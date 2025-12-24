MESAJE de CRACIUN 2025. Texte frumoase cu URARI şi FELICITARI de Sărbători pe care le puteţi trimite celor dragi

Mesaje de Craciun 2025. Texte scurte cu SMS-uri noi, urări şi felicitari crestine de sărbători și de Crăciun fericit!



Ne aflăm în perioada Crăciunului, perioada în care românii trimit cele mai multe mesaje, urări de Crăciun și de Anul Nou 2026 prin SMS celor apropiaţi. Sms-ul de Crăciun a devenit deja un obicei pentru fiecare: fie în seara de Ajun, fie chiar în ziua Crăciunului stăm şi scriem mesaje de Craciun, semn că nu i-am uitat şi că ne amintim de toţi cei dragi. Cu această ocazie, pe internet circulă o mulţime de mesaje şi urări care pot fi folosite pentru SMS-uri de felicitări de Crăciun. Crăciunul ne face să fim mai altruişti, să oferim iubire şi mici surprize persoanelor care ne fac viaţa mai frumoasă. Ne simţim mai buni, mai liniştiţi, mai frumoşi pentru că primim şi dăruim iubire.

Urările de Crăciun, fie că sunt scrise din suflet, fie că sunt mesaje de Craciun haioase preluate de pe internet, toţi ne bucurăm când telefonul ne anunţă că avem un mesaj nou. Crăciunul este un moment unic în care toţi încearcăm să ne facem “curăţenie în suflet”, uităm de griji şi ne încălzim inimile cu iubire şi bucurie. Oferă în dar un gând frumos celor dragi alături, aminteşte-le cât de mult înseamnă pentru tine printr-un mesaj de Crăciun luminos.

Mesaje de Sărbători • Urări de Sărbători • Felicitări de Sărbători – generale

E sărbătoare! Bucură-te de pace și lumină alaturi de cei dragi ție. Dăruiește din toată inima și deschide-ți sufletul pentru a primi dragoste și fericire. Lasă-ți sufletul să renascș și trăiește fiecare zi ca pe un dar neprețuit.

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Să primiți cele mai dorite şi neaşteptate cadouri voi şi cei apropiaţi.

Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Sfintele sărbători cu masa bogată şi sufletul curat!

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbători să vă însoţească pe tot parcursul vieții!

Fie ca în perioada sărbătorilor să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăiești minunea dragostei și să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare!

Dragostea înseamnă spiritul sărbătorilor! Nu uita că Dumnezeu ne iubește atât de mult, încât ni l-a dăruit pe fiul Său. Să îl sărbătorim astăzi!

De sfintele Sărbători să deschidem ușa pentru oaspeți dragi și inima pentru speranță bucurie și lumină. Să fim mai buni și să privim înainte cu încredere, știind că dacă avem credință, drumul din fața noastră va fi presărat cu împliniri.

Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să coboare asupra voastră doar bucurie și senin, prosperitate, veselie și sănătate! Sărbători Fericite!

Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn și inimă de aur. Acum au cruce de aur și inimă de lemn. Fie ca sfântă sărbătoare să readucă aurul în sufletele noastre. Să aveți parte numai de lumină în inimă și gând. Sărbători fericite!

În această noapte uită gândurile negre. Ai multe alte nopți în care să te ocupi de ele. Liniștește-ți sufletul și trimite câte un gând frumos către fiecare dintre cei dragi și o să te simți împăcat.

Citește și: cele mai frumoase mesaje de anul nou pentru prieteni

Vă prezentăm câteva exemple de mesaje SMS de Craciun şi Sărbători, în general:

„Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi!”

„În noaptea sfântă de Crăciun lasă deoparte grijile şi supărările. Deschide-ti inima şi primeste un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în această noapte!”

„Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!”

„Moş Crăciun bate la uşă, scoate mâna din mănuşă şi vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad şi lângă foc să vă umple de noroc!”

„Sărbatorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate.”

”E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi tie. Dăruieşte din toata inima si deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasă-ti sufletul să renască si trăieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.”

„Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de Crăciun!”

„Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin.”

„Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi MULT NOROC în viitor! LA MULŢI ANI! Sper ca această sărbătoare sa vă aducă numai fericire în casă şi familie!”

Mesaje de Craciun

„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.”

„Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun Fericit!”

„E timpul sa închizi ochii şi să-ţi amintesti de Crăciunul copilăriei tale. E timpul să-ţi aminteşti cum stăteai cu nasul lipit de geam încercând să-l vezi pe Moş Crăciun.”

„Trăieste în culori de Crăciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfinţenia de altă dată…”

„Învaţă să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi!”

„Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, Crăciunul face minuni!”

