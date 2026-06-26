Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului”
Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului”
Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a publicat un mesaj critic la adresa președintelui României, Nicușor Dan, vineri, 26 iunie 2026.
,,Nu. Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului. Încă sper că nu ai ajuns prizonierul lor. Și, dacă continui să mergi pe drumul acesta, te vor transforma în măscăriciul sistemului.”, se arată în mesajul publicat de Ludovic Orban.
Citește și: Nicușor Dan: „Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”
Reamintim că, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, 25 iunie 2026, în Polonia, referindu-se la influenţa sistemului de la momentul preluării mandatului la Palatul Cotroceni, că „nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului”, subliniind că „întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie”, misiune pe care spune că şi-a asumat-o.
Întrebat cât de puternic a resimţit influenţa sistemului de când a devenit preşedinte şi cum ar putea fi redusă aceasta în România, el a afirmat: „În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”.
El a adăugat, într-o formulare metaforică: „Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”.
Şeful statului a explicat că diferenţa reală nu este între discurs şi acţiune declarativă, ci între „a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulţi declamatori, şi între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul”, arătând că preferă abordarea pragmatică, similară celei de la Primăria Capitalei, în care se urmăresc efectiv pârghiile de schimbare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Actualitate
Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie 2026: Amenzi rutiere mai mari, odată cu creșterea salariului minim
Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie 2026: Amenzi rutiere mai mari, odată cu creșterea salariului minim Începând cu data de 1 iulie 2026, valoarea amenzilor rutiere va crește odată cu majorarea punctului-amendă la 216,25 lei, echivalentul a 5% din salariul minim brut pe țară. Noile valori vor afecta toate clasele de […]
VIDEO | Europarlamentarul Siegfried Mureșan propus prim-ministru de PNL, USR și UDMR: „E o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene”
Europarlamentarul Siegfried Mureșan propus prim-ministru de PNL, USR și UDMR: „E o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene” PNL, USR şi UDMR îl propun pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru al României. „Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce […]
Trafic de droguri în România: Creștere cu aproape 25% a acestui gen de infracțiuni în primele 5 luni din 2026
Trafic de droguri în România: Creștere cu aproape 25% a acestui gen de infracțiuni în primele 5 luni din 2026 În perioada 1 ianuarie – 31 mai, poliția a înregistrat 6.666 de infracțiuni legate de traficul ilicit de droguri, cu 24,7% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al Ministerului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie 2026: Amenzi rutiere mai mari, odată cu creșterea salariului minim
Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie 2026: Amenzi rutiere mai mari, odată cu creșterea salariului minim...
Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului”
Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului” Ludovic Orban, președintele...
Știrea Zilei
Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce și-ar fi bătut mama și fratele mai mic: S-a ales cu ordin de protecție provizoriu
Tânăr din Aiud, REȚINUT după ce și-ar fi bătut mama și fratele mai mic: S-a ales cu ordin de protecție...
26-29 iunie 2026 | COD ROȘU ȘI COD PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 40 de grade
26-29 iunie 2026 | COD ROȘU ȘI COD PORTOCALIU de CANICULĂ în Alba și alte județe: Temperaturi de până la...
Curier Județean
26 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Silvia Puie, un nou mandat de director al CJAS Alba: A obținut cel mai mare punctaj din țară. A fost singurul candidat din județ
Silvia Puie, un nou mandat de director al CJAS Alba: A obținut cel mai mare punctaj din țară. A fost...
Politică Administrație
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Comunicat PSD Alba | Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale
Apel către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel: Salvarea transportului înseamnă prevenirea depopulării comunităților rurale Fără transport public eficient, satele și...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...