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Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 33 de minute

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Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului”

Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a publicat un mesaj critic la adresa președintelui României, Nicușor Dan, vineri, 26 iunie 2026. 

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,,Nu. Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului. Încă sper că nu ai ajuns prizonierul lor. Și, dacă continui să mergi pe drumul acesta, te vor transforma în măscăriciul sistemului.”, se arată în mesajul publicat de Ludovic Orban.

Citește și: Nicușor Dan: „Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”

Reamintim că, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 25 iunie 2026, în Polonia, referindu-se la influenţa sistemului de la momentul preluării mandatului la Palatul Cotroceni, că „nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului”, subliniind că „întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie”, misiune pe care spune că şi-a asumat-o.

Întrebat cât de puternic a resimţit influenţa sistemului de când a devenit preşedinte şi cum ar putea fi redusă aceasta în România, el a afirmat: „În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”.

El a adăugat, într-o formulare metaforică: „Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”.

Şeful statului a explicat că diferenţa reală nu este între discurs şi acţiune declarativă, ci între „a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulţi declamatori, şi între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul”, arătând că preferă abordarea pragmatică, similară celei de la Primăria Capitalei, în care se urmăresc efectiv pârghiile de schimbare.

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