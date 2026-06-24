Proiect de lege privind unirea României cu Republica Moldova, adoptat tacit de Camera Deputaților. Propunerea legislativă a fost depusă de S.O.S. România
Proiect de lege privind unirea României cu Republica Moldova, adoptat tacit de Camera Deputaților. Propunerea legislativă a fost depusă de S.O.S. România
Propunerea legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, inițiată de grupul parlamentar S.O.S. România, a fost adoptată tacit, miercuri, de Camera Deputaților.
Proiectul a fost menționat, în ședința de plen a Camerei Deputaților, de către președintele de ședință, Natalia Intotero: „Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, Pl-x 305 din 2026, termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată.“, potrivit Agerpres.
Potrivit proiectului, „Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile Actului final al Conferinței C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice, diplomatice. Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova“.
De asemenea, „Parlamentul României abilitează guvernul țării să înceapă de urgență, imediat, negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova“.
„După adoptarea prezentei legi și publicarea în Monitorul Oficial vor fi notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U, U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor legii“, mai prevede proiectul.
Proiectul a fost depus la Camera Deputaților pe 14 aprilie, Senatul fiind forul decizional.
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