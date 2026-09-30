Burse postdoctorale de 4.000 de lei lunar pentru tinerii cercetători din România: Anunțul de ultimă oră al ministrului interimar al Educației

Un nou program de sprijin pentru tinerii cercetători a fost anunțat de ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian. Inițiativa vizează facilitarea tranziției de la doctorat către o carieră universitară sau de cercetare și prevede finanțarea a până la 500 de burse postdoctorale, în valoare de 4.000 de lei lunar, pentru o perioadă de maximum doi ani.

Noul program de sprijin a fost anunțat miercuri, 30 septembrie 2026 de către ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian.

„Live to fight another day!”, a transmis ministrul interimar al Educației într-un mesaj postat în mediul online, subliniind că investiția în cercetare și în generațiile tinere de specialiști rămâne o direcție de acțiune.

Burse de 4.000 de lei lunar, timp de maximum 24 de luni

Programul anunțat prevede acordarea a până la 500 de burse postdoctorale, fiecare în valoare de 4.000 de lei pe lună, pentru o perioadă de cel mult 24 de luni.

Pe lângă finanțarea acordată prin program, instituția gazdă va trebui să asigure o contribuție de cel puțin aceeași valoare. Aceasta va putea fi utilizată pentru majorarea bursei sau pentru acoperirea unor cheltuieli necesare activității de cercetare, precum materiale, deplasări și publicare științifică.

Măsura urmărește să ofere tinerilor cercetători resursele necesare pentru continuarea proiectelor academice și pentru consolidarea parcursului profesional după obținerea titlului de doctor.

De la doctorat la o carieră universitară: obiectivul programului

Potrivit mesajului ministrului, unul dintre obiectivele inițiativei este ca doctoranzii să se poată concentra asupra elaborării unor teze valoroase, având perspectiva unui sprijin financiar pentru continuarea cercetărilor după absolvire.

Programul vizează, astfel, o etapă considerată esențială în formarea unei cariere academice: tranziția dintre finalizarea doctoratului și obținerea unui loc de muncă permanent într-o universitate sau într-un institut de cercetare.

Prin finanțarea activității postdoctorale, autoritățile urmăresc să creeze premisele pentru menținerea tinerilor specialiști în sistemul național de educație și cercetare.

Un al doilea program, dedicat primului loc de muncă în cercetare

Anunțul privind bursele postdoctorale este însoțit de prezentarea unei alte inițiative aflate în pregătire: programul „Primul loc de muncă în cercetare”.

Acesta va avea ca obiectiv sprijinirea tinerilor titulari în primii doi ani de activitate în universități și institute de cercetare.

Cele două programe sunt prezentate ca părți ale unei strategii de continuitate a sprijinului pentru resursa umană din cercetare:

*formarea profesională prin studiile doctorale;

*continuarea activității științifice prin burse postdoctorale;

*susținerea debutului într-o carieră universitară sau de cercetare;

*facilitarea tranziției către un loc de muncă stabil în mediul academic.

„România are nevoie de voi!”

În încheierea mesajului său, Mihai Dimian s-a adresat direct tinerilor cercetători, îndemnându-i să își continue activitatea și să aibă încredere în propriile idei.

„Dragi tineri, continuați să cercetați și să aveți încredere în ideile voastre. România are nevoie de voi!”, a transmis ministrul interimar al Educației.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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