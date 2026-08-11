VIDEO | Scandal la Alba Iulia: Bărbat, reținut după un conflict izbucnit pe o stradă din municipiu

Scandal la Alba Iulia: Bărbat, reținut după un conflict izbucnit pe o stradă din municipiu

Un bărbat, de 42 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut după ce ar fi agresat un individ, de 58 de ani din municipiu, în urma unor discuții purtate în contradictoriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 august 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 10 august 2026, bărbatul, în vârstă de 42 de ani, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, în timp ce se afla pe strada Gheorghe Șincai din municipiul Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc conflictul.

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