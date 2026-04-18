ANAF a luat în vizor românii de pe Airbnb și Booking. Într-un județ au fost găsite 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate

Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat vineri că instituția are acces la informațiile furnizate de platformele online de cazare Airbnb și Booking și că au fost demarate controale în cazul persoanelor fizice care au obținut venituri din închirieri fără să le declare.

„Toți sunt supărați că de ce i-am prins acum. Nimeni nu neagă că a închiriat la negru până acum și de ce i-am prins acum, după 5 ani”, a declarat șeful ANAF, la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali, precizând că instituția va derula o campanie pe acest segment.

Potrivit acestuia, la nivelul unui singur județ, într-un singur an, au fost identificate aproximativ 60.000 de persoane fizice cu venituri nedeclarate din Airbnb.

Adrian Nica a anunțat că ANAF are în desfășurare controale la persoane fizice cu averi nejustificate și a subliniat că acestea trebuie să fie asistate de specialiști în fiscalitate pentru a-și declara corect taxele, potrivit Antena 3 CNN.

Șeful ANAF a precizat că, până la sfârșitul lunii iunie, discuția finală cu contribuabilul va putea fi realizată și în format video, la solicitarea acestuia, iar întâlnirile vor fi înregistrate.

Instituția are în vedere utilizarea inteligenței artificiale pentru a analiza aceste discuții, astfel încât să fie semnalate eventualele situații în care inspectorii „bat câmpii”.

Totodată, acesta a subliniat că șefii de serviciu sau chiar directorii ar trebui să participe la aceste discuții finale, pentru a înțelege mai bine spețele și informațiile prezentate de consultanți fiscali și avocați.

