Medicii străini se acomodează bine în Alba: Chirurgul iordanian Al-Adwan Issa Khaldoon Jrayed: Îmi place foarte mult la spitalul din Abrud. Românii din Apuseni mă iubesc

Spitalul Orășenesc Abrud are trei medici chirurgi, între care doi septuagenari și iordanianul Al-Adwan Issa Khaldoon Jrayed, care de mai bine de doi ani profesează aici. El susține că s-a acomodat foarte bine în Munții Apuseni, îi place mult zona și activitatea pe care o desfășoară, iar singura problemă este drumul, DN 74 și 75, pe care îl are de parcurs când merge acasă, la Cluj-Napoca, unde locuiește familia sa.

Este bine cunoscut exodul medicilor, care au ales calea străinătății din cauza salariilor mici, dar și a subfinanțării sistemului de sănătate, dar mai puțin cunoscut este că și medici străini, care au terminat din varii motive studiile universitare în România, aleg să profeseze în continuare la noi. În ultimii ani, locurile vacante de la spitalele din Alba au fost câștigate prin concurs și de medici străini, spre exemplu: dr Mboh Charles, originar din Camerun, medic specialist neurolog, a venit recent la Câmpeni, egipteanul Mostafa Mahmoud profesează de anul trecut în cadrul Compartimentului de Obstetrică-Ginecologie, la spital din Cugir, iar chirurgul Al-Adwan Issa Khaldoon Jrayed operează de peste doi ani la Abrud. De asemenea, de pe site-ul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia aflăm că medicul specialist în pediatrie, Shaer Deaelden S M, vizează ocuparea postului vacant, dosarul său pentru a participa la concurs fiind admis.

Contactat telefonic de Ziarul Unirea, pentru a ne spune cum s-a acomodat în județul Alba, dr. Al-Adwan Issa Khaldoon, a declarat, într-o română foarte bună, că are în fiecare săptămână circa patru operații, toate programate, deoarece spitalul din Abrud nu are medic anestezist. Alături de el mai profesează alți doi chirurgi, de 74, respectiv 70 de ani.

”Îmi place zona, este foarte frumoasă, am foarte mult de lucru, foarte multe consultații și operații. Zona Munților Apuseni este foarte frumoasă, singurele probleme fiind drumurile. Mă simt ca un român, aici am făcut școală, sunt căsătorit, am familia în România si românii mă iubesc. În Munții Apuseni n-am avut nicio problemă ca străin sau musulman”, a spus medicul Al-Adwan Issa Khaldoon.

El a adăugat că este tratat cu respect de oameni, iar primarul Nicolae Simina l-a ajutat din toate punctele de vedere. Chiar dacă este un spital mic, la Abrud se fac inclusiv intervenții laparoscopice (minim invazive).

Medicul iordanian este licențiat al Facultății de Medicină și Farmacie Oradea, promoția 2001 – 2007, unde absolvise și un curs pregătitor de un an pentru învățarea limbii române. Din 2015 până în prezent a desfășurat activitate de voluntariat la Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, unde fusese rezident între 2008 – 2014, obținând diploma de medic specialist în chirurgie generală. Acesta este căsătorit cu o româncă.

De asemenea, Primăria Abrud vizează extinderea Ambulatoriului printr-un proiect cu finanțare europeană, depus pe Programul Operațional Regional.