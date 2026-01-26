Politică Administrație

Mandat de consilier județean PSD, validat de Tribunalul Alba, după demisia lui Corneliu Mureșan. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean

Tribunalul Alba a validat mandatul unui nou consilier județean din partea Partidului Social Democrat. Radu Călin i-a luat locul, în legislativul județean, lui Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba.

Acesta din urmă a fost nevoit să demisioneze, în luna decembrie, ca urmare a numirii într-un post de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului. Cele două funcții sunt incompatibile, astfel încât Mureșan a fost obligat să opteze pentru una dintre acestea.

Mureșan a demisionat din funcția de consilier județean începând cu data de 12 decembrie 2025. Acesta a anunțat că a preluat postul din cadrul Guvernului la data de 11 decembrie 2025.

”Admite sesizarea formulată de Secretarul General al Judeţului Alba şi, în consecinţă: Validează mandatul de consilier judeţean al domnului Radu Călin, candidat declarat ales din partea Partidului Social Democrat. Prezenta încheiere se comunică de îndată Prefectului Judeţului Alba şi Secretarului General al Judeţului Alba”, se precizează în minuta hotărârii instanței, din 6 ianuarie 2026.

Radu Călin domiciliază în Aiud și a mai fost consilier județean în mandatul 2016 – 2020. Pentru validarea acestuia, a fost nevoie ca alte două persoane, candidați ai PSD Alba pe lista pentru Consiliul Județean să renunțe la mandate. Este vorba despre Florin Tomuța și Ramona Claudia Popa, ambii fiind consilieri locali în municipiul Alba Iulia.

