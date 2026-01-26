Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Tribunalul Alba a validat mandatul unui nou consilier județean din partea Partidului Social Democrat. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean, lui Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.
Acesta din urmă a fost nevoit să demisioneze, în luna decembrie, ca urmare a numirii într-un post de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. Cele două funcții sunt incompatibile, astfel încât Mureșan a fost obligat să opteze pentru una dintre acestea.
Mureșan a demisionat din funcția de consilier județean începând cu data de 12 decembrie 2025. Acesta a anunțat că a preluat postul din cadrul Guvernului la data de 11 decembrie 2025.
”Admite sesizarea formulată de Secretarul General al Judeţului Alba şi, în consecinţă: Validează mandatul de consilier judeţean al domnului Radu Călin, candidat declarat ales din partea Partidului Social Democrat. Prezenta încheiere se comunică de îndată Prefectului Judeţului Alba şi Secretarului General al Judeţului Alba”, se precizează în minuta hotărârii instanței, din 6 ianuarie 2026.
Radu Călin domiciliază în Aiud și a mai fost consilier județean în mandatul 2016 – 2020. Pentru validarea acestuia, a fost nevoie ca alte două persoane, candidați ai PSD Alba pe lista pentru Consiliul Județean să renunțe la mandate. Este vorba despre Florin Tomuța și Ramona Claudia Popa, ambii fiind consilieri locali în municipiul Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în 26 ianuarie 2026, vârsta de 108 de ani. Până în 1989 această zi era marcată prin festivităţi ample şi ode la adresa „celui mai iubit fiu al poporului”. La 26 ianuarie 1918, în Scorniceşti, România, […]
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului Județean a avut loc, miercuri, 14 ianuarie 2026, o întâlnire a vicepreședintelui Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, cu reprezentanți din Alba ai ACOR (Asociația Comunelor din România). S-a discutat despre modul în care se construiește […]
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează un moment istoric major pentru Statele Unite ale Americii: 250 de ani de la Declarația de Independență, aniversare cunoscută oficial sub denumirea America at 250. Acest reper simbolic inaugurează o amplă serie de evenimente dedicate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șeful Armatei Române: ,,Statele Unite au convenit să îmbunătățească calitatea și letalitatea forțelor dislocate în România”
Șeful Armatei Române: ,,Statele Unite au convenit să îmbunătățească calitatea și letalitatea forțelor dislocate în România” NATO își va menține...
Claudiu Năsui: Austria taie TVA-ul la alimente, chiar dacă are inflație de 4%. România a crescut TVA-ul, deși inflația este de 10%
Claudiu Năsui: Austria taie TVA-ul la alimente, chiar dacă are inflație de 4%. România a crescut TVA-ul, deși inflația este...
Știrea Zilei
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul care va ușura accesul la Domeniul Schiabil Șureanu
Primăria Șugag a solicitat acord de mediu pentru modernizarea drumului forestier Oașa-Poarta Raiului: Ce prevede proiectul Direcția Județeană de Mediu...
VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu...
Curier Județean
FOTO | Mobilizare exemplară într-un oraș din Alba: Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid
Mobilizare exemplară într-un oraș din Alba: Acoperișul unei case, prăbușit sub greutatea zăpezii, a fost refăcut rapid Comunitatea locală s-a...
UPDATE FOTO | INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească
INCENDIU în Petrești: Focul a cuprins o anexă gospodărească Un incendiu s-a produs în după amiaza zilei de luni, 26...
Politică Administrație
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean
Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în...
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în...
Opinii Comentarii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii În...
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață Ziua internațională a...