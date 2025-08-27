Medicii nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat la privat. Ministrul Sănătăţii: „E o anomalie. Acest lucru nu va mai fi posibil”
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat recent că medicii din România nu vor mai putea să direcţioneze pacienţii de la stat către privat. În acest sens, legislaţia va fi modificată astfel încât medicii angajaţi în spitalele publice să-şi facă contractele cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prioritar în mediul public, potrivit Agerpres.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine că există o anomalie legislativă prin care medicul, chiar dacă este angajat în sistemul public, îşi face contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în mediul privat.
„Această anomalie a dus la acest fenomen. Deşi am computer tomograf, deşi am RMN, deşi am echipamente de ultimă generaţie în care investim fonduri europene importante şi buget de stat important, pacienţii nu beneficiază de ele şi sunt trimişi la spitalul sau la cabinetul privat pentru că medicul are contractul cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu zona privată, nu cu zona publică, deşi el este angajat al spitalului public.
Prin modificarea legislativă, care apare săptămâna viitoare, acest lucru nu va mai fi posibil. Orice medic angajat în spitalul public îşi face prioritar contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate în mediul public şi suplimentar, dacă doreşte, după program, sigur că poate deconta servicii şi în mediul privat”, a afirmat ministrul Alexandru Rogobete, într-o conferinţă de presă, la Râmnicu Vâlcea.
Ministrul Sănătăţii a precizat, de asemenea, că pacienţii neasiguraţi vor putea beneficia în continuare de anumite servicii medicale decontate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
„În primul rând, toţi pacienţii care se află în programele naţionale de boli cronice, peste 14 programe, beneficiază în continuare de diagnostic, tratament şi de investigaţii şi servicii medicale, indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi. Discutăm aici despre o altă categorie importantă de oameni şi aici mă refer la coasiguraţi, căci acolo este discuţia, şi în interiorul acestei categorii de coasiguraţi există un procent majoritar de persoane care sunt încadrate în programele naţionale de boli cronice, deci care vor beneficia de servicii, diagnostice şi tratament indiferent dacă sunt sau nu asiguraţi, pe de-o parte. Pe de altă parte, pentru toate serviciile conexe pentru persoanele neasigurate s-a extins termenul.
Acum două săptămâni, în şedinţa de guvern am extins termenul pentru 1 ianuarie 2026, deci practic încă o categorie importantă de oameni, de pacienţi vor beneficia de toate serviciile indiferent dacă sunt sau nu coasiguraţi. Mai important decât orice este că toate persoanele fără venit beneficiază totuşi de pachetul minimal de bază, pe care îl oferă medicul de familie.
Deci investigaţiile de bază la medicul de familie vor putea fi făcute şi de către persoanele neasigurate, dacă acestea sunt parte din programele naţionale – şi majoritatea sunt – vor fi tratate şi vor beneficia de tratament în continuare”, a mai spus Alexandru Rogobete.
