Mesaje de Anul Nou 2025. URARI și FELICITARI frumoase pe care le puteți trimite prietenilor prin SMS de Revelion

MESAJE de ANUL NOU 2025 • Mesaje de Revelion 2024-2025 • FELICITARI de Anul Nou 2025 și URARI pe care le puteți trimite prietenilor la trecerea dintre ani



Noul an sa iti aduca alinare si caldura in inima precum razele blande ale soarelui care iti dezmiarda obrazul iarna. La multi ani!

Fie ca in noul an care vine cu pasi repezi sa traiesti cu intensitate fiecare zi ca si cand aceasta ar fi cea mai frumoasa perioada din viata ta. La multi ani!

Un An Nou plin de impliniri si amintiri cat mai frumoase! Sa ai parte de tot ceea ce iti doresti!

Sper ca incepand cu acest nou an sa descoperi bucuria din lucrurile marunte ale vietii care sa iti infrumuseteze zilele ce vor urma. La multi ani!

De Revelion sa sarbatorim noul inceput cu multa bucurie caci acesta ne deschide usa spre noi posibilitati. La multi ani si petrecere frumoasa de Anul Nou!

Anul Nou sa infloreasca in sufletul tau emotia unui nou inceput care sa iti umple sufletul de pace dar si de ambitia de a-ti realiza cele mai nebunesti visuri. La multi ani!

Mesaje de Anul Nou 2025

Este momentul sa incepi un nou capitol din viata ta. Anul care vine se asterne in fata ta precum paginile unei carti care asteapta cu nerabdare sa fie scrisa. Sper ca paginile sale sa fie pline de amintiri de neuitat. La multi ani!

Mesaje de Anul Nou 2025 – Fie ca anul 2025 sa iti dea nenumarate motive de a sarbatori fiecare moment cu bucurie alaturi de cei apropiati. La multi ani!

Zile insorite pline de iubirea celor dragi sa te astepte in acest nou an! Nu uita sa pretuiesti fiecare zi ca si cum ar fi cel mai frumos dar al vietii. La multi ani!

Cu fiecare zi care se scurge te apropii tot mai mult de implinirea dorintelor tale. Tot mai multe obstacole depasite si tot mai multe surprize care sa iti aduca zambetul pe buze: asta iti doresc eu in acest nou an. La multi ani!

Vine un nou an si odata cu el noi oportunitati. Acum ai sansa sa fii mai intelegator, mai darnic, mai ambitios. Ai ocazia sa legi noi prietenii, sa ii ajuti pe cei din jurul tau, sa devii o persoana mai buna. Sper ca in acest an sa tintesti cat mai sus! La multi ani!

Felicitări de Anul Nou 2025

Noul an sa te intampine cu pace in suflet si cu speranta ca totul va fi bine indiferent de ce se va intampla. Nu uita ca iti voi fi alaturi mereu! La multi ani!

Sper ca acest an sa te surprinda cu cat mai multe clipe de voiosie care sa dureze la nesfarsit si amintiri frumoase care sa te insoteasca toata viata! La multi ani!

Sa ai parte de un an nou lipsit de griji, presarat cu mici bucurii si realizari care sa iti lumineze sufletul si sa iti ghideze pasii in drumul vietii. La multi ani 2025!

Sa lasam in urma trecutul si sa ne deschidem inimile spre a primi si a darui cat mai multa iubire in acest nou an. La multi ani 2025!

Anul acesta iti doresc ca toate visurile tale sa se implineasca si sa-ti aduca bucuria pe care o meriti din plin. La multi ani!

Mesaje de Anul Nou 2025 clasice

„E cumpăna dintre ani! Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă! Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou plin de bucurii şi împliniri. La mulţi ani !”

„Ultimele zile ale anului 2024 sunt gata să treacă prin clepsidra timpului! 2025 este aproape să-şi deschidă primele file albe, necunoscute. Vă doresc sănătate, bucurii şi împliniri! La mulţi ani!”

