baci infiniti a tutti coloro che sono miei amici.- Celui care citeste acest mesaj ii urez numai bine , un Craciun senin si fericit alaturi de prieteni si familie sau oricine altcineva … Viata este o cauza mareata si ar trebui traita in cel mai bun fel , pentru ca este alcatuita din mii de culori si fatete … sa traim la maximum si fara ranchiuna intrucat lumea intreaga este plina de iubire.Salutari inca o data si multe sarutari prietenilor mei.

Vi auguriamo un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo pieno di successo e felicita !– Va uram un Craciun fericit si un an nou plin de succes si fericire.

Poezii si cantece traditionale de Craciun in limba italiana

Una stella dal cielo viene quaggiù perchè oggi è nato Gesù. La pace ti porta nel cuore ed esso si riempie d’amore. Buon Natale.!- O stea din cer a cazut aici pentru ca astazi s-a nascut Iisus.Sa-ti fie inima invaluita de pace si plina de dragoste .Craciun fericit!

Natale è avere coscienza che Dio si fa uomo e abita in mezzo a noi. L’annuncio dato ai pastori di Betlemme è valido anche per noi uomini del 2016 questo è l’augurio più vero di un Buon Natale.-De Craciun trebuie sa ne aducem aminte ca Dumnezeu a devenit om si a locuit printre noi. Vestea pastorilor din Betleem este valabila in continuare si pentru noi, oamenii din 2016, iar aceasta este cea mai buna si mai adevarata urare a unui Craciun fericit.

Il mio augurio per questo Natale è che riusciamo ad amare gli altri indistintamente senza pregiudizi, donando noi stessi come Gesù si è donato a noi facendosi uomo. Buon Natale di cuore! – Urarea / dorinta mea pentru acest Craciun este sa ii putem iubi pe ceilalti fara nici o distinctie, daruindu-ne asa cum Iisus s-a daruit noua devenind om. Craciun fericit din inima!.

Una stella cade dal cielo e ti arriva tra le mani, luccica una scritta: TI VOGLIO BENE… profonda… immensa… fantastica… sincera! Te lo dico con il cuore, non perchè è Natale ma perchè il Natale mi fa tornar bambina e mi fa ricordare i momenti più belli della mia vita e fra questi ci sei tu! Buon Natale! – O stea cade din cer si iti ajunge in maini, purtand cuvintele stralucitoare : TE IUBESC … profund … imens … fantastic … sincer ! Iti marturisesc din inima , nu pentru ca este Craciunul, ci intrucat Craciunul ma face sa ma simt din nou copil si imi aduce aminte de momentele cele mai frumoase din viata mea, iar intre acestea esti si tu ! Craciun fericit !

Craciunul in Italia – Traditii si obiceiuri

Che questo Santo Natale tu possa trascorrerlo in serenità con le persone a te più care, e ti riserva un anno di felicità e d’amore. – Fie ca acest sfant Craciun sa il petreci alaturi de oamenii cei mai dragi tie si sa iti anunte un de fericire si dragoste.

Corri alla finestra! La vedi in cielo la slitta trainata dalle renne? Lo so che è molto lontana, ma sicuramente distinguerai la scia scintillante che lascia dietro di sè: sono i miei più cari auguri per questo Natale. – Alearga la fereastra ! Zaresti in cer sania trasa de reni ? Stiu ca este foarte departe , dar poti distinge in mod sigur dara stralucitoare pe care o lasa in urma ei : aceasta cuprinde cele mai bune mele urari pentru acest Craciun .

Quando guardi lontano e vedi una lucina che si illumina pensa che sia il cuore di una persona felice… Quando guardi un albero di natale pensa che sia il cuore di tante persone felici… Aggiungi una lucina anche tu al grande albero dell’amore che contiene un universo di felicità. – Cand te uiti afara si zaresti o mica lumina care isi imprastie in jur sclipirea , gandeste-te ca ea este inima unei persoane fericite… Cand te uiti la un pom de Craciun , gandeste-te ca el este inima multor oameni fericiti … Adauga si tu o luminita la marele arbore al dragostei care contine un univers de fericire.

Raccoglierò le luci più belle di questo Natale e le soffierò dentro il tuo cuore. Auguri ! – Strange cele mai frumoase lumini ale Craciunului si sufla in inima ta. Salutari !

A natale puoi fare quello che non puoi fare mai… Riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che ricorrevi tanto. E’ natale e a natale si può fare di più… per noi.- De Craciun poti face ceea ce n-ai mai facut vreodata … Sa reincepi sa te joci, sa reincepi sa visezi , sa reiei acea vreme care ti-a fost atat de mult de folos .Craciunul este Craciunul , asa ca poti face mai mult … pentru noi.

Il tuo sorriso è la mia stella cometa. Il tuo sguardo è la porta del mio mondo incantato. Le tue piccole mani racchiudono tutta la forza della Vita. Ti voglio bene.-Zambetul tau este steaua mea, cometa mea. Privirea ta este poarta lumii mele fermecate. Micile tale maini contin toata forta vietii.Te iubesc.

Se solo si potesse, addobberei ogni singola strada di tutto il mondo con tante luci colorate, così che anche le persone più sole, quelle che si sono smarrite, riescano a ritrovare il sentiero per un dolce ritorno a casa. Buon Natale. –Daca ai putea sa decorezi fiecare strada din lume cu nenumarate lumini colorate , chiar si oamenii cei mai singuri , care se simt rataciti , ar putea gasi drumul de intoarcere catre dulcea lor casa .Craciun fericit.

