Mamele abuzate ar putea călători în străinătate fără procură de la agresor. Modificarea legislativă vizează protejarea victimelor violenței domestice

România se confruntă cu un nivel ridicat al violenței domestice, mii de femei solicitând anual ordine de protecție pentru a se îndepărta de agresori. Doar în primele patru luni ale anului 2025, polițiștii au emis 3.788 de ordine de protecție provizorii, dintre care 1.464 au fost confirmate de instanțe, iar autoritățile au intervenit la peste 40.000 de cazuri de violență în familie. În multe dintre aceste situații, victimele sunt obligate de legislația actuală să interacționeze cu agresorul atunci când vor să călătorească în străinătate împreună cu copiii.

Pentru a elimina această situație, proiectul de lege inițiat de deputații USR Oana Țoiu și Iulian Lorincz – care permite mamelor ce dețin ordin de protecție să plece din țară cu minorii fără acordul notarizat al agresorului – a fost deblocat în Parlament. Inițiatorii consideră că obligarea victimelor să obțină semnătura agresorului este o formă de revictimizare și un risc la adresa siguranței lor.

„Pentru multe victime ale violenței domestice, călătoria în străinătate reprezintă un refugiu la rudele care muncesc acolo, iar obligarea lor de a cere acordul agresorului este absurdă. Sunt și adolescenți care nu pot participa la competiții sportive sau educaționale internaționale din același motiv. Reparăm această situație, exclusiv pe durata ordinului de protecție”, a declarat Oana Țoiu, deputată USR și ministra Afacerilor Externe.

Proiectul modifică Legea 248/2005 privind regimul liberei circulații, astfel încât părintele care beneficiază de un ordin de protecție să poată trece frontiera cu minorul fără declarația notarială a părintelui agresor.

În contextul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, deputatul USR Iulian Lorincz atrage atenția că legislația actuală contrazice chiar scopul ordinelor de protecție: „Nu le putem vorbi despre siguranță dacă le obligăm să interacționeze cu cei de care ordinul de protecție ar trebui să le apere.”

USR afirmă că proiectul, depus în noiembrie 2023, fusese blocat în Camera Deputaților, dar a fost deblocat și retrimis la comisiile raportoare pentru un raport suplimentar și pentru dezbaterea în plen. Formațiunea solicită și procedură de urgență pentru adoptare.

