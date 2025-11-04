Mai puțini muncitori străini în România, în 2026. Ministrul Muncii: ,,Vor fi înlocuiți cu bugetari concediați”. O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim
Mai puțini muncitori străini în România, în 2026. Ministrul Muncii: ,,Vor fi înlocuiți cu bugetari concediați”. O persoană care câștiga 7.500 lei la stat să lucreze pe salariul minim
România ar putea primi în 2026 mai puțini muncitori străini, deși toate patronatele spun că au nevoie de mai mulți angajați. Explicația ministrului PSD al Muncii este că astfel se va face loc pentru bugetarii care vor fi concediați.
Guvernul ar urma să decidă reducerea cu 10.000 a numărului de muncitori străini pentru care se vor acorda în 2026 permise de muncă, de la 100.000 la 90.000, deși toți angajatorii privați români spun că au nevoie disperată de mai mulți lucrători de peste hotare.
Iar ministrul PSD al Muncii, Petre Florin Manole, a motivat decizia prin nevoia de a se asigura astfel locuri de muncă pentru bugetarii care urmează să fie concediați.
Potrivit deputatei PNL Raluca Turcan, situația este însă absurdă, întrucât se merge pe premisa că oameni care aveau salarii și de peste 7.500 de lei la stat se vor angaja acum pentru salariul minim în ferme de animale, în menaj sau ca livratori de mâncare.
”Reducerea contingentului de muncitori străini cu argumentul că astfel se eliberează locuri pentru persoanele concediate din sectorul public va genera la început amuzament, iar ulterior dezamăgire.
Nu îmi pot imagina cum o persoană care ar câștiga 7.500 de lei sau mai mult într-o companie de stat, se va angaja să lucreze în ferme de animale, în menaj, în confecții sau în livrare de mâncare pentru salariul minim pe economie”, a scris luni Raluca Turcan pe pagina sa Facebook.
Potrivit fostului ministru, ”companiile românești au o nevoie acută de forță de muncă. Unele companii românești se pregătesc să își mute activitatea în alte țări, pentru că nu mai pot aduce din afară forța de muncă ieftină necesară.
Economia nu se reconfigurează prin decizii politice hazardate. Este limpede și vizibil că anumite domenii au început să fie populate de cetățeni străini tocmai pentru că acestea nu au mai fost atractive pentru români. Din perspectiva salariilor sau a domeniilor de activitate”.
”România are nevoie de o strategie deșteaptă a muncii, nu de gesturi de imagine”
”Mai mult, patronatele au cerut – și pe bună dreptate –majorarea contingentului de muncitori străini la 150.000 pentru anul 2026, tocmai pentru a acoperi deficitul real de forță de muncă din economie. În loc să asculte mediul de afaceri, pare că se preferă o măsură populistă, care va genera blocaje în sectoare vitale. Această abordare nu e una pro-business.
Reducerea contingentului de muncitori străini e o lovitură dată exact acelor firme care încă mai produc și plătesc taxe”, mai spune Turcan.
”Nu pot să înțeleg de ce nu înțelegem să ascultăm odată și mediul de afaceri, să facem politici bune și pentru ei pentru că asta înseamnă mai multe locuri de muncă, mai bine plătite, nu doar prosperitatea celor care dețin afacerile – așa cum auzim uneori. Așa funcționează capitalismul și economia de piață, iar România are nevoie de o strategie deșteaptă a muncii, nu de gesturi de imagine care nu vor produce niciodată rezultatele așteptate”, se încheie postarea deputatei PNL.