„Moşul vine cam tiptil, niciodată nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie! CRĂCIUN FERICIT!!”

MESAJE DE CRACIUN de trimis celor apropiaţi

„Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Multi Ani !”

„Din lumina sărbătoririi nașterii Domnului și din speranța ce însoțește Noul An, gânduri bune și urări de sănătate, împliniri și bucurii tuturor!”

„Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucură-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!”

„Cu mult drag ne gândim la voi, acum în preajma sărbătorilor. Vă doresc din tot sufletul, SĂRBĂTORI FERICITE, toate dorinţele să vi se împlinească!”

„Anul 2018 ce stă să vină să vă aducă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor speranţelor! Sărbători fericite! LA MULŢI ANI!”

„Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cât pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câta pot renii să zboare!”

Mesaje de Craciun • Urări de Crăciun • Felicitări de Crăciun



„Sărbătorile albe să vă găsească veseli, fericiţi şi multumiţi de realizările din acest an! Vă doresc ceea ce-mi doresc şi mie: SĂNĂTATE, că-i mai bună decât toate!”

„Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prieteni dragi aproape. Crăciun fericit!”

„Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu esti una dintre acele persoane minunate! Să ai un Crăciun fericit!”

„Crăciunul este acea perioada minunată în care te gândesti la toti cei dragi si… la ce mărime poarta la pulover! Să ai un Craciun magic!”

„Fie ca viaţa ta să fie colorată si veselă asemenea unui… brad de Crăciun! Sărbători fericite!”

„Cu ocazia sărbătorilor de iarnă îţi doresc multă sănătate, fericire şi numai împliniri să-ţi aducă noul an!”

MESAJE DE CRACIUN CLASICE

1. Lumina Naşterii Lui Iisus se întinde de la o casă la alta, de la o inimă la alta, iar căldura şi bucuria Crăciunului ne aduce pe toţi mai aproape! Crăciun Fericit şi un An Nou plin de satisfacţii!

2. Pe la colţuri unii spun, că există Moş Crăciun. Că i-aţi scris şi c-o sa vină, să v-aducă-n pumni lumină! Lângă brad şi lângă foc, să v-aducă mult noroc!

3. Tată Iubitor, ajută-ne ca de Crăciun să ne reamintim de Naşterea Lui Iisus, si să spunem şi altora, cu ajutorul colindelor; să vorbim despre bucuria păstorilor, despre închinarea celor 3 înţelepţi; să închidem uşa sentimentelor de ură şi să o deschidem pe cea a iubirii. Crăciun Fericit!

4. Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!”

5. Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun şi cu dragostea creştină, să primiti în dar lumină, zurgălăi de flori de gheaţă, mult noroc s-aveti în viaţă. La Multi Ani cu Sănătate!

6. Credinta face orice posibil, speranta ne dă putere să continuăm, dragostea face ca orice să fie frumos. De Crăciun, vă urez să le aveţi pe toate! Crăciun Fericit si Sărbători Fericite!

Urari de Craciun GENERALE

”De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri.”06

”Credinta, speranta, un nou inceput, iubire, cadouri, prieteni adevarati… sunt doar cateva din lucrurile pe care iti doresc sa le ai de Craciun!”

„L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!”

„Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!”

” Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!”

„De Crăciun, s’aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. Crăciun Fericit”

„Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire pentru ca la sfârşitul volumului să-l citiţi cu bucurie”.

„Ultimele zile ale anului sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2014 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri!”

„Să primim odată cu colindătorii şi lumina, căldură, liniştea, dragostea şi împăcarea celui nou, veselia şi viaţa. Ca iarba sub zăpadă, ca fulgul în zbor să primim speranţa unui an nou.”

MESAJE de CRACIUN Generale

„A mai trecut un an … Să-ţi aminteşti cu plăcere de toate împlinirile, cu melancolie de toate clipele frumoase şi cu încredere de tot ce nu ai reuşit… Fii mândru că ai rămas acelaşi suflet cald.”

„Lasă-ţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie că anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. La Mulţi Ani!”

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde…”

„În cupa de cristal a Crăciunului adaug o picătură de bunătate şi linişte astfel încât magia Sfântului Crăciun să te plimbe pe voalul credinţei şi a bucuriei ca s-a născut pentru noi Iisus Cristos.”

„Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!

„De Crăciun este momentul să uităm de griji şi supărări, să iertam şi să iubim şi să ne amintim ca nu suntem niciodată singuri!”

„Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!”

MESAJE DE CRACIUN pentru familie, prieteni, iubit sau iubita



„Vă doresc ca sărbătorile de iarna să vă aducă sănătate și fericire, împlinirea tuturor dorințelor și sănătate celor dragi. La multi ani!”

