Manager de spital despre inceperea scolii: In momentul în care va începe şcoala şi numărul de cazuri COVID-19 o să crească

Andras Nagy Robert, Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, a declarat, miercuri, că în mod sigur numărul cazurilor de COVID-19 va creşte după redeschiderea unităţilor de învăţământ, însă susţine necesitatea reluării cursurilor în sălile de clasă, cu respectarea strictă a normelor de protecţie sanitară, potrivit Agerpres.

„Începerea anului şcolar va fi o provocare, eu aşa văd. Va fi o provocare pentru toţi, pentru familii, pentru copii, pentru profesori, pentru spital. Părerea mea este că în momentul în care va începe şcoala şi numărul de cazuri COVID-19 o să crească. Am mai multe argumente pe baza cărora spun acest lucru, dar cel mai elocvent şi cel mai plauzibil şi justificat este faptul că unui copilul de 6, 7, 8, 10 ani degeaba îi spui că trebuie să poarte mască, degeaba îi spui că trebuie să păstreze distanţa faţă de prietena cu care nu s-a văzut de aproape un an. Nu va funcţiona. Şi copiii, în această gândire a mea, în această logică a mea, vor fi vectorii care vor transmite în familii. Deci, posibilitatea de transmitere în familii o să fie mai mare. (…) De aceea, în momentul în care cineva constată că are o anumită simptomatologie trebuie să rămână acasă (…) Părinţii trebuie să aibă responsabilitate, să verifice şi să nu-şi trimită copiii la şcoală dacă au o anumită simptomatologie”, a declarat managerul spitalului, în cadrul unei conferinţe de presă.

Andras Nagy Robert a menţionat că „va trebui să învăţăm să trăim cu acest virus în jurul nostru” şi împărtăşeşte punctul de vedere al celor care susţin necesitatea reluării cursurilor în şcoli începând din toamnă.

„Aici e un punct nevralgic (…) Mersul la şcoală, mersul în comunitate pentru copii este, pe lângă a învăţa, şi de a forma o anumită imunitate. În momentul în care o să se deschidă şcolile, o să apară la copii bolile preşcolare, dacă îmi permiteţi această formulare, o să fie multe cazuri, să zic aşa, „suspecte”, cu febră, cu nas înfundat care s-ar putea să nu fie rezultatul unei infecţii cu noul coronavirus. Vor trebui identificate în familie, va trebui cerută părerea unui specialist, a medicului de familie, tocmai în ideea de a minimiza riscul de transmitere. Părerea mea e că toamna va fi incitantă şi din acest punct de vedere. Părerea mea este că trebuie pornite şcolile, categoric trebuie mers la şcoală, numai că trebuie avut grijă”, a mai spus managerul Spitalului Judeţean.

Sursa : stiripesurse.ro