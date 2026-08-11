Curier Județean

VIDEO | Scandal la Alba Iulia: Bărbat, reținut după un conflict izbucnit pe o stradă din municipiu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

De

Scandal la Alba Iulia: Bărbat, reținut după un conflict izbucnit pe o stradă din municipiu

Un bărbat, de 42 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut după ce ar fi agresat un individ, de 58 de ani din municipiu, în urma unor discuții purtate în contradictoriu.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 august 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 10 august 2026, bărbatul, în vârstă de 42 de ani, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, în timp ce se afla pe strada Gheorghe Șincai din municipiul Alba Iulia, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc conflictul.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Tânăr din Lupșa, reținut după ce s-ar fi îmbătat și ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare: L-ar fi amenințat și cu moartea pe proprietar

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

11 august 2026

De

Tânăr din Lupșa, reținut după ce s-ar fi îmbătat și ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare: L-ar fi amenințat și cu moartea pe proprietar Un tânăr de 26 de ani din Lupșa a fost reținut de polițiști după ce, pe fondul consumului de alcool, ar fi distrus parbrizul unei autoutilitare și alte bunuri și l-ar […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: 45 de candidați din Alba, absenți la proba obligatorie a profilului. Câți au lipsit de la istorie și câți de la matematică

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

11 august 2026

De

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: 45 de candidați din Alba, absenți la proba obligatorie a profilului. Câți au lipsit de la istorie și câți de la matematică Absolvenții de liceu din Alba, care nu au promovat examenul de bacalaureat în vară, au susținut marți, 11 august 2026, proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie – […]

Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI | Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

11 august 2026

De

Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Polițiștii rutieri verifică traficul pentru prevenirea accidentelor   Inspectoratul de Poliție Județean Alba anunță o acțiune a polițiștilor rutieri pe DN 1, în județul Alba, desfășurată marți, 11 august 2026, între orele 11:00 și 15:00, pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor.  Potrivit IPJ Alba, astăzi, […]

Citește mai mult