Politică Administrație

Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 minute

în

De

Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”

La sediul Consiliului Județean a avut loc, miercuri, 14 ianuarie 2026, o întâlnire a vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, cu reprezentanți din Alba ai ACOR (Asociația Comunelor din România).

S-a discutat despre modul în care se construiește pe teritoriul județului și instituirea unei discipline care să ajute la respectarea și valorificarea arhitecturii tradiționale.

„Rolul administrației din care fac parte este de a coordona activitățile consiliilor comunale, orășenesti și municipale, în vederea realizării corecte a serviciilor publice de interes judetean. Reamintesc faptul că județul Alba are în componență 78 de UAT-uri, dintre care 4 sunt municipii, 7 orașe și 67 comune.

Din nefericire, controalele efectuate în ultimii ani de către Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Alba, la primăriile comunelor au scos la iveală faptul că există moduri diferite de interpretare si aplicare a legislatiei în vigoare în domeniul amenăjarii teritoriului, urbanismului si autorizării construcțiilor. Lucru care, în opinia mea, este inacceptabil.

De aceea, împreună cu cei din ACOR, dorim să STOPĂM realizarea și functionarea construcțiilor ilegale. Scopul este de a se ,,construi frumos”. Cu respect pentru natură și pentru arhitectura tradițională”, a precizat Marius Hațegan într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

15 ianuarie 2026

De

Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează un moment istoric major pentru Statele Unite ale Americii: 250 de ani de la Declarația de Independență, aniversare cunoscută oficial sub denumirea America at 250. Acest reper simbolic inaugurează o amplă serie de evenimente dedicate […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Proiecte de anvergură în Alba, în 2026: Finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai multor poduri din județ, pe agenda administrației județene

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

15 ianuarie 2026

De

Proiecte de anvergură în Alba, în 2026: Finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai multor poduri din județ, pe agenda administrației județene Consiliul Județean Alba continuă și în 2026 cu proiecte de anvergură. Printre ele se numără și finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Peste 19,2 milioane de lei vor fi investiți în renovarea energetică a blocurilor din Alba Iulia: Două noi proiecte admise pentru etapa de contractare

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de ore

în

15 ianuarie 2026

De

Peste 19,2 milioane de lei vor fi investiți în renovarea energetică a blocurilor din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă investițiile în dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții locuitorilor. Două proiecte importante de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în valoare totală de peste 19,2 milioane lei, au fost admise pentru etapa de contractare, după […]

Citește mai mult