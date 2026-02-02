Sport

Meci amical, Viitorul Sântimbru – Spicul Daia Română 1-0 (1-0)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 14 minute

în

De

Într-o partidă de verificare, Viitorul Sântimbru a învins Spicul Daia Română, scor 1-0 (1-0)

În disputa amicală ce a avut loc pe terenul sintetic de la Miceșți, prima clasată din Superliga Alba s-a impus la limită, scor 1-0 (1-0), cu formația clasată pe poziția a șasea la finele turului. Unicul gol al jocului a fost înscris de Voic (24)

Citește și: Viitorul Sântimbru, liderul turului în Alba, după un deceniu | Vezi lotul campioanei și marcatorii din prima parte a SuperLigii

Viitorul Sântimbru a mai susținut un meci test, cu divizionara terță Metalurgistul Cugir, scor 1-2, la Sebeș.

Urmează întâlnirile cu Dacia Orăștie (locul 7 în Liga 4 Hunedoara, 7 februarie), Șoimul Băița (locul 8 în Hunedoara, 14 februarie), LPS Sebeș Under 19 (20 februarie) și CSM Deva (lider, cu maximum de puncte, 25 februarie).

