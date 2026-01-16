Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”

La sediul Consiliului Județean a avut loc, miercuri, 14 ianuarie 2026, o întâlnire a vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, cu reprezentanți din Alba ai ACOR (Asociația Comunelor din România).

S-a discutat despre modul în care se construiește pe teritoriul județului și instituirea unei discipline care să ajute la respectarea și valorificarea arhitecturii tradiționale.

„Rolul administrației din care fac parte este de a coordona activitățile consiliilor comunale, orășenesti și municipale, în vederea realizării corecte a serviciilor publice de interes judetean. Reamintesc faptul că județul Alba are în componență 78 de UAT-uri, dintre care 4 sunt municipii, 7 orașe și 67 comune.

Din nefericire, controalele efectuate în ultimii ani de către Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean Alba, la primăriile comunelor au scos la iveală faptul că există moduri diferite de interpretare si aplicare a legislatiei în vigoare în domeniul amenăjarii teritoriului, urbanismului si autorizării construcțiilor. Lucru care, în opinia mea, este inacceptabil.

De aceea, împreună cu cei din ACOR, dorim să STOPĂM realizarea și functionarea construcțiilor ilegale. Scopul este de a se ,,construi frumos”. Cu respect pentru natură și pentru arhitectura tradițională”, a precizat Marius Hațegan într-o postare în mediul online.

