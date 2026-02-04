Medic din Sebeș, REȚINUT pentru luare de MITĂ: ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate. Nu este la prima ,,ispravă” de acest fel
Medic din Sebeș, REȚINUT pentru luare de MITĂ: ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate. Nu este la prima ,,ispravă” de acest fel
Un medic din Sebeș, angajat al Institutului Național de Expertiză Medicală, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, fiind suspectat că ar fi primit mită de la mai mulți pensionari de invaliditate, în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, la data de 3 februarie 2026, procurorii, împreună cu polițiștii din cadrul IPJ Alba Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat o percheziție domiciliară la un cabinet medical din municipiul Sebeș, în baza autorizațiilor emise de instanță, într-un dosar ce vizează suspiciuni de luare de mită în formă continuată.
Ce spune Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
La data de 03.02.2026, ca urmare a obținerii autorizațiilor legale de la instanța competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu organe de cercetare penală din cadrul IPJ Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a efectuat o percheziție domiciliară la un cabinet medical de pe raza municipiului Sebeș.
În baza probelor administrate, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspectul IENEA ADRIAN, medic primar de expertiză medicală în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă – Cabinet de Expertiză Medicală nr. 23 Alba şi nr. 89 Hunedoara, cu sediul în municipiul Sebeş, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată, în stare de recidivă, constând în suspiciunea rezonabilă că:
Suspectul ,,a primit în mod direct și pentru sine de la 6 persoane sume cuprinse între 100 și 600 de EURO”
În perioada 26-28.01.2026, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pe postul de medic primar care asigură activitatea de expertiză a capacității de muncă, având printre atribuții efectuarea revizuirii medicale a pensionarilor de invaliditate, suspectul IENEA ADRIAN a primit în mod direct și pentru sine de la 6 persoane sume cuprinse între 100 și 600 de EURO în legătură cu îndeplinirea acestor atribuții de serviciu.
Procurorul a dispus reţinerea suspectului IENEA ADRIAN pentru 24 ore, începând cu data de 03.02.2026, ora 20:25 şi până la data de 04.02.2026, ora 20:25, urmând a se analiza și dispune ulterior măsurile legale care se impun.
Nu este la prima ,,ispravă”. A fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru aceeași faptă
Suspectul a mai fost condamnat anterior pentru săvârșirea unor fapte similare. Spre exemplu, la data de 06.06.2025 s-a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei între procuror şi numitul Ienea Adrian cu privire la condamnarea pentru comiterea infracțiunii de luare de mită la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani și 6 luni , sancțiune care a rămas definitivă la data de 13.01.2026.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.
Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii sau luării unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane de euro, la aprobare în Consiliul Local
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane de euro, la aprobare în Consiliul Local Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de vineri, 6 februarie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizare […]
VIDEO | De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro
De ce stau nefolosite spațiile de servicii din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda: Explicațiile DRDP Cluj pentru ziarulunirea.ro Spațiile de servicii / parcări din zona Oiejdea de pe Autostrada A10 Sebeș-Turda „zac” în continuare nefolosite, problema neavând un termen clar de soluționare, după cum rezultă din explicațiile oferite de Direcția Regională de Drumuri […]
UPDATE | ACCIDENT rutier MORTAL la Noșlac: Un bărbat, lovit de un autoturism și-a pierdut viața
ACCIDENT rutier la Noșlac: Un bărbat, lovit de un autoturism se află în stop cardio-respirator. Medicii încearcă să îi salveze viața Un accident rutier foarte grav a avut loc astăzi pe DJ 107 G, în localitatea Noșlac, atunci când un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Noșlac, a fost lovit de un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Ce mesaje inedite apar pe mai multe drumuri naționale din România, aproape de granița cu Serbia: Recomandări pentru șoferi
Ce mesaje inedite apar pe mai multe drumuri naționale din România, aproape de granița cu Serbia: Recomandări pentru șoferi Pe...
ALERTĂ ALIMENTARĂ extinsă în România: Noi loturi de lapte praf NAN, retrase de la vânzare
ALERTĂ ALIMENTARĂ extinsă în România: Noi loturi de lapte praf NAN, retrase de la vânzare Nestlé România extinde alerta alimentară...
Știrea Zilei
Medic din Sebeș, REȚINUT pentru luare de MITĂ: ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate. Nu este la prima ,,ispravă” de acest fel
Medic din Sebeș, REȚINUT pentru luare de MITĂ: ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase...
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane de euro, la aprobare în Consiliul Local
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane...
Curier Județean
5 februarie 2026 | Doi ani de la inaugurarea Palatul Principiilor Transilvaniei din Alba Iulia: Acces gratuit pentru vizitatori
Doi ani de la inaugurarea Palatul Principiilor Transilvaniei din Alba Iulia: Acces gratuit pentru vizitatori În data de 5 februarie...
SCANDAL la Blandiana: Doi tineri de 19 și 22 de ani, REȚINUȚI de polițiști după ce bătut doi bărbați, la beție. Unul a spart cu o piatră și luneta unei mașini
SCANDAL la Blandiana: Doi tineri de 19 și 22 de ani, REȚINUȚI de polițiști după ce bătut doi bărbați, la...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...