Mai puțin de 100 de km de șosele rapide inaugurați în 2025 în România, jumătate cât în 2024. Autorităţile, optimiste pentru 2026

România încheie anul 2025 cu aproape 100 de kilometri de drumuri de mare viteză în plus, deşi în ianuarie erau în lucru de şase ori mai mulţi. Realizările sunt la jumătate faţă de anul trecut, dar autorităţile sunt mai optimiste pentru 2026.

Ultima inaugurare de anul acesta – 14 kilometri din Autostrada Moldovei – a dus realizările acestui an la un total de 96 de kilometri de şosele rapide.

„Anul acesta, dacă am avea trei sau patru zile fără ploaie, am putea finaliza încă 50 de kilometri între Focşani şi Adjud. Ne trebuie trei-patru zile de vreme bună pentru a putea pune hidroizolaţia, care nu se poate pune pe ploaie, asfaltul şi marcajele”, explică Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

În 2025 au fost inaugurate tronsoane scurte, dar esenţiale pentru şoferi. Lotul de 18 kilometri dintre Bragadiru şi Joiţa de pe inelul de sud al Autostrăzii Zero, 15 kilometri între Curtea de Argeş şi Piteşti, trei tronsoane de pe Autostrada Moldovei, două bucăţi de drum expres de pe Craiova-Piteşti şi Autostrada 3-DN1. Vremea rea şi finaţările incerte au încetinit lucrările.

„Anul acesta să spunem că am cam scos-o la liman. La 200 de kilometri anul viitor şi peste 500 în lucru, ne trebuie finanţare destul de consistentă”, a explicat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

România are acum o reţea de 1.368 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres şi are în lucru încă 558 de kilometri. Semi-inelul de nord al Autostrăzii Zero, care ocoleşte Capitala, este cea mai aşteptată inaugurare de anul viitor.

În momentul de faţă mai sunt trei loturi în lucru pe semi-inelul de nord al Autostrăzii Zero, între Joiţa şi Corbeanca, Pantelimon-Afumaţi şi Pantelimon-Glina. Aşadar, vorbim despre aproape 30 de kilometri care vor fi deschişi în 2026 – când se va circula, practic, pe toată Autostrada Zero.

„Lotul 4 este aproape finalizat dar pentru că din proiectare nu are descărcare în DN3, nu se poate deschide fără lotul 3 pe care se lucrează acum şi care a ajuns undeva spre 70-80%”, explică Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.

Pe lângă A0, estimările arată că anul viitor ar trebui deschise circulaţiei un tronson de 10 kilometri din Autostrada Sibiu – Piteşti, între Tigveni şi Curtea de Argeş, restul Autostrăzii Transilvania, cu excepţia tronsonului Poarta Sălajului-Nuşfalău şi drumul expres Brăila-Galaţi. În plus, va fi gata şi tunelul de pe secţiunea Margina-Holdea, de pe A1, cunoscut ca „tunelul urşilor”.

