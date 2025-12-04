,,Marea Unire în numismatică, filatelie și medalistică”: Prima manifestare cultural-științifică a Societății Numismatice Române în Orașul Unirii

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a avut loc la Alba Iulia un eveniment important pentru pasionații de filatelie, numismatică și medalistică, și anume prezentarea uneia dintre cele mai complete colecții având ca temă ,,Marea Unire”, colecția domnului inginer Silviu Aroneț.

Evenimentul organizat de către Societatea Numismatică Română în colaborare cu Asociația Profesională a Ghizilor de Turism din Transilvania, cu sprijinul Consiliului Județean Alba, în cadrul Salonului de carte de la Sala Atrium Centurionum – Sediul Administrativ al Județului Alba, a făcut cunoscut publicului rodul unei pasiuni și a unei munci dedicate de mai bine de 15 ani concretizate în una dintre cele mai complete colecții pe tema dedicată Zilei Naționale și orașului istoric Alba Iulia.

Deși posibilitatea realizării acestui eveniment era la un moment dat sub un mare semn de întrebare din cauza unui accident nefericit ce l-a pus pe domnul Aroneț în imposibilitate de a se deplasa pe un drum lung, prin amabilitatea și efortul depus de dumnealui dar și de către domnul Vasile Chindriș, președintele Societății Numismatice Române – Secția Suceava, colecția prezentată în planșe a ajuns în cele din urmă în Orașul Unirii, fiind expusă în cadrul ședinței cultural-știintifice: „Marea Unire în numismatică, filatelie și medalistică”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența la Alba Iulia a domnului Vasile Chindriș, președinte al Societății Numismatice Române Suceava și a altor membri între care și membri locali.

În articolul următor, pe care îl voi dedica special pasionaților din aceste domenii, voi prezenta piesele colecției în baza detaliilor puse la dispoziție de către domnul inginer Silviu Aroneț.

În cadrul evenimentului s-a atras atenția asupra importanței păstrării și conservării patrimoniului prin prezentarea susținută de către dr. Radu Ota (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia) prin care s-a scos în evidență patrimoniul istoric sculptural al vechiului Apulum.

Deși atenția publicului a fost captată de Parada militară, intervalul orar fiind suprapus, evenimentul s-a bucurat de prezența pasionaților de aceste domenii, fiind o premieră cel puțin pentru ultimii 20 de ani.

Pasiunea pentru filatelie, numismatică și medalistică a scăzut în ultimii 20 de ani, fiind tot mai puțini cei care sunt interesați de aceste domenii. Dezvoltarea acestor pasiuni apropie tinerii de cultură și de istorie. Dezvoltate în randul tinerilor, aceste activități nu numai că le oferă posibilitatea de a aprofunda cunoștințe din diverse domenii, dar și dezvoltă un cadru normal de activitate în care schimbul de experiență și cunoștințe produce performanța, și în care patrimoniul poate fi protejat.

Înființarea unei organizații județene care asigură un spațiu în care pasionații de aceste domenii să se dezvolte poate fi cu impact benefic asupra tinerilor, dar și asupra patrimoniului, asigurând totodată județului un cadru legal de dezvoltare a muzeelor și colecțiilor private în care colecționarii particulari să lucreze împreună cu specialiști din cadrul muzeelor de stat pentru ca publicul larg sa se poată bucura de un patrimoniu bogat atât ca valoare cât și ca diversitate.

Dincolo de aceste idealuri, colecțiile și colecționarii au existat și vor exista, dar este important ca să conștientizăm faptul că patrimoniul aparține și generațiilor viitoare, astfel încât acesta va trebui păstrat și protejat.

Societatea Numismatică Română a fost înființată în 1903 ca societate cu statut propriu sub umbrela Academiei Române, între membrii acesteia înscriindu-se personalități de seamă ale culturii române: D.A. Sturdza director al Muzeului Național de Antichități, M.C. Sutzu guvernator al Băncii Naționale a României, Al. Cantacuzino.

Este demn de menționat faptul ca Societatea Numismatică Română nu a avut niciodată o secție în Alba Iulia și că această manifestare culturală este o premieră istorică care, iată, s-a concretizat în cea mai importantă zi a românilor, Ziua Națională, se arată într-un comunicat de presă.

