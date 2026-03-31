Medicii Cristian Țibea și Andrei Coșeriu au efectuat cu succes o nouă intervenție de reconstrucție mamară la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
O nouă intervenție de reconstrucție mamară, de această dată la o pacientă relativ tânără (în vârstă de 46 de ani), a fost realizată cu succes la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.
Operația a avut loc luni, 23 martie 2026, a durat aproximativ două ore, iar evoluția postoperatorie a fost favorabilă, pacienta fiind externată după două zile, cu o recuperare rapidă. La o săptămână de la intervenția chirurgicală, pacienta se simte bine.
Intervenția chirurgicală a fost efectuată de medicul primar ginecolog dr. Țibea Cristian și medicul specialist în chirurgie plastică și reconstructivă dr. Coșeriu Andrei.
Pacienta a fost diagnosticată inițial cu cancer de sân multicentric, inoperabil în faza de debut. Aceasta a urmat tratament oncologic neoadjuvant, cu scopul reducerii și stabilizării formațiunilor tumorale mamare. Ulterior, s-a intervenit chirurgical, efectuându-se mastectomie bilaterală, asociată cu limfadenectomie axilară.
La aproximativ șase luni de la intervenția inițială, s-a realizat reconstrucția mamară, prin implant de silicon, asociată cu augmentare mamară contralaterală, pentru obținerea unui rezultat estetic și funcțional optim.
„În ultimii 10 ani, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia au fost efectuate peste 3.000 de intervenții chirurgicale pentru tratamentul cancerului de sân. De aproximativ un deceniu realizăm și intervenții oncoplastice, care îmbină tratamentul oncologic cu tehnici de conservare sau reconstrucție a sânului, urmărind atât controlul bolii, cât și refacerea cât mai apropiată de anatomia naturală. Suntem mândri că, la nivel local, putem asigura un tratament complet, multidisciplinar, al cancerului de sân”, a declarat șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie, dr. Țibea Cristian, medic supraspecializat în ginecologie oncologică.
„Intervenția chirurgicală realizată a avut un dublu obiectiv: reconstrucția mamară definitivă cu proteză de silicon a sânului anterior operat, respectiv ridicarea sânului contralateral prin operația de mastopexie, pentru obținerea simetriei. Astfel, prin aceste tehnici, seria de proceduri terapeutice începută cu tratamentul oncologic al cancerului de sân se încheie prin redarea volumului și aspectului armonios”, a transmis Andrei Coșeriu, medic specialist Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ0