Ti auguro un Natale sereno, felice, tanti sogni avverati, un oceano pieno di salute, un anno illuminato da affetto e che tutto il bene che ti voglio riesca a scaldare il tuo grande cuore. – Iti urez un Craciun senin , fericit , nenumarate vise care sa devina realitate , un an iluminat de afectiune si fie ca tot binele pe care il ti-l doresc sa iti incalzeasca inima ta mare.

Se vedi una slitta nel cielo stellato, se vedi una cometa che ti mostra il cammino, se vedi me che ti faccio gli auguri… Sta tranquillo, è arrivato il Natale.-Daca vezi o sanie pe cerul instelat , daca zaresti o cometa care iti arata drumul , daca ma vezi pe mine trimitandu-ti o urare (salutare) … Fii calm(a) , a sosit Craciunul .

Per alcuni il Natale è un giorno speciale, dove si spende il proprio tempo con la propria famiglia. Altri invece lo ritengono un giorno dove si fanno acquisti, spendendo tutti i loro soldi senza pensare che è solo il pensiero che conta e non quanti soldi si spendono per un regalo… – Pentru unii Craciunul este o zi speciala , in care trebuie sa iti petreci timpul impreuna cu propria familie . Altii considera ca este o zi in care se fac cunparaturi si se cheltuie toti banii fara a sta pe ganduri , pe cand doar gandul este cel care conteaza si nu cati bani dam pe un cadou …

Buon Natale per ogi cosa che vorresti trovare sotto l’albero, per ogni sorriso che ti farà stare bene, per ogni abbraccio che ti scalderà il cuore.- Craciun fericit prin ceea ce vei gasi sub brad , prin fiecare zambet care te face sa te simti bine , prin fiecare imbratisare care iti incalzeste inima.

Luna d’argento nel cielo stellato, famiglie che aprono regali in allegria, il presepe e l’alberello, Gesù bambino nella culla e tanta felicità, significano solo una cosa… è arrivato il Natale! Buon Natale! –Luna de argint pe cerul instelat , familiile care isi deschid fericite cadourile , patul de copil si bradul , Iisus copil in patut si atata fericire semnifica toate un singur lucru …a sosit Craciunul ! Craciun fericit !

Ti auguro un Natale davvero speciale, fatto di dolci e allegria da passare in armonia con la tua famiglia. – Iti doresc un Craciun cu adevarat special, cu dulci si fericite evenimente pe care sa le traiesti in armonie impreuna cu familia ta.

Il Natale: piccolo angelo alla rovescia… simbolo d’amore e dolcezza infinita… ricordo di te…- Craciunul : mic inger de pe pamant … simbol al dragostei si dulcetii infinite … ma gandesc la tine …

Aforisme, maxime, citate despre Craciun

Oggi è Natale e come ogni anno ti mando gli Auguri. Sappi che per me Natale è tutti i giorni perchè esisti tu. –Astazi este Craciunul si la fel ca in alti ani iti trimit salutari. Stii ca pentru mine Craciunul este fiecare zi fiindca ca tu existi pe lume.

Il Natale è la festa del perdono, dell’amore, dell’ affetto; almeno per questo giorno regaliamo un sorriso a chi ne ha bisogno. Buon Natale a tutti ! – Craciunul este sarbatoarea iertarii , iubirii , afectiunii ; cel putin in aceasta zi , daruieste un zambet celor care au nevoie. Craciun fericit tuturor !

In questa momento di pace , auguri e bontà , quale è il periodo natalizio , si pensa maggiormente alla persona che anche durante tutto l’anno ispira gioia e amore… – In acest moment de pace , urari de bine si bunatate , din vremea Craciunului , te gandesti la acea persoana care iti inspira fericire si dragoste de-a lungul intregului an.

Buon Natale da tutti noi È Natale una sola volta all’anno, ma tu sei sempre nei nostri pensieri e con tutto il cuore ti auguriamo ogni felicità per tutti i giorni dell’anno! –Craciun fericit din partea fiecaruia dintre noi .Craciunul este o singura data pe an , dar tu esti mereu in gandurile noastre si iti dorim din toata inima fericire in toate zilele viitorului an.

Ad una amica per me molto speciale. Tantissimi auguri di Buon Natale.- Pentru un prieten foarte special.Multe salutari cu ocazia Craciunului.

In questa notte magica, dal freddo nord con le sue instancabili renne, è arrivato Babbo Natale, con il suo carico di regali da portare a persone speciali.. Tu sei molto speciale, quindi apri il pacco e dentro troverai tutto ciò che hai sempre sognato. AUGURI !!! – In aceasta noapte magica , din nordul indepartat a sosit Mos Craciun , incarcat cu daruri pentru oameni deosebiti .Tu esti cu adevarat deosebit , deschide cadoul si vei gasi inauntru ceea ce ti-ai dorit intotdeuna. Salutari !

Buon Natale in famiglia e buon Anno Nuovo in compagnia… AUGURI A TUTTI !!!! – Craciun fericit in familie si un an nou fericit impreuna cu prietenii … Cele mai bune urari tuturor !

.. A chi non aspetta Natale per essere migliore… – Cele mai bune urari …Cine nu se asteapta sa fie mai bine de Craciun …

Natale non sarà Natale senza regali.- Craciunul nu este Craciun fara cadouri.

Da un punto di vista commerciale, se il Natale non esistesse bisognerebbe inventarlo. – Din punct de vedere comercial, daca Craciunul nu exista , el ar fi trebuit sa fie inventat.

