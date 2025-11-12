Măsuri drastice pentru românii care nu își plătesc impozitele și amenzile: Nu vor mai putea vinde mașini, să construiască locuințe și ar putea rămâne fără permis auto
Restricții pentru românii care nu își plătesc impozitele și amenzile: Nu vor mai putea vinde mașini, să construiască locuințe și ar putea rămâne fără permis auto
Românii cu datorii la stat riscă să fie loviți de o serie de interdicții majore, conform unui nou proiect de lege inițiat de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Persoanele care nu și-au achitat amenzile sau impozitele locale nu vor mai putea să vândă sau să cumpere automobile și imobile, să obțină autorizații de construire sau să-și recupereze permisul de conducere suspendat, dacă legea va fi adoptată.
„Două treimi din unitățile administrativ-teritoriale din România nu pot, din venituri proprii, să-și suporte cheltuielile cu salariile, pe de o parte, pentru că nu colectează aceste taxe. Pentru că procedurile azi sunt anevoioase, e și acea propunere să se rețină din ajutorul social o parte atunci când ai debit la autoritatea locală”, a explicat Cseke Attila.
Proiectul prevede ca persoanele beneficiare de ajutoare sociale să aibă impozitele restante reținute automat din sumele primite de la stat, înainte de virarea efectivă a banilor. Totuși, această măsură nu se va aplica pentru indemnizațiile pentru creșterea copiilor sau pentru persoanele cu dizabilități.
Pentru a demonstra că nu au datorii la bugetul local, românii vor fi obligați să prezinte certificatul de atestare fiscală. Acest document va deveni indispensabil pentru orice tranzacție importantă, precum cumpărarea sau vânzarea unei mașini, obținerea unei autorizații de construcție sau redobândirea permisului de conducere.
În acest context, cei care nu își plătesc amenzile rutiere în termen de 90 de zile își vor pierde dreptul de a conduce, iar recuperarea permisului va fi posibilă doar după achitarea integrală a tuturor datoriilor restante.
Ministrul Dezvoltării susține că aceste măsuri sunt necesare pentru a sprijini primăriile, multe confruntându-se cu lipsa fondurilor pentru cheltuielile curente. De asemenea, el propune o valorificare mai eficientă a patrimoniului local, inclusiv a clădirilor abandonate.
„Să poată fi trecute la autoritățile locale, nimeni nu fuge cu ele, ci pot fi valorificate și redate circuitului urbanistic local. Să nu mai trebuiască să parcurgem toate etapele unui proiect de descentralizare care poate să țină și ani de zile”, a spus Cseke Attila.
