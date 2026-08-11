Tânăr din Lupșa, reținut după ce s-ar fi îmbătat și ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare: L-ar fi amenințat și cu moartea pe proprietar

Un tânăr de 26 de ani din Lupșa a fost reținut de polițiști după ce, pe fondul consumului de alcool, ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare și alte bunuri și l-ar fi amenințat cu moartea pe proprietarul acestora.

Conform IPJ Alba, la data de 10 august 2026, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Lupșa, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințarea și distrugerea.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 9 august 2026, bărbatul, în vârstă de 26 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare care aparține unui bărbat, în vârstă de 29 de ani, din aceeași localitate, precum și alte bunuri care îi aparțin acestuia. Totodată, l-ar fi amenințat cu moartea, provocându-i bărbatului o stare de temere.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințarea și distrugerea.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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