„Mult belşug şi sănătate să-ţi ofere Noul An! Multă dragoste în viaţă şi s-aduni ban după ban!”

„La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc.”

„Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese. La mulţi ani!”

Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!

Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie. La mulţi ani!

Noul an sa va fie presarat cu realizari remarcabile, impliniri, fericire si nu in ultimul rand sanatate!

Fie ca sarbatorile de iarna sa iti aduca liniste sufleteasca, mult noroc si iubire! Un An Nou alaturi de cei dragi si apropiati sufleteste. La Multi Ani!

Mesaje de Anul Nou 2025 pentru prieteni, familie, iubit(ă)

„Anul nou bate la uşă, răul facă-se cenuşă, bucurii şi sănătate ,Domnul să vă dea de toate, şi când nici nu vă gândiţi, să fiţi şi mai fericiţi! La Mulţi Ani!”

„Lăsaţi o parte din lumina artificiilor aprinse în noaptea anului Nou să vă lumineze. Fie ca anul care vine să fie pentru voi o punte spre ceva mai bun, mai luminos. „La Mulți Ani!”

Urări de Anul Nou 2025

„Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie.”La Mulţi Ani!

„Pentru vremurile bune, recunoştinţă. Pentru cele rele, multă speranţă. Pentru fiecare zi, o dorinţă. Şi mereu, mereu, fericire. Aceasta este ceea ce vă doresc în noul an. Un an nou fericit! La mulţi ani 2024”

„Fie ca iubirea, înţelepciunea, încrederea şi generozitatea să vă călăuzească paşii în noul an! La mulţi ani ″!

„Gânduri bune fug spre voi, sănătate şi noroc! Sărbători fericite şi un An Nou de poveste! La mulţi ani !”

„Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în brațele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde…Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite…LA MULŢI ANI!”

„Cu speranţa că anul nou va fi mai bun decât bătrânul 2024, îţi trimit o mie de urări de bine însoţite de îmbrăţişări şi îţi urez un AN NOU FERICIT!”

„Noul An să te găsească cu gânduri bune şi prieteni dragi şi să îţi rezerve cele mai înalte realizări.”

Mesaje de Anul Nou 2025 haioase

“Căţeluş cu părul creţ / să ai jeep-ul în coteţ / să ai vilă cu piscină / pe Madonna ca vecină / o lopată pentru bani / LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!.

“In contul tău nr. 2025 la bancă “viaţă” am depus 365 de zile de fericire, sănătate, dragoste şi bucurii! Bucură-te atunci când îl vei goli…! La Mulţi Ani 2025!

”Din 60 de secunde te-aş iubi 59 pentru ca într-o secundă să iau aer şi să te pot iubi în continuare …La mulţi ani cu 1 minut înainte de 2025”

”E timpul să începem un alt an şi e timpul să îmi pun dorinţe pentru tine… ca fiecare zi ce urmează să îţi rezerve o bucurie specială! La multi ani!”

“Te-ai gândit unde petreci Revelionul? Să nu uiţi să iei cu tine: voia bună, lumina în gand şi veselia de altă dată!

“Ho Ho Ho, aţi văzut un ren maro? Sau un spiriduş în bleu? S-aveţi Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sănătate, La Mulţi Ani (şi la mulţi Bani)!”

“Momentele speciale ale sfârşitului de an să-ţi aducă veselia în casă, bani în buzunar şi poate un Merţan!”

“Multă sănătate şi La Mulţi Ani, să ai mai mulţi fani decât duşmani!”

“Lovite-ar trenul fericirii / Trăsni-te-ar fulgerul iubirii / Să-ţi cadă în cap un sac cu bani /Şi un bilet cu La mulţi ani!”

“În pariul cu viaţa am mai învins un an, am rămas la masa de joc şi am ridicat miza la 2023. Un alt an, o nouă provocare! La mulţi ani!”