„Sfintele Sărbători ale Crăciunului și Noul An să vă aducă, bucurie în case, mult noroc și sănătate alături de cei dragi! La multi ani!”

„Fie ca Nașterea Domnului să vă lumineze sufletele și casa, să aveți parte de sănătate, belșug și fericire!”

„În prag de sărbători, cu pacea, lumină și căldură în suflet, vă doresc sa aveți parte de zile minunate, de un Moș Crăciun darnic și bun. Crăciun fericit și La multi ani!”

„Sărbători fericite cu bucurii și împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Moșul cu masa bogată și sufletul curat!”

„Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă liniște, căldură și armonie în suflet. Crăciun fericit și un An Nou plin de împliniri!”

„Strălucirea stelei de Crăciun să vă lumineze inimile, iar în sufletele voastre să se oglindească lumina caldă a lumânărilor. Crăciun fericit vă dorește ….”

„Fie ca aroma de brad, portocală, colindele, cozonacul cald și mirosul de iarna să vă umple inimile de bucurie și sufletele de liniște. Crăciun Fericit!”

„Sărbători Fericite în jurul pomului de iarnă și în mijlocul celor dragi!”

„Fie ca sărbătorile de iarna sa vă aducă bucuria Crăciunului prin speranța, spiritul Crăciunului prin pace, emoția Crăciunului prin dragoste.”

MESAJE de CRACIUN pentru părinți:

„Crăciun fericit pentru cei mai buni părinti din lume! Va mulțumesc că ați fost alături de mine de fiecare dată când am avut nevoie. Crăciun fericit, mamă și tată!”

„Un gând bun, o inima curată, un zâmbet pe a voastră față, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce vă doresc de sărbători și în anul care vine! ”

„ Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători, clipesc pe cer mii de culori, fiți fericiți de sărbatori, acum și în anii următori, dragi părinți! ”

„M-ați ținut de mână și m-ați învățat cum să împodobesc primul meu pom de Crăciun. Astăzi decorez bradul și mi-aș fi dorit sa fiți lângă mine. Va urez din suflet Crăciun fericit!”

„Fie ca fulgii de zăpadă să cadă ușor peste inima voastră și să vă aline dorul de mine. Un Crăciun plin de bucurii! ”

„Când eram mică, îmi doream cele mai frumoase daruri de la Moș Crăciun. Acum știu ca cele mai importante cadouri nu stau împachetate frumos sub brad, ci sunteți voi. Sărbători fericite! Vă îmbrațișez cu drag. ”

„ Vă doresc ca sărbătorile sa fie presărate cu bucurii, împlinire sufletească, liniște și sănătate. Vă mulțumesc că existați și că îmi sunteți alături, mamă și tată! ”

„Dragii mei părinți, voi mi-ați luminat viața și mi-ați arătat drumul cel bun! Vă mulțumesc din suflet pentru sfaturi și pentru dragostea pe care mi-ați oferit-o! Sărbători magice! ”

MESAJE DE CRACIUN și SĂRBĂTORI PENTRU COLEGI

Pe la colţuri unii spun/ Că există Moş Crăciun/ Că i-ai scris şi c-o să vină/ Să-ţi aducă-n pumni lumină/ Lângă brad şi lângă foc/ Să-ţi aducă mult noroc!

Anul nou să-ţi aducă un strop de fericire, un strop de iubire, un strop de noroc şi, dacă se poate, toate la un loc. La mulţi ani!

Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi. Crăciun fericit!

Sărbatorile de Crăciun şi de Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La mulţi ani!

De sărbători, îţi doresc să ai parte de tot ce ai şi mai vrei, de tot ce nu ai şi îţi doreşti, de tot ce îţi lipseşte şi nu ştii. La mulţi ani!

La mulţi ani cu sănătate / Să aveţi belşug, de toate / Bucurii şi nestemate / Acum şi pe mai departe.

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Iar Moşul să vă aducă cele mai dorite şi neaşteptate cadouri, vouă şi celor apropiaţi. La mulţi ani cu sănătate!

Bogăţie câtă vreţi,/ Sănătate pentru toţi,/ Iar la anul care vine/ Să vă fie şi mai bine./ Să vă fie casa, casă,/ Cu bucate noi pe masă,/ Moş Crăciun cu sacul plin,/ Drumu-n viaţă cât mai lin!

MESAJE DE SĂRBĂTORI PENTRU PRIETENI

Fie ca aroma de brad, de portocală, colindele, cozonacul cald şi mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun fericit!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, îţi doresc o vacanţă plină de linişte, odihnă, pace sufletească şi împlinire. Fie ca de Crăciun să ţi se îndeplinească toate dorinţele, iar anul nou să te surprindă alături de cei pe care îi iubeşti.

