Tânăr din Lupșa, reținut după ce s-ar fi îmbătat și ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare: L-ar fi amenințat și cu moartea pe proprietar
Tânăr din Lupșa, reținut după ce s-ar fi îmbătat și ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare: L-ar fi amenințat și cu moartea pe proprietar
Un tânăr de 26 de ani din Lupșa a fost reținut de polițiști după ce, pe fondul consumului de alcool, ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare și alte bunuri și l-ar fi amenințat cu moartea pe proprietarul acestora.
Conform IPJ Alba, la data de 10 august 2026, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din localitatea Lupșa, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințarea și distrugerea.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 9 august 2026, bărbatul, în vârstă de 26 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare care aparține unui bărbat, în vârstă de 29 de ani, din aceeași localitate, precum și alte bunuri care îi aparțin acestuia. Totodată, l-ar fi amenințat cu moartea, provocându-i bărbatului o stare de temere.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințarea și distrugerea.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Scandal la Alba Iulia: Bărbat, reținut după un conflict izbucnit pe o stradă din municipiu
Scandal la Alba Iulia: Bărbat, reținut după un conflict izbucnit pe o stradă din municipiu Un bărbat, de 42 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut după ce ar fi agresat un individ, de 58 de ani din municipiu, în urma unor discuții purtate în contradictoriu. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 august […]
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: 45 de candidați din Alba, absenți la proba obligatorie a profilului. Câți au lipsit de la istorie și câți de la matematică
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: 45 de candidați din Alba, absenți la proba obligatorie a profilului. Câți au lipsit de la istorie și câți de la matematică Absolvenții de liceu din Alba, care nu au promovat examenul de bacalaureat în vară, au susținut marți, 11 august 2026, proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie – […]
ASTĂZI | Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor
Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor Inspectoratul de Poliție Județean Alba anunță o acțiune a polițiștilor rutieri pe DN 1, în județul Alba, desfășurată marți, 11 august 2026, între orele 11:00 și 15:00, pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor. Potrivit IPJ Alba, astăzi, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
11-12 august 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale
11-12 august 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte zone din țară: Maxime de 37 de grade...
FOTO | Un nou tronson de pe Autostrada A3 se deschide astăzi: ,,Are o istorie zbuciumată şi este foarte întârziat”. Este primul inaugurat în 2026
Un nou tronson de pe Autostrada A3 se deschide astăzi: ,,Are o istorie zbuciumată şi este foarte întârziat”. Este primul...
Știrea Zilei
VIDEO | Aviz de legalitate, pe repede înainte dat de Prefectura Alba pentru atribuirea de urgență a serviciului de transport public în Alba Iulia: ,,Responsabilitatea este în totalitate a consilierilor locali care au adoptat proiectul”
Aviz de legalitate, pe repede înainte dat de Prefectura Alba pentru atribuirea de urgență a serviciului de transport public în...
Consiliul Județean Alba pune la bătaie peste 17 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene în iarna 2026-2027
Consiliul Județean Alba pune la bătaie peste 17 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene în iarna 2026-2027 Consiliul Județean...
Curier Județean
Tânăr din Lupșa, reținut după ce s-ar fi îmbătat și ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare: L-ar fi amenințat și cu moartea pe proprietar
Tânăr din Lupșa, reținut după ce s-ar fi îmbătat și ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare: L-ar fi amenințat și...
VIDEO | Scandal la Alba Iulia: Bărbat, reținut după un conflict izbucnit pe o stradă din municipiu
Scandal la Alba Iulia: Bărbat, reținut după un conflict izbucnit pe o stradă din municipiu Un bărbat, de 42 de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...