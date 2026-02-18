Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă”

O mare parte dintre edilii din Munții Apuseni au semnat un memoriu comun prin care solicită Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu” să se delimiteze public de afirmațiile președintelui organizației, Irimie Popa, care în ieșiri publice i-a catalogat pe moți ca fiind „drujbari”, respectiv cei care ar fi tăiat ilegal pădurile și s-au îmbogățit prin fapte ilegale.

Memoriul este semnat de primari de orașe și comune din zona Munților Apuseni, respectiv Zlatna, Câmpeni, Baia de Arieș, Horea, Lupșa, Arieșeni, Albac, Scărișoara, Gârda de Sus, Vadul Moților, Poiana Vadului, Avram Iancu, Vidra, Livezile, Sohodol și Bistra. Acestora li s-au alăturat și reprezentanți ai societății civile din Țara Moților.

Semnatarii solicită, în calitate de reprezentanți ai comunităților pe care le reprezintă, convocarea de urgență a Adunării Generale a Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”, care să se delimiteze public de derapajele domnului Irimie Popa – președintele societății – și să decidă dacă domnia sa mai poate ocupa funcția de președinte. Potrivit memoriului, „fără nicio probă și fără a identifica concret persoanele care ar fi vinovate de aceste posibile fapte ilegale, domnul Irimie Popa discreditează imaginea tuturor moților, oameni cu demnitate și onoare”. Demersul edililor se dorește și „un apel la conștiința tuturor membrilor Societății Cultural – Patriotice <<Avram Iancu>> de a apăra onoarea moților și de a repara prejudiciul moral creat de domnul Irimie Popa”.

În continuare, vă prezentăm memoriul înaintat Consiliului Național și membrilor Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”:

MEMORIU ȘI APEL LA CONȘTIINȚĂ

Către Consiliul Național și membrii Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”

Subsemnații, primari ai unităților administrativ-teritoriale din Țara Moților (zona Munților Apuseni), în numele comunităților pe care le reprezentăm și cu responsabilitatea funcției de demnitate publică pe care o ocupăm, înaintăm prezentul memoriu în care ne exprimăm indignarea și mâhnirea față de comportamentul public și declarațiile domnului Irimie Popa, președintele Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”. Demersul nostru este și un apel la conștiință către toți cei care sunt membri ai acestei asociații prestigioase, pe care îi rugăm să decidă dacă aceste manifestări publice mai sunt compatibile cu valorile pe care le apără, dar și cu moștenirea ideologică transmisă de Avram Iancu. Este de neconceput ca scopul societății stabilit în statut, respectiv promovarea și apărarea drepturilor moților, să fie încălcat chiar de cel care ocupă cea mai înaltă poziție. În afirmații publice și în materiale de presă, domnul Irimie Popa etichetează colectiv locuitorii din Munții Apuseni ca fiind „drujbari”, respectiv cei care ar fi tăiat ilegal pădurile și s-au îmbogățit prin fapte ilegale, cu complicitatea primarilor și ai reprezentanților unor instituții publice. Fără nicio probă și fără a identifica concret persoanele care ar fi vinovate de aceste posibile fapte ilegale, domnul Irimie Popa aruncă de fapt cu noroi și discreditează imaginea tuturor moților, oameni cu demnitate și onoare.

În fapt, vă rugăm să aveți în vedere că prin aceste afirmații fără dovezi concrete, domnul Irimie Popa distorsionează realitate și transformă Societatea Cultural – Patriotică „Avram Iancu” dintr-o platformă de promovare a Țării Moților într-un instrument de denigrare a locuitorilor săi și a instituțiilor reprezentative. Nu putem înțelege cum un om, care este într-o poziție de înaltă onoare și care ar trebui să cinstească memoria lui Avram Iancu și să apere drepturile moților, alege să devină un vocal detractor al acestora și pătează imaginea comunităților din Munții Apuseni în fața întregii țări. Afirmațiile lipsite de dovezi concrete sunt nu doar calomnii, ci și o abatere gravă de la obligațiile și etica funcției de președinte al Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”. Ocuparea vremelnică a acestei funcții presupune responsabilitate, demnitate, onoare, nu retorică distructivă și calomnii. Președintele unei societăți care continuă moștenirea ideologică a marelui nostru erou național Avram Iancu trebuie să respecte spiritul „Crăișorului Munților”, un promotor al unității și mândriei naționale.

În continuarea celor expuse anterior, vă rugăm să îi solicitați domnului Irimie Popa, având în vedere funcția pe care o ocupă în cadrul Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”, să prezinte dovezi clare și punctuale care să susțină afirmațiile pe care le-a lansat în spațiul public la adresa moților. De asemenea, vă rugăm să îi impuneți să își ceară scuze public locuitorilor din Munții Apuseni, oameni cinstiți și harnici, pe care i-a jignit prin generalizarea unor etichetării și a unor acuzații. Moții nu sunt nici „hoți de lemne”, nu sunt nici evazioniști sau „drujbari”, ci sunt cei prin venele cărora curge sângele lui Iancu, păstrând cu sfințenie demnitatea și respectul pentru lege și țară. „Crăișorul Munților” s-ar răscoli în mormânt la Țebea știind că cel care ar trebui să-i onoreze memoria și să apere drepturile moților este de fapt un călău public care le denigrează imaginea pentru a-și cultiva propria imagine, vanitatea și dorința de mărire.

În spiritul aflării adevărului și al respectului pentru lege, vă rugăm să îi impuneți domnului președinte Irimie Popa să ofere explicații în cadrul asociației, dar și public, de ce a ales să păstreze tăcerea și nu a sesizat autorităților competente fapte ilegale despre care susține că a avut cunoștință. Vă aducem în vedere faptul că tăinuirea înseamnă acceptarea unei posibile nedreptăți și a unei fapte penale, complicitate și încălcarea principiilor fundamentale ale Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”. Credeți că un om care nu respectă legea, nu manifestă o conduită cetățenească și nu dovedește probitate morală mai poate ocupa funcția de președinte al societății care păstrează și continuă memoria eroului nostru național Avram Iancu?

În încheiere, facem un apel la conștiința tuturor membrilor Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu” de a apăra onoarea moților și de a repara prejudiciul moral creat de domnul Irimie Popa. În acest context, vă solicităm să dați curs acestui memoriu, bazat pe indignarea oamenilor din comunitățile noastre, să convocați adunarea generală a Societății Cultural – Patriotice „Avram Iancu”, să vă delimitați public de derapajele domnului Irimie Popa și să decideți dacă domnia sa mai poate ocupa funcția de președinte. Avram Iancu, al cărui nume îl onorăm cu toții, a fost un promotor al unității, al jertfei pentru poporul român, al luptei pentru drepturile moților, nu al dezbinării și al defăimării. Un om care nu înțelege moștenirea spirituală a lui Avram Iancu și alege să defăimeze public onoarea moților nu este demn să ocupe o funcție cu o încărcătură simbolică și patriotică atât de importantă.

Onoarea moților nu e negociabilă astfel că, în calitate de reprezentanți aleși ai acestora, solicităm imperativ să apărați onoarea și demnitatea locuitorilor din Țara Moților și să respingeți orice formă de discreditare generalizată.

Din Țara Moților, vă reamintim că „Avram Iancu suntem toți”, iar cea mai importantă bogăție a noastră este formată din onoare, demnitate, respect și dragoste de țară. Ajutați-ne să ne apărăm imaginea, construită de sute de ani pe aceste valori!