De Crăciun eşti invitatul meu: ne batem cu bulgări, facem un om de zăpadă ca să îţi treacă supărarea… o să pierzi cu siguranţă. Ne punem dorinţe în timp ce ne uităm spre cer şi fulgi de nea ni se topesc uşor pe faţă. Crăciun fericit!

În pragul sărbătorilor de iarnă, să aveţi în casă bogăţie, bunăstare, pace în suflet şi sănătate. Crăciun fericit!

Anul care vine să îţi aducă speranţa unui nou început, energia necesară pentru a-ţi împlini toate obiectivele, înţelepciunea de a aprecia fiecare zi prin micile bucurii pe care ţi le oferă şi pe acel cineva care să te facă să zâmbeşti.

MESAJE DE CRACIUN PENTRU COPII

Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială: copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieşte miracolul nopţii de Crăciun!

Dragul meu copil, e sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit.

Îţi urez, tie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi mult noroc în viitor! Sper ca această sărbătoare să vă aducă numai fericire în casă!

Cu mult drag ne gândim la voi, acum, în preajma sărbătorilor. Vă dorim din tot sufletul sărbători fericite, toate dorinţele să vi se împlinească!

Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prietenii dragi aproape. Crăciun fericit!

Credinţa, speranţa, un nou început, iubire, cadouri, prieteni adevăraţi… sunt doar câteva din lucrurile pe care îţi doresc să le ai de Crăciun!

MESAJE DE CRACIUN HAIOASE

„În ziua de Crăciun când te îndopi cu porc şi sarmale şi n-ai timp nici să suspini…eu am să-ţi aduc aminte că nu e bine să consumi excesiv sare, zahăr si grăsimi.”

„Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!”

„Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!”

” SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Moş Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos.”

„Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms.”

„Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!”

Mesaje de Craciun amuzante

” E Crăciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara…prin zapada Mosul zboara ? …Ni se trage de la vin…”

” Sa primesti cadouri frumoase, decorate cu fundite si Daniela Crudu sa-ti fie una dintre craciunite.”

„Scoala s-a terminat si ne cam plictisim acum, noroc ca avem telefonane si ne dam mesaje de Craciun.

„Sa ai un Craciun Fericit si sa traiesti in Sarbatoare, sa-ti miroasa a brad in casa si a bani in buzunare!”

„Bucuria Craciunului sa tina pana in zori si un cor de craciunite sa-ti cante de Sarbatori!

„Căţeluş cu păru’ creţ, să ai jeepu’ în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!”

„Poţi sa îmi trimiti o poza de-a ta ca să îi spun lui Moş Crăciun exact ce îmi doresc? Crăciun fericit!”

„Urările mele de Crăciun sunt încărcate de bucurie, zăpadă şi un An Nou fericit si din când în când să faci apel la ratiune sau măcar să-i dai un bip.”

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.

”Măcar de Crăciun aduti aminte că prietena ta e lângă tine în picioare, nu e maşina din parcare !”

Felicitari de CRACIUN

La pragul-ti vin din nou colinde sa iți cant cu leu-i ler si domn din cer… Astăzi Hristos s-a născut. Crăciun si pace!

Lumina sfântă venita in Ajun sa va aducă in suflet un veșnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!

De sfintele Sărbători sa deschidem ușa pentru oaspeți dragi, si inima pentru speranța bucurie si lumina. Sa fim mai buni si sa privim înainte cu încredere, știind ca daca avem credința, drumul din fata noastră va fi presărat cu împliniri.

Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători sa ningă asupra voastră doar bucurie si senin, prosperitate, veselie si sănătate in anul ce vine! Sărbători Fericite!

Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn si inima de aur. Acum au cruce de aur si inimă de lemn. Fie ca sfântă sărbătoare sa readucă aurul in sufletele noastre. Sa aveți parte numai de lumina in inima si gând. Sărbători fericite.

Minunatele nopți ale Crăciunului, colindelor si datinilor strămoșești sa va găsească la ceas de bucurie alături de oaspeții cei dragi. Va doresc tot binele, gândurile bune si curate sa va însoțească pretutindeni, fericirea si succesul sa va fie mereu alături!

Iubirea divina coboară printre noi, ca o ninsoare naiva aducând cu ea bucuria Nașterii Mântuitorului.

Fie ca Pruncul născut in ieslea din Bethleem sa va umple casele si viețile cu bucurie, sănătate si multa înțelepciune pentru anul care vine. LA MULȚI ANI !

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI