Măsuri anti Covid-19 la fabrica Apulum: Sistem automat pentru măsurarea temperaturii și verificarea purtării măștii

Sănătatea și siguranța dumneavoastra este prioritatea noastră, motiv pentru care am luat numeroase măsuri de prevenție aliniate direcțiilor impuse de către autorități. Pe lângă cele cunoscute tuturor, am reușit, să realizăm și un sistem automat prin care este măsurată temperatura și verificată purtarea măștii.

De asemenea am luat decizia de a testa toti angajatii, pentru a putea aplica masura izolarii persoanelor infectate si a reduce riscul de inbolnavire a angajatilor, masura care s-a dovedit a fi foarte eficienta si corecta fata de angajati si comunitate.

Avand in vedere masurile intreprinse inca de la inceputul crizei, suntem bucurosi sa va comunicam ca activitatea se desfasoara normal, TOTI ANGAJATII PREZENTI IN FABRICA SUNT SANATOSI si vom depune in continuare toate eforturile pentru a depasi impreuna aceasta perioada.

Este o perioada dificila in care cu totii, atat compania in calitate de angajator cat si fiecare persoana in parte trebuie sa depunem eforturi, pentru a ne proteja pe noi, familiile si comunitatea in care traim si a ne asigura ca VOM RAMANE SANATOSI!