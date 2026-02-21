Medici agresați în timp ce resuscitau pacienți. Raed Arafat: „Toleranță zero față de violență, mai ales atunci când aceasta este îndreptată împotriva salvatorilor”

Un medic a fost atacat, în seara zilei de vineri, 20 februarie 2026, de rudele unei paciente aflate în stop cardio-respirator chiar în timp ce făcea manevrele de resuscitare, în spitalul din Borșa. Este al doilea astfel de incident petrecut în această săptămână, după o situație similară petrecută la Târgu Jiu, unde o doctoriță a fost bruscată de aparținătorii unui paciente pe care încerca să o stabilizeze.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a avut o reacție fermă după aceste incidente.

„Ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu este inacceptabil!

Medici de urgență agresați fizic în timp ce încercau să salveze vieți. Nu pe hol, nu într-o discuție contradictorie, ci în camerele de resuscitare, în momente critice.

În ambele cazuri, motivul a fost ca echipele medicale nu au permis accesul aparținătorilor în spațiul de resuscitare. Și vreau să fie foarte clar ca astfel de decizie nu este una arbitrară. Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranță, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient și să aibă o șansă reală să salveze viața. Să lovești un medic în timp ce se luptă să salveze o viață este un act de violență extremă. Dar este și un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți.

Din păcate, vedem tot mai des o agresivitate crescută față de personalul medical. Alimentată de judecăți făcute fără să cunoști faptele, de informații neverificate și de această tendință de a pune eticheta de „vinovat” pe tot sistemul și pe toți cei care lucrează în el. Consecințele sunt clare: frică, tensiune, epuizare și, în final, un act medical afectat.

Puțini cunosc faptul ca medicii și asistenții din UPU sunt adesea aceiași oameni care urcă pe ambulanțele și pe elicopterele SMURD. Sunt cei care intervin la accidente grave, incendii, dezastre. Oameni care își riscă viața pentru a o salva pe a altora. Nu sunt funcționari anonimi. Sunt profesioniști care aleg, zi de zi, să fie acolo când lucrurile sunt cel mai greu de dus.

Nu spun că nu pot exista probleme. Pot fi situații de comunicare deficitară, pot fi comportamente care trebuie corectate. Dar acestea se rezolvă pe căi legale și instituționale, nu prin violență. Și sunt convins că vorbim despre excepții, nu despre regulă. Regula este munca sub presiune enormă și deciziile luate în câteva secunde, cu impact direct asupra vieților oamenilor. Violența față de personalul medical are efecte imediate dar și pe termen lung. Scade calitatea actului medical, crește riscurile pentru pacienți și îi îndepărtează pe profesioniști de un domeniu deja extrem de solicitant.

În spatele halatului sau al echipamentului de intervenție nu este „sistemul”, ci un om. Un om cu familie, cu oboseală acumulată, cu decizii grele de luat. Agresarea unui cadru medical aflat la datorie rupe grav relația de încredere dintre societate și cei care o îngrijesc.

Este inadmisibil ca într-un spațiu care ar trebui să fie protejat prin definiție cum este unitatea de primiri urgențe, personalul medical să se teme pentru propria siguranță. În medicina de urgență, orice act de violență înseamnă timp pierdut. Și uneori poate insemna vieți pierdute.

Poziția mea este foarte clară:

Toleranță zero față de violență, mai ales atunci când aceasta este îndreptată împotriva salvatorilor. Avem obligația să luăm poziție și să acționăm, nu doar prin sancțiuni legale, care există și sunt severe, ci și printr-un mesaj public ferm >>> “Medicii, asistenții, paramedicii, pompierii nu sunt ținte, așa cum nu sunt nici polițiștii sau jandarmii.”

Orice nemulțumire poate fi sesizată pe căile legale și va fi analizată cu seriozitate. Violența nu este și nu va fi niciodată o soluție.

Ca șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, dar și personal, voi face tot ce ține de mine pentru a sprijini colegii și pentru a le asigura protecția necesară. Iar managerii spitalelor trebuie să înțeleagă clar riscurile reale din UPU și CPU și să asigure paza adecvată.

Solidaritatea cu medicii agresați nu este un gest simbolic ci o obligație morală.

Dacă nu apărăm oamenii care ne salvează, pierdem exact ceea ce contează cel mai mult în momentele critice, pierdem umanitatea, profesionalismul și curajul lor”, a scris Raed Arafat pe contul propriu de Facebook, sâmbătă, 21 februarie 2026.

