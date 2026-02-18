Luptătorii de la Legiunea I Blăjeană, rezultate excelente la o competiție internațională la Târgu Mureș

Reprezentanții ACS Legiunea I Blăjenă au reușit rezultate excelente la o competiție internațională la Târgu Mureș, turneul „Simon Laszlo & Ballo Ferenc”.

Această competiție, prima din acest an, s-a desfășurat în Sala Sporturilor „Simon Ladislau” din Târgu Mureș, participând 381 de sportivi, ex­ponenți a 11 cluburi din străinătate și a 24 cluburi din România.

Eveni­mentul, ajuns la a 21-a ediție, a reunit sportivi din Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și România, oferind un cadru competitiv de nivel internațional pentru tinerii luptători

Rezultatele obținute de reprezentanții clubului din „Mica Romă”:

*Iana Costea (cat. 32 kg), locul 2 (medalie de argint)

*Edan Ivașcu (cat. 31 kg) – locul 4

*David Moises (cat. 68 kg) – locul 4

*David Cleja (cat. 62 kg) – locul 5

Foto: Legiunea I Blăjeană

