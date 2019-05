Mesaj ironic la adresa lui Dragnea și PSD, referitor la primarul din Ciugud : “Mă bucur că l-am exclus. Ăsta era capabil să ne îngroape în asfalt după modelul Hoffa!

PSD, partid care nu strălucește deloc în județul Alba prin numărul de aleși locali și care a reușit ”performanța” să îl excludă pe primarul din Ciugud, comuna care a absorbit cele mai multe fonduri europene, a devenit ”ținta” unor ironii spumoase publicate pe facebook într-o postare care a devenit virală.

Publicația Sewsweek Alba:

DAMIAN ȘI A INGLODAT SĂTENII ÎN DATORII PANA ÎN GAT

Val de rate la bănci și descoperiri de carduri pentru achiziția de biciclete, trotinete după ce Ghiță Damian a asfaltat simultan patru străzi.

“Îmi vine să dau cu mine de asfalt. Am renunțat la tradiții: fără cizme de cauciuc, fără mecanici și service, fără noroi. Toți ne invidiază, iar copiii ne exasperează că vor role. Nu am mai văzut o balegă pe drum de 15 ani și numai eu știu cât îmi lipsește buda din fundul curții. Căminele culturale arata ca niște sucursale de bancă și am ajuns, ca ultimii oameni, sa plătim taxele în cutii de plastic.

Omul ăsta e o rușine, a distrus tot ce inseamna tradiție. Ne gândim serios la alternative într-un oraș. Am ajuns să nu ne mai calce pragul nici un reporter de la Viața Satului.

Numai fitze, sau cum le zic ăștia mai tineri. Ies în poarta, îs aia de la România te Iubesc, merg la boltă, e Digi TV, curăț hornul de pe casă, ma feresc de drona de la Euro news. O rușine, îmi crapă obrazul” localnică în lacrimi, Ciugud.



Pe de altă parte, Dragnea, mesaj tranșant. “Mă bucur că l-am exclus din PSD. Ăsta era capabil să ne îngroape în asfalt după modelul Hoffa! Noi ducem lumea cu preșu și el toarnă covoare mai ceva ca Incov. Și la termene mai scurte decât am eu în procese! Eu știam că e regele eolienelor!”



Ciugud to be true, Romania!