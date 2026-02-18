Luptătorii de la Legiunea I Blăjeană, rezultate excelente la o competiție internațională la Târgu Mureș
Reprezentanții ACS Legiunea I Blăjenă au reușit rezultate excelente la o competiție internațională la Târgu Mureș, turneul „Simon Laszlo & Ballo Ferenc”.
Această competiție, prima din acest an, s-a desfășurat în Sala Sporturilor „Simon Ladislau” din Târgu Mureș, participând 381 de sportivi, exponenți a 11 cluburi din străinătate și a 24 cluburi din România.
Citește și: FOTO: Luptătorii de la ACS Legiunea I Blăjeană, 3 medalii la Campionatul Național de Juniori Mici
Evenimentul, ajuns la a 21-a ediție, a reunit sportivi din Republica Moldova, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și România, oferind un cadru competitiv de nivel internațional pentru tinerii luptători
Rezultatele obținute de reprezentanții clubului din „Mica Romă”:
*Iana Costea (cat. 32 kg), locul 2 (medalie de argint)
*Edan Ivașcu (cat. 31 kg) – locul 4
*David Moises (cat. 68 kg) – locul 4
*David Cleja (cat. 62 kg) – locul 5
Foto: Legiunea I Blăjeană
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, la testarea organizată de FRF
Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, au fost prezenți la testarea organizată de FRF Opt arbitri din Alba, din Liga 2 și Liga 3, au participat la testarea organizată de Federația Română de Fotbal. Citește și: FOTO: Arbitrul asistent Alexandru Vodă, debut în Europa League! Seară specială pentru fotbalul din Alba Acțiunea […]
Șase echipe din Alba la Campionatul Județean Under 14 Clasic, în primăvară
Șase echipe din Alba la Campionatul Județean Under 14 Clasic, în primăvară, startul sezonului este în 19/21 martie Șase echipe din Alba vor evolua la Campionatul Județean Under 14 Clasic, în această primăvară. Este vorba despre Olimpia Aiud (antrenor Marius Călușer), Star Pro Optimum Alba Iulia (antrenor Paul Haj), CS Universitar Alba Iulia (antrenor Nicolae […]
FOTO | Rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 în proba de bob-2 masculin
Rezultat istoric pentru România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Mihai Tentea şi George Iordache, locul 5 în proba de bob-2 masculin Performanță de referință pentru sporturile de iarnă românești la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026. Echipajul de bob două persoane al României, cu Mihai Tentea pilot și George Iordache împingător, a încheiat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: Decizie luată de un complet de divergență
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar Tribunalul București a decis miercuri, 18 februarie 2026, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale...
Întâlnire între FBI și MAI în Washington: ,,Am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”. Ce teme au fost discutate
Întâlnire între FBI și MAI în Washington: ,,Am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”. Ce...
Știrea Zilei
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare
Legea care taie pensiile speciale ale magistraților a trecut de Curtea Constituțională: Actul normativ merge la promulgare Judecătorii Curții Constituționale...
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă”
Memoriu al primarilor din Apuseni pentru demiterea președintelui Societății „Avram Iancu”: „Onoarea moților nu e negociabilă” O mare parte dintre...
Curier Județean
FOTO | Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității Militare 02213
Garnizoana Sebeş a îmbrăcat haine de sărbătoare, cu prilejul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul capelei din incinta Unității...
VIDEO | Tânăr de 21 de ani, cu mandat de executare, PRINS de un polițist aflat în timpul liber: Cum a acționat
Tânăr de 21 de ani, cu mandat de executare, PRINS de un polițist aflat în timpul liber: Cum a acționat...
Politică Administrație
Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală. Alte măsuri
Ordonanţa cu tăierile din administraţie, pusă în transparență de Ministerul Dezvoltării: Reducere cu 10% a posturilor ocupate în administraţia locală....
FOTO | Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean și administrația din orașul salin
Primul Aqua Park din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Partemeriat între Consiliul Județean...
Opinii Comentarii
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane
17 Februarie: Ziua bunătăţii spontane Ziua bunătăţii spontane (Random Acts of Kindness Day), marcată în lume la 17 februarie, este...
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...