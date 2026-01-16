Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
La sediul Consiliului Județean a avut loc, miercuri, 14 ianuarie 2026, o întâlnire a vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, cu reprezentanți din Alba ai ACOR (Asociația Comunelor din România).
S-a discutat despre modul în care se construiește pe teritoriul județului și instituirea unei discipline care să ajute la respectarea și valorificarea arhitecturii tradiționale.
„Rolul administrației din care fac parte este de a coordona activitățile consiliilor comunale, orășenesti și municipale, în vederea realizării corecte a serviciilor publice de interes judetean. Reamintesc faptul că județul Alba are în componență 78 de UAT-uri, dintre care 4 sunt municipii, 7 orașe și 67 comune.
Din nefericire, controalele efectuate în ultimii ani de către Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Alba, la primăriile comunelor au scos la iveală faptul că există moduri diferite de interpretare si aplicare a legislatiei în vigoare în domeniul amenăjarii teritoriului, urbanismului si autorizării construcțiilor. Lucru care, în opinia mea, este inacceptabil.
De aceea, împreună cu cei din ACOR, dorim să STOPĂM realizarea și functionarea construcțiilor ilegale. Scopul este de a se ,,construi frumos”. Cu respect pentru natură și pentru arhitectura tradițională”, a precizat Marius Hațegan într-o postare în mediul online.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează un moment istoric major pentru Statele Unite ale Americii: 250 de ani de la Declarația de Independență, aniversare cunoscută oficial sub denumirea America at 250. Acest reper simbolic inaugurează o amplă serie de evenimente dedicate […]
Proiecte de anvergură în Alba, în 2026: Finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai multor poduri din județ, pe agenda administrației județene
Proiecte de anvergură în Alba, în 2026: Finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și a mai multor poduri din județ, pe agenda administrației județene Consiliul Județean Alba continuă și în 2026 cu proiecte de anvergură. Printre ele se numără și finalizarea Drumului Mănăstirilor, modernizarea DJ 705 Zlatna – Almașu Mare și […]
Peste 19,2 milioane de lei vor fi investiți în renovarea energetică a blocurilor din Alba Iulia: Două noi proiecte admise pentru etapa de contractare
Peste 19,2 milioane de lei vor fi investiți în renovarea energetică a blocurilor din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă investițiile în dezvoltarea durabilă și creșterea calității vieții locuitorilor. Două proiecte importante de renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în valoare totală de peste 19,2 milioane lei, au fost admise pentru etapa de contractare, după […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Asigurări și acte 2026 | Ce trebuie să ai la tine în mod obligatoriu la control
Asigurări și acte 2026 | Ce trebuie să ai la tine în mod obligatoriu la control Scuza că „am totul...
Consiliul Elevilor critică blocajul din Educație: ,,Un minister lăsat fără conducere timp de aproape o lună, apoi preluat în extremis de către premier, reprezintă un semnal de alarmă”
Consiliul Elevilor critică blocajul din Educație: ,,Un minister lăsat fără conducere timp de aproape o lună, apoi preluat în extremis...
Știrea Zilei
FOTO | Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate de un grup de cetățeni”: „De cei care m-au lovit n-am auzit încă nimic”
Bărbatul agresat la Alba Iulia după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „Marș la Moscova!”, amendat pentru „perturbarea activităților desfășurate...
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu
ACCIDENT pe autostrada A1, în Alba: Un autoturism și un autocamion s-au ciocnit pe sensul de mers Sebeș – Sibiu...
Curier Județean
Bărbat din Jidvei, prins în timp ce tăia arbori ilegal, REȚINUT după ce a amenințat cu moartea un bărbat aflat la vânătoare
Bărbat din Jidvei, prins în timp ce tăia arbori ilegal, REȚINUT după ce a amenințat cu moartea un bărbat aflat...
FOTO | Trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia, în „epoca de gheață”: O dimineață infernală pentru pietoni
Trotuarele, aleile pietonale și străzile secundare din Alba Iulia, în „epoca de gheață”: O dimineață infernală pentru pietoni Dimineața de...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Închinarea cinstitului lanţ al Sfântului Apostol Petru
16 ianuarie: Biserica Ortodoxă prăznuiește Cinstitul lanţ al Sfântului Apostol Petru Amintirea de Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este...
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea
16 ianuarie | Ziua statului degeaba, sărbătorită în toată lumea În 16 ianuarie, este Ziua Internaţională a Statului Degeaba. Se...