Mai puțin de jumătate dintre copiii din România, vaccinați anti-rujeolă: „Este cea mai mare criză de vaccinare din ultimele decenii”

România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit celor mai recente date, pentru prima doză, acceptarea este de 47,4%, atrage atenția, luni, 16 februarie 2026, organizația „Salvați Copiii”.

„Principalele cauze țin de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului, cum arată datele studiului calitativ al Salvați Copiii România. Salvați Copiii România solicită autorităților simplificarea sistemului de raportare a vaccinărilor; training-uri în comunicare pentru personalul medical, precum și dezvoltarea unei echipe multidisciplinare la nivel local care să promoveze vaccinarea copiilor.

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România (27.568). A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 de cazuri.

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025 în România au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani. În același interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit INSP ‘Situația rujeolei în România la data de 31.12 .2025’.

Acoperirea vaccinală națională (%) arată următoarea situație a vaccinărilor:

– BCG: 93,5%

– Hep B (3 doze): 55,0%

– DTPa – împotriva difteriei, tetanosului și pertussis acelular – (3 doze): 55,0%

– VPI – Vaccinul polio inactivat (3 doze): 55,0%

– Hib (3 doze): 55,0%

– Pneumococic (3 doze): 54,0%

– ROR (1 doză): 47,4%

În ceea ce privește vaccinarea contra rujeolei, într-un singur județ acoperirea vaccinală a fost de peste 70%, în 14 județe acoperirea vaccinală s-a situat între 50,6% și 67,4%, în 24 de județe acoperirea vaccinală s-a situat între 31,3% și 49,7%, în trei județe acoperirea vaccinală a fost sub 30%. Valoarea minimă (23,7%) a fost raportată în județul Argeș, iar cea maximă (73,8%) a fost atinsă în județul Bihor, potrivit INSP.

Toate valorile sunt sub ținta de 95% recomandată de OMS. Conform concluziilor celei de-a 14-a reuniuni a Comisiei Regionale de Verificare a Eliminării Rujeolei și Rubeolei (RVC, septembrie 2025)2, România se numără printre cele 13 țări din Regiunea Europeană OMS cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu în populație, fără întrerupere”, se arată într-un comunicat de presă al organizației „Salvați Copiii”.

