FOTO: Luptătorii de la ACS Legiunea I Blăjeană, 3 medalii la Campionatul Național de Juniori Mici

Luptătorii de la ACS Legiunea I Blăjeană, 3 medalii la Campionatul Național de Juniori Mici, Iana Costea și Edan Ivașcu au devenit vicecampioni naționali, bronz pentru Tiberiu Vosloban

Reprezentanții ACS Legiunea I Blăjeană au reușit rezultate extraordinare la Campionatul Național de Juniori Mici. La „Festivalul Micul Luptător”, disputat în Sala Polivalentă „Ladislau Simon” din Târgu Mureș, reprezentanții clubului din „Mica Romă” au urcat în 3 rânduri pe podium.

Astfel Iana Costea a devenit vicecampioană națională, cucerind medalia de argint, Edan Ivașcu au fost la rându-i vicecampion național și a câștigat medalia de argint, iar Tiberiu Vosloban a luat medalia de bronz, clasându-e pe treapta a treia a podiumului. Pe locul 4 au încheiat Adelina Rațiu și Karina Drăgan.

„Mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat, Primăriei, sponsorilor, părinților și tuturor celor implicați în drumul nostru spre performanță! La Blaj, luptele prind viață!”, au transmis oficialii ACS Legiunea I Blăjeană